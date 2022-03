Podijeli:







Izvor: REUTERS/Yves Herman

Danas je 30. dan ruske invazije na Ukrajinu, a teške borbe odvijaju se diljem države. U gradu Mariupolja odvija se humanitrana katastrofa - vlasti su izvijestile da tamošnje stanovništvo umire od gladi, a naveli su da je u bombardiranju kazališta poginulo 300 osoba. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zahvalio se Europi, ali je istaknuo da je reakcija stigla prekasno. Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko za N1 je rekao da političari moraju odlučiti jesu li za rat ili mir. Poručio je da se "ovaj rat tiče svih u Euorpi" te da je Putinova "ambicija obnova Sovjetskog Saveza".

Kličko za N1: Nikada nećemo pokleknuti, ne želimo živjeti pod diktaturom

Oglasio se Putin: Zapad voli otkazivati ljude

Objavljeni novi podaci o ruskim vojnim gubicima

Rusko napredovanje usporavaju dvije stvari

TIJEK DOGAĐAJA

19:21 Francuska pozvala veleposlanika Rusije zbog neprihvatljivih karikatura

Veleposlanik Ruske Federacije u Parizu pozvan je u petak u ministarstvo vanjskih poslova nakon objave karikatura na svom profilu na Twitteru koje je francuska diplomacija nazvala neprihvatljivima.

19:08 Ukrajinske snage i dalje kontroliraju Mariupolj

Regionalni guverner rekao je da Ukrajinci i dalje kontroliraju opkoljeni Mariupolj. Taj južni lučki grad od početka rata je jedna od ključnih meta ruske vojske i trpio je gotovo svakodnevne napade.

Predsjendik Volodimir Zelenski rekao je da se ondje nalazi još oko 100 tisuća ljudi, zarobljeni bez hrane i vode, prenosi Sky News.

Guverner Donecka Pavlo Kirilenko rekao je da je oko 65.000 ljudi uspjelo pobjeći iz grada privatnim automobilima ili pješke.

No, svi pokušaji službene i organizirane evakuacije propali su.

19:02 Rusi ubili vlastitog zapovjednika?

Ruski su vojnici navodno ubili vlastitog zapovjednika pregazivši ga motornim vozilom nakon što je jedinica pod njegovim vodstvom pretrpjela niz poraza.

Međutim, prema nekim izvještajima, zapovjednik Juri Medvedev samo je ozlijedio nogu te je prevezen iz Ukrajine u Bjelorusiju, izvijestio je BBC.

Ukrajinska vojska ranije je javila da je ubila sedmog ruskog generala u ovom ratu, Jakova Rezanceva, međutim rusko ministarstvo to još nije potvrdilo.

18:59 Rusija je ušla u defenzivu kod Kijeva

Ruske snage oko glavnog ukrajinskog grada Kijeva u defenzivnim su položajima i nema naznaka za daljnjim napretkom na zemlji iako se napadi iz zraka i oružja dugog dometa nastavlja, objavio je dužnosnik američkog ministarstva obrane, a prenosi CNN.

SAD procjenjuje da ukrajinske snage drže svoje pozicije nakon posljednjeg odbijanja Rusa na istočni rub grada, dodajući kako se čini da ukrajinske snage uspješno odbijaju ruske napade i na sjeveru Černihiva.

18:50 Objavljene satelitske snimke uništenog ruskog broda

Ukrajina je objavila da je uništila ruski desantni brod Saratov. “Na Saratovu je uništeno 20 tenkova, 45 oklopnih transportera i 400 ljudi”, objavili su. Ruski brod je u luku Berdjansk prevozio oružje i zalihe za snage koje se bore u Mariupolju.

Jučer su objavljene dramatične slike vatre i crnog dima nakon što su ukrajinske balističke rakete pogodile brod koji je pristao u luku na Azovskom moru. Danas su objavljene i fotografije.

18:36 I Švicarska uvodi sankcije Rusiji

Švicarska je usvojila dodatne sankcije protiv Rusije u skladu s najnovijim paketom sankcija Europske unije, objavilo je u petak švicarsko savezno vijeće.

Uvela je zabrane vezane uz energetski i financijski sektor, plus poslove vezane uz luksuznu robu, robu od željeza i čelika, stoji u priopćenju.

18:18 “Nijemci još nisu isporučili obećano oružje Ukrajincima”

Novinar Deutsche Wellea Srećko Matić javio se u Newsroom te komentirao situaciju u Njemačkoj, ekonomski i društveno, u kontekstu ruske invazije na Ukrajinu i summita NATO-a i EU čelnika u Bruxellesu.

18:11 Je li ukrajinska neutralnost moguća?

Rusija traži od Ukrajine da isključi mogućnost pristupanja NATO-u. No koliko je to realno? Jer, zbog prijetnje koju predstavlja Rusija sada se i tradicionalno neutralne zemlje sve više priklanjaju zapadnom vojnom savezu.

Neutralna Ukrajina po ugledu na Švedsku ili Austriju? Ruski pregovarači su iznijeli taj prijedlog sredinom ožujka kao mogući način za izlazak iz rata. „To je varijanta o kojoj se razgovaralo i koja bi se mogla smatrati izvjesnim kompromisom”, rekao je 16. ožujka glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov.

18:01 I Spotify se povlači iz Rusije

Zbog novih ruskih zakona o tome što mediji smiju ili ne objavljivati, Spotify se odlučio povući iz Rusije.

U priopćenju su istaknuli da zakon dodatno ograničava pristup informacijama, slobodu govora, ali i dovodi u pitanje sigurnost zaposlenika, prenosi BBC.

17:25 JK Rowling odgovorila Putinu

Književnica JK Rowling odgovorila je nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin uzeo nju kao dokaz da Zapad želi “otkazati Rusiju” objašnjavajući da se na Zapadu “otkazuju” ruski autori.

U objavi na Twitteru autorica “Harryja Pottera” podijelila je članak o ponovnom zatvaranju Alekseja Navaljnog i obrušila se na kritičare.

Critiques of Western cancel culture are possibly not best made by those currently slaughtering civilians for the crime of resistance, or who jail and poison their critics. #IStandWithUkraine https://t.co/aNItgc5aiW — J.K. Rowling (@jk_rowling) March 25, 2022

17:12 Ukrajinska vojska tvrdi da su ubili još jednog generala

Ruski general Jakov Rezancev ubijen je u Čornobaivki sjeverno od Hersona, gdje se vode žestoke borbe Ukrajinaca i Rusa, tvrdi Oleksij Arestovič, savjetnik ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, prenosi CNN.

Rusko ministarstvo obrane nije još komentiralo ove tvrdnje.

Smatra se da je dosad ubijeno šest ruskih generala od početka rata.

17:00 Na kritike Kijeva Orban odgovorio da štiti mađarske interese

Jače sankcije Rusiji i isporuka smrtonosnog oružja Ukrajini protive se interesima Mađarske, odgovorio je u petak premijer Viktor Orban ukrajinskom predsjedniku koji se obratio čelnicima Europske unije za pomoć i pritom pozvao Budimpeštu da odabere stranu.

16:54 Ruski veleposlanik tuži talijanski list zbog članka o atentatu na Putina

Ruski veleposlanik u Rimu tužio je talijanski list zbog članka u kojem se analiziraju prednosti i nedostaci mogućeg atentata na predsjednika Vladimira Putina.

16:46 Biden zahvalio Ukrajincima i američkim vojnicima

U obraćanju američkim vojnicima u Poljskoj Joe Biden pohvalio je Ukrajince i njihovu hrabrost što su stali u obranu svoje zemlje, prenosi CNN.

“Ukrajinski narod je jako hrabar. Pogledajte kako su stali u obranu zemlje. Žene, mladi ljudi koji stoje ispred prokletog tenka i govore: “Nećemo otići, nećete nas otjerati.” Nevjerojatni su”, istaknuo je Biden.

“We are the organizing principle for the rest of the world.”



President Joe Biden delivers remarks to US troops in Poland as the Russia-Ukraine conflict continues. pic.twitter.com/F1IxWmM8HV — CNN (@CNN) March 25, 2022

16:28 Vujčić: Rat u Ukrajini sigurno će utjecati na usporavanje BDP-a i rast inflacije

Guverner Hrvatske narodne banke (HNB) Boris Vujčić istaknuo je u petak da će rat u Ukrajini zasigurno dovesti do usporavanja gospodarskog rasta u Hrvatskoj u ovoj godini, a da će također dovesti i do porasta inflacije, prvenstveno uslijed rasta cijena energenata i žitarica.

16:23 Ukrajinci uspješno prkose unatoč svim izgledima. Koja je tajna njihovog uspjeha?

Prošlo je mjesec dana od početka ruske invazije i, zasad, Ukrajina uspješno prkosi unatoč svim izgledima. Iako je brojčano nadjačana na gotovo svim poljima – u tenkovima, trupama, vojnim avionima – ukrajinske snage, pojačane volonterima, uspješno su zaustavile rusku vojsku.

Izgubili su teritorij, pogotovo na jugu u blizini Krima, koji je Rusija okupirala i anektirala još 2014. Ipak, originalni cilj Moskve, da brzinski zauzme Kijev i druge velike gradove i natjera ukrajinsku vladu na ostavku je vrlo očito propao, piše BBC.

16:21 Rusija objavila koliko je dosad izgubila vojnika

Rusija je u petak priznala pogibiju 1.351 svog vojnika od početka vojne ofenzive na Ukrajinu i optužila je zapadne zemlje da griješe odlukom da naoružavaju Kijeva.

16:14 Kuleba o pregovorima: Ukrajina ne odustaje od zahtjeva

Ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba objavio je priopćenje na službenim stranicama vezano uz mirovne pregovore. Napisao je da Ukrajina čvrsto drži svoju stranu i ne odustaje od zahtjeva.

“Inzistiramo, prije svega, na prekidu vatre, sigurnosnim garancijama i teritorijalnom integritetu Ukrajine”, kazao je među ostalim.

16:00 Ukrajina tvrdi da su Rusi izolirali černobilski radnički grad

Lokalne ukrajinske vlasti u petak su rekle da je grad Slavutič u kojem žive radnici koji rade na održavanju nefunkcionalne nuklearne elektrane Černobil “potpuno izoliran”, s ruskim snagama koje su odmah izvan granica grada.

15:54 Zračna uzbuna u Lavovu

U petak poslijepodne oglašena je zračna uzbuna u zapadnom ukrajinskom gradu Lavovu, koji se nalazi oko 70 km od granice s Poljskom.

15:47 Čović s ukrajinskom zastavom osudio rusku agresiju

Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović izjavio je u petak kako on i hrvatski dužnosnici u toj zemlji osuđuju agresiju na Ukrajinu i slijede politike EU-a prema Rusiji, ocjenjujući manipulacijama dijela medija i bošnjačkih stranaka da je jučer glasovao protiv uvođenja sankcija Rusiji.

Na konferenciji za novinare nakon sjednice HDZ-a BiH uz zastavu BiH i tamošnjih Hrvata vidno su bile istaknute zastave Ukrajine nakon što se Čović u četvrtak našao na meti kritika dijela medija, s tvrdnjama da je na sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine glasovao protiv uvođenja sankcija Rusiji zbog agresije na Ukrajinu.

Većinom glasova na toj sjednici odbijen je prijedlog da se uvrsti nekoliko inicijativa, među kojima je bila i ona zastupnika oporbenog SDP-a BiH Denisa Bećirovića po kojoj bi se naložilo Vijeću ministara BiH da ta zemlja uvede sankcije Rusiji, čemu se protive sve srpske stranke.

Čović je pojasnio kako od početka rada ovoga saziva Doma naroda glasuje protiv svih izvanredno dostavljenih inicijativa iz redova oporbe.

Istaknuo je kako HDZ BiH i stranke HNS-a BiH u cijelosti slijede politike Europske unije, Republike Hrvatske s premijerom Andrejem Plenkovićem na čelu i osuđuju agresiju na Ukrajinu.

“Nedvosmisleno, apsolutno podržavamo sve stavove Europske unije kada je u pitanju rat, stradanje, patnje ukrajinskog naroda. Ali i sve druge aktivnosti koje EU provodi kada su u pitanju same sankcije”, rekao je Čović.

15:38 Biden stigao u Poljsku

Američki predsjednik Joe Biden sletio je u petak u Rzeszow u Poljskoj kako bi se iz prve ruke uvjerio u međunarodne napore da se pomogne milijunima Ukrajinaca koji bježe pred ratom u svojoj zemlji i posjetio američke vojnike koji jačaju istočno krilo NATO-a.

15:37 Bijela kuća: SAD nema namjeru koristiti kemijsko oružje kakve god bile okolnosti

Sjedinjene Države “nemaju namjeru koristiti kemijsko oružje kakve god bile okolnosti”, odnosno čak i kad bi ga Rusija upotrijebila u Ukrajini, rekao je u petak savjetnik za nacionalnu sigurnost Jake Sullivan, u avionu Air Force One.

15:22 Mirovni pregovori bez napretka, nastavljaju se sutra

Mirovni pregovori između Rusije i Ukrajine ne miču se s mjesta u ključnim pitanjima, rekao je član ruske pregovaračke delegacije.

Vladimir Medinski, koji zastupa Moskvu, dodao je da su se strane približile dogovoru samo u “sekundarnim problemima”.

“Pregovori su se održavali cijeli tjedan, od ponedjeljka do petka, u video formatu, i nastavit će se sutra”, objavila je ruska agencija Interfax, a prenosi Sky News.

“Što se tiče problema koji su u drugom planu, pozicije su nam sve bliže. No, što se tiče glavnih političkih pitanja, i dalje nema napretka”, rekao je.

15:15 Rusi smanjuju ratne ciljeve?

Načelnik ruske vojske kaže da će Rusija svoje glavne ratne napore usmjeriti na “potpuno oslobođenje” istočne ukrajinske regije Donbas.

Ministarstvo obrane priopćilo je da je Rusija razmatrala dvije opcije za svoju “specijalnu vojnu operaciju” – jednu koja pokriva cijelu Ukrajinu, a drugu usmjerenu na Donbas.

15:00 UN: Više od 1000 civila stradalo u Ukrajini

UN je priopćio da je u proteklih 30 dana invazije poginuo najmanje 1.081 civil, a 1707 ih je ozlijeđeno. UN dodaje da je stvarni broj poginulih vjerojatno znatno veći.

14:58 Zrakoplov poljskog predsjednika se okrenuo i prinudno sletio

Zrakoplov u kojem je bio poljski predsjednik Andrzej Duda koji se išao sastati s američkim kolegom Joeom Bidenom morao se vratiti i prinudno je sletio u Varšavu, javlja poljska državna novinska agencija PAP.

14:45 Nastavljeni napadi na Černihiv, Sumi, Harkov

Ukrajinsko ministarstvo obrane objavilo je da ruske snage i dalje pokušavaju blokirati Černihiv te da nastavljaju s granatiranjem gradske infrastrukture. Navode da Rusi nastavljaju granatirati Černihiv, Sumi, Harkiv i gradove u regiji Donbasa.

Neprijatelj također pokušava zadržati položaje na prilazima gradovima Sumi i Harkiv, navode iz ministarstva i dodaju a Rusi nastavljaju napadati infrastrukturu mirnih gradova u smjeru Donjecka.

Ukrajinsko ministarstvo obrane tvrdi da su ukrajinske snage slomile ruski prodor prema Izjumu te da ni ofenziva u smjeru Brovarija nije bila uspješna.

Ukrajina tvrdi da i dalje postoji velika mogućnost da se bjeloruske snage uključe u rusku invaziju.

14:25 Stručnjak istaknuo dva poteza koja bi zaustavila Rusiju

Andrej Grubišić, ekonomski analitičar, gostovao je u N1 Studiju uživo te je komentirao rusku invaziju na Ukrajinu i utjecaj tog na rusko, globalno i hrvatsko gospodarstvo.

“Čak pod pretpostavkom da ovo što je izrečeno bude implementirano, jasno je da je za to potrebno vrijeme, a za to vrijeme će se u Ukrajini nastaviti događati ovo što se događa. Osobno sam mišljenja da se Rusiju neće zaustaviti ako se ne povuku dva radikalna poteza, potpuni embargo na plin i naftu i/ili neki oblik vojne intervencije. S obzirom na to da su prilično fragmentirani interesu u EU naravno da tu nema jedinstvenog stajališta.

Mnogi dobronamjerno i navijački izvještavaju o onome što se događa u Ukrajini, ali činjenica je da ljudi tamo prolaze pakao. Naposljetku, budimo realni, je li nužno bitno da ruska čizma bude fizički prisutna negdje da bi ljudima otežala život? Ja mislim da ne, dovoljno je da pet granata padne na 20 velikih gradova u Ukrajini”, rekao je na početku.

14:19 Tabak analizirao situaciju u Ukrajini: Sve ruske fantazije pale su u vodu

Situaciju u Ukrajini u N1 Studiju uživo komentirao je vojni analitičar te suradnik i autor portala Obris.org Igor Tabak.

Mariupolj je u potpunom okruženju. Ruske snage ulaze u prigradsk naselja. Oko 300 ljudi možda je ubijeno u bombardiranju kazališta 16. ožujka, rekli su u petak lokalni dužnosnici pozivajući se na iskaze svjedoka.

14:03 UN kaže da je sve više dokaza o masovnim grobnicama u Mariupolju

Čelnica UN-ova tima u Ukrajini izjavila je u petak da promatrači imaju sve više informacija o masovnim grobnicama u opkoljenom gradu Mariupolju, uključujući jednu s 200 tijela.

“Dobivamo sve više informacija o masovnim grobnicama ondje”, rekla je Matilda Bogner novinarima, dodavši da to dokazuju satelitske snimke.

13:56 Putin osobno odobrio sudjelovanje Abramoviča u pregovorima

Ruski predsjednik Vladimir Putin osobno je odobrio sudjelovanje Romana Abramoviča u mirovnim pregovorima Rusije s Ukrajinom, objavio je Financial Times.

List je, citirajući dva izvora upoznata sa situacijom, naveo da je Abramovič sudjelovao u pregovorima u veljači u pokušaju da se dogovori prekid vatre.

Ovi navodi u kontradikciji su s njegovim dugogodišnjim tvrdnjama da nema bliske odnose s Putinom.

13:52 Biden se sutra sastaje s ukrajinskim izbjeglicama

Kako javlja CNN, predsjednik SAD-a Joe Biden sastat će se s ukrajinskim izbjeglicama u Poljskoj u subotu.

13:45 Erdogan: Putina treba ohrabriti da “časno” izađe iz Ukrajine i okonča sukob

Ruskog predsjednika Vladimira Putina trebalo bi ohrabriti da “časno izađe” iz Ukrajine i okonča taj sukob, rekao je u petak turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan.

“Putinu moramo reći, ti bi sada trebao biti taj koji će učiniti korak prema miru. Trebali bismo nastojati riješiti ovaj sukob na način da ohrabrimo časan izlazak”, kazao je Erdogan vraćajući se sa samita NATO-a u Bruxellesu.

13:20 Oglasio se Putin

Ruski predsjednik Vladimir Putin poručio je da Zapad “pokušava otkazati” Rusiju.

Poručio je da je JK Rowling dokaz kako Zapad voli “otkazivati” ljude. Putin je rekao da je ona otkazana jer nije “zadovoljila stavove oko rodnih prava”.

“Sada pokušavaju otkazati našu zemlju; govorim o progresivnoj diskriminaciji svega što ima veze s Rusijom”, rekao je Putin i potom usporedio kulturu otkazivanja s nacistima koji su 1930-ih spaljivali knjige.

Spomenuo je i neke ruske pisce, poput Dostojevskog, koje Zapad sada “otkazuje”.

12:51 Kremlj: Romantična faza u odnosu s NATO savezom je završila

Peskov se osvrnuo i na NATO i poteze koje je zapadni savez povukao tijekom ruske invazije.

“Imali smo romantično razdoblje u odnosima s NATO-om. To romantično razdoblje je završilo.”

12:31 Kopneni koridor između Krima i Donjecka

Ukrajinski ministar obrane Oleksij Reznikov rekao je da su ruske snage uspješno stvorile kopneni koridor od Donjecka do Krima.

“Neprijatelj je djelomično uspješno stvorio kopneni koridor između privremeno koupiranog Krima i Donjecka”, izvijestio je ministar, prenosi The Guardian.

Rusija je anektirala Krim 2014. godine.

12:27 Peskov: Ništa užasno se neće dogoditi ako Rusiju proteraju iz G20

Ništa užasno se neće dogoditi ukoliko SAD i njihovi saveznici uspiju proterati Rusiju iz Grupe 20 (G20) jer su članice te organizacije već u ekonomskom sukobu s Moskvom, rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov.

12:12 U Hrvatsku dosad došlo 10.000 izbjeglica iz Ukrajine

11:55 Kremlj: SAD spominje kemijsko oružje da bi skrenuo pozornost s neugodnih pitanja

Američki razgovori o tome da Rusija koristi ili bi mogla koristiti kemijsko oružje taktika su za skretanje pozornosti s neugodnih pitanja za Washington, kaže glasnogovornik Kremlja Dimitrij Peskov.

Peskov je tijekom današnjeg brifinga rekao da će vojska podnijeti prijedloge predsjedniku Vladimiru Putinu o tome kako bi Rusija trebala ojačati svoju obranu kao odgovor NATO-u koji pojačava svoj istočni bok.

Podsjetimo, američki predsjednik Joe Biden u četvrtak je komentirao moguće korištenje kemijskog oružja. Biden je rekao da će SAD odgovoriti ako ga Putin upotrijebi, ali “priroda odgovora ovisit će o prirodi upotrebe”.

11:53 Rusija: Uništeno veliko skladište goriva kod Kijeva

Glasnogovornik ruskog ministarstva obrane Igor Konašenkov izjavio je da su ruske snage raketirale veliko skladište goriva u selu Kalinovka nedaleko od Kijeva.

Rusija tvrdi da je u tom napadu uništena najveće skladište goriva u ukrajinskim oružanim snagama. Konašenkov je rekao da je skladište korišteno za opskrbu ukrajinskih oružanih snaga u središtu zemlje.

11:50 Finska obustavlja željezničke veze s Rusijom

Finsko državno željezničko poduzeće objavilo je da će od početka idućeg tjedna obustaviti promet između Helsinkija i ruskog Sankt Peterburga u Rusiji, zatvarajući Rusima jednu od posljednjih prometnih veza s Europskom unijom.

11:49 N1 na graničnom prijelazu Siret: Izbjeglice neprekidno ulaze

Reporterka N1 Vanja Đurić nalazi se na rumunjsko-ukrajinskoj granici, na graničnom prijelazu Siret. Od jutros su, kaže reporterka N1, svi angažirani – volonteri, klauni, animatori… Budući da je povećan broj izbjeglica koje prelaze na rumunjski teritorij, svi se trude da to izgleda što manje strašno. Izbjeglice neprekidno ulaze, a broj ljudi se rapidno povećava.

11:39 Rusi okružili Černihiv

Sjeverni ukrajinski grad Černihiv je odsječen od strane ruskih snaga, rekao je danas regionalni guverner.

“Grad je okružen neprijateljskim snagama”, izjavio je Vjačeslav Čaus.

11:37 Rusi napali gradsku kliniku u Harkivu

Ruske snage u petak su napale gradsku kliniku u Harkivu. U napadu je sedam osoba ozlijeđeno, od čega je četvero preminulo, rekao je načelnik regionalne vojne uprave Oleh Sinehubov.

11:32 Poljski ministar: Rusija je objavila rat Zapadu. Evo kako do pobjede

Zapad bi trebao “do zuba” naoružati Ukrajinu, kaže Zbigniew Rau, ministar vanjskih poslova Poljske.

11:19 Gradonačelnik Mariupolja: Trebat će godine da se grad obnovi

Humanitarna situacija u opkoljenom gradu Mariupolju nastavlja se pogoršavati, a Rusija blokira isporuku humanitarne pomoći, rekao je gradonačelnik.

Ruske snage opkolile su grad na početku rata, a stanovništvo je bez vode, plina i struje. Većina grada je u ruševinama.

“Situacija je jako komplicirana, ovdje vlada humanitarna kriza”, rekao je gradonačelnik Vadim Bojčenko za BBC.

“Dio grada okupirale se ruske snage, ali naši vojnici još uvijek kontroliraju grad. Stalno se vode borbe”, dodao je.

Navodi da pokušavaju evakuirati građane. “Grad je uništen. Trebat će godine da se obnovi.”

11:12 EKSLUZIVNO: Vitalij Kličko za N1

Ekskluzivno za N1, uživo iz Kijeva, u razgovoru s Ivom Puljić-Šego govori gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko.

“Nije tajna da je Kijev glavna meta i ruske snage su prije četiri tjedna imale plan okupirati Kijev, ali svi su se iznenadili koliko su Ukrajinci otporni, snažni, kako se ukrajinska vojska snažno bori. Uništili smo planove agresora da uništi Kijev. Naši su vojnici na sjeveru grada obranili glavni grad Ukrajine i svi su se iznenadili. Zašto smo tako snažni? Jer se ruski agresori bore za novac, a mi se borimo za našu neovisnost, slobodu, mi branimo našu djecu i naše obitelji. Imamo veliku motivaciju braniti budućnost naše djece”, rekao je Kličko.

11:09 Ukrajinski obavještajci tvrde da se pojavio novi problem za rusku vojsku

Obavještajna služba Ministarstva obrane Ukrajine izvijestile su da se pojavljuju problemi s financiranjem ruske vojske.

11:07 Britanija sankcionirala Željka Runju, prvog potpredsjednika Rosnjefta

Velika Britanija uvela je 65 novih sankcija protiv ključnih industrija važnih za podržavanje rata u Ukrajini te niza pojedinaca, uključujući i Hrvata Željka Runju, prvog potpredsjednika Rosnjefta, prenose u petak britanski mediji.

10:50 “Putin je mislio da će rat biti završen do sada”

Ministar za vanjske poslove i Commonwealth Ujedinjenog Kraljevstva u sjeni David Lammy rekao je da je ruski predsjednik Vladimir Putin mislio da će rat u Ukrajini dosad biti gotov.

Lammy je istaknuo da članice NATO saveza procjenjuju što mogu učiniti u ovom trenutku. “Jako je važno zapamtiti da Vladimir Putin nije ispunio svoje voljne ciljeve. Mislio da je da će rat biti završen do sada.”

Dodao je da je ruska invazija naišla na snažan ukrajinski otpor te da su Ukrajinci dobro opromljeni da se nose s ovom situacijom.

10:37 Forbes: Obnova trgovanja na moskovskoj burzi povećala bogatstvo najbogatijih

Bogatstvo 20 najimućnijih Rusa na dan ponovnog otvaranja trgovanja na moskovskoj burzi 24. ožujka, povećalo se za 14,1 milijardu dolara, izračunao je Forbes.

10:25 Mariupolj: 300 žrtava u bombardiranju kazališta

Gradsko vijeće Mariupolja objavilo je da je 300 ljudi poginulo u bombardiranju Dramskog kazališta.

“Nažalost, ovaj dan počinjemo s lošim vijestima. Svjedoci navode da je u Dramskom kazalištu u Mariupolju stradalo oko 300 ljudi. Teško je vjerovati u ovaj užas. Želimo vjerovati da si svi uspjeli pobjeći, ali riječi onih koji su se nalazili u zgradi u vrijeme ovog terorističkog čina govore drugačije”, priopćila je tiskovna služba Gradskog vijeća.

10:15 Ukrajina objavila nove podatke o ruskim gubicima

Ukrajinsko ministarstvo obrane objavilo je nove podatke o ruskim vojnim gubicima.

Kako navode, od početka invazije 24. veljače do danas, Rusi su izgubili oko 16.100 vojnika.

Uništen je 561 ruski tenk, 1.625 borbenih vozila, 291 topnički sustav, 115 zrakoplova, 125 helikoptera, 1.089 motornih vozila, 5 brodova.

9:57 Stručnjak: Rusija prelazi na plan B

James Rogers, iz Vijeća za geostrategiju, rekao je za Sky News da se Rusija “okreće prema planu B” u svojoj invaziji.

“Jasno je da Putin i njegov režim nisu ostvarili svoje početne vojne ciljeve”, kazao je.

Rekao je da bi ruski plan B mogao uključivati korištenje teškog topništva i raketnih napada kako bi se ugušio ukrajinski otpor i zastrašilo stanovništvo u pokušaju da se približe Kijevu.

9:52 SAD će potpisati plinski sporazum s Europom

Očekuje se kako će Europska unija objaviti sporazum prema kojem će SAD isporučivati više zaliha ukapljenog prirodnog plina kako bi zamijenili ruski uvoz.

SAD će do kraja godine osigurati najmanje 15 milijardi kubnih metara ukapljenog plina, prenosi BBC.

Europske nacije trude se smanjiti ovisnost o ruskom plinu.

9:50 Rusija uzvratila sankcijama “neprijateljskim zemljama”

Rusija je kao odgovor na zamrzavanje dijela svojih rezervi, primijenila zrcalnu mjeru i ograničila novčani tijek prema “neprijateljskim zemljama”, priopćila je u petak ruska središnja banka.

9:45 SAD: Rusi nemaju dovoljno zaliha

Visoki dužnosnik Pentagona rekao je da Rusiji ponestaje precizno vođenog streljiva i da će se vjerojatnije oslanjati na takozvane “glupe bombe” i topništvo.

The Guardian prenosi da SAD procjenjuje da Rusija ima stopu neuspjeha od 60 posto za neke od precizno navođenih projektila koje koriste za napad na Ukrajinu. Dodaju da ruske snage trpe velike gubitke i da nemaju dovoljno zaliha.

9:30 Još jedna otmica u Hersonu

Ukrajinski parlament na svom kanalu na Telegramu objavio je da su Rusi oteli zamjenika Okružnog vijeća Korabelni, šefa frakcije Europske solidarnosti, poznatog sportaša Dmitra Afanasjeva.

9:25 Ruska televizija prikazala snimku razorenog grada, za sve optužila Ukrajinu

Prošlo je mjesec dana od početka ruske invazije na Ukrajinu. Snimke razaranja dospjele su i na ruske ekrane, uključujući i snimku drona iz Mariupolja.

Međutim, umjesto izvještaja o višetjednom granatiranju i raketnim napadima, ruski Kanal 1 objavio je, prenosi BBC, da su za ovo odgovorni – ukrajinski nacionalisti.

9:17 Glavni ruski istražitelj: NATO prijeti Rusiji zbog kijevskog režima

“Ukrajina je postala zemlja čija je ideologija izgrađena na rusofobiji. Sadašnji režim u Kijevu koristi nacionalistička uvjerenja kako bi progonio stanovništvo Donbasa koje govori ruski i pridonosi tome da NATO prijeti Rusiji”, rekao je predsjednik Istražnog odbora Alexander Bastrykin u intervjuu za TASS.

On ističe da su ukrajinske elite nakon raspada Sovjetskog Saveza pokušale svom narodu nametnuti novu ideologiju utemeljenu na ukrajinskom nacionalizmu.

9:13 Od početka invazije poginulo 135 djece

Od početka ruske invazije na Ukrajinu ubijeno je 135 djece, a 184 djece je ozlijeđeno, izvijestili su iz Ureda glavnog tužitelja.

9:11 Biden će se sastati s izbjeglicama u Poljskoj

Američki predsjednik Joe Biden nakon sastanka s Ursulom Von der Leyen u petak ujutro kreće u Poljsku. Air Force One sletjet će u poljski grad Rzeszow.

9:02 Ukrajina: Neprijatelj je pretrpio velike gubitke kod Izjuma

Oleh Sinehubov, čelnik regionalne uprave u Harkivu, izvijestio je da su Rusi pretrpjeli teške gubitke kod Izjuma. Potvrdio je da su srušena dva zrakoplova, prenosi Centar za strateške komunikacije i informacijsku sigurnost na Telegramu.

Harkiv je bio teško granatiran tijekom noći, pri čemu je poginulo 6 osoba, a 17 ih je ozlijeđeno.

8:50 Ukrajinsko ministarstvo: Jučer ubijeno 200 ruskih vojnika

Ministarstvo obrane Ukrajine objavilo je nove operativne informacije o ruskoj invaziji u Ukrajini.

Naovde da su jučer uspješno odbili devet ruskih napada te da su ukrajinske snage uništile 12 ruskih tenkova, 20-ak jedinica oklopne i automobilske opreme te 9 topničkih sustava. Neprijatelj je izgubio više od 200 vojnika. Jedinice protuzračne obrane oborile su 2 zrakoplova i dvije bespilotne letjelice.

8:40 Ana Mlinarić iz Bruxellesu: I EU sada govori o ruskim ratnim zločinima

Naša reporterka Ana Mlinarić javila se iz Bruxellesa te je govorila o ključnim porukama s izvanrednog summita NATO saveza.

“Glavna tema jučer ovdje u Vijeću bila je kako pomoći Ukrajni. Osniva se fond u koji bi se slijevala međunarodna sredstva koja bi kasnije služila za oporavak, obnovu Ukrajine i izgradnju demokratske Ukrjaine, kako se navodi u zaključcima.

Govorilo se još jendom o ukrajinskom putu prema EU,a pitanje je koliko to brzo može biti i može li to ići onako brzo kako to priželjkuje ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

Osudila se ruska agresija i EU sada govori o ruskim ratnim zločinima, baš kao što je to jučer govorio i Joe Biden.

Okupljenima se ujutro obratio i Zelenski i pitao Europsku uniju što je radila proteklih osam godina, odnosno kriitizirao je da su se prekasno uključili u tu priču. Znamo da je Putin Krim okupirao 2014., tada je krenuo i rat u Donbasu. EU je tada uveo neke sankcije, ali vidimo da ni one ni ove sankcije nisu odvratile Rusiju od agresije.”

8:30 Ukrajinske hitne službe bore se s požarima i neeksplodiranim napravama

Ukrajinske hitne službe detoniraju neeksplodirane naprave i gase požare diljem zemlje.

Državna služba za hitne slučajeve u četvrtak je ugasila 13 požara u Kijevu i šest u Harkivu, priopćilo je Ministarstvo unutarnjih poslova.

U Lugansku, jednoj od otcijepljenih istočnih regija, ukrajinski dužnosnici rekli su da je rusko granatiranje pogodilo više od 30 zgrada, uključujući nekoliko zgrada, kuća i komunalnih objekata.

8:20 Britanski obavještajci: Rusko napredovanje usporavaju dvije stvari

Britansko ministarstvo obrane objavilo je najnovije obavještajne procjene vezane uz rusku invaziju na Ukrajinu.

8:11 Medvedev: Zapadne sankcije neće utjecati na Moskvu

Bivši ruski predsjednik, a sada zamjenik predsjednika Vijeća sigurnosti zemlje, Dmitrij Medvedev, izjavio je da bi bilo “glupo” vjerovati da bi zapadne sankcije protiv ruskih poduzeća mogle imati bilo kakav učinak na moskovsku vladu.

Zapad je uveo niz sankcija Rusiji, a neke su posebno usmjerene na poslovne ljude za koje se vjeruje da su bliski predsjedniku Vladimiru Putinu, no Medvedev ističe da one neće utjecati na Moskvu.

7:41 Biden danas ide u Poljsku

Američki predsjednik Joe Biden danas ide u Poljsku, gdje bi trebao razgovarati o uvođenju novih sankcija Rusiji.

7:31 Zelenski se obratio Europskom vijeću u Bruxellesu

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski obratio se šefovima država na summitu Europskog vijeća u Bruxellesu. Prvo je pričao o uništavanju zemlje od Rusije te zahvalio Europi što se ujedinila u podršci Ukrajini.

Zatim je u svom karakterističnom iskrenom stilu, piše BBC, europskim čelnicima rekao da su reagirali prekasno u zaustavljanju Rusije. “Primijenili ste sankcije. Zahvalni smo. Ovo su snažni koraci. Ali bilo je malo kasno… Postojala je šansa”, rekao je i dodao da Rusija možda ne bi ušla u rat da su postojale preventivne sankcije.

7:15 Japan uvodi nove sankcije Rusiji

Japan će zamrznuti imovinu još 25 ruskih državljana i zabraniti izvoz u 81 rusku organizaciju, objavilo je Ministarstvo financija Japana.

Time se ukupan broj sankcioniranih Rusa popeo na 101.

7:10 Rusi otimaju civile

Ukrajinci se pritvaraju i nestaju u područjima pod ruskom kontrolom, rekli su Ujedinjeni narodi za BBC.

7:03 U Mariupolju ljudi umiru od gladi

Ljudi u Mariupolju umiru od gladi, izvijestilo je Gradsko vijeće Mariupolja, a prenose agencije.

Vijeće je u dramatičnoj objavi istaknulo kako su ljudi počeli umirati zbog manjka hrane u opkoljenom gradu.

