Ekskluzivno za N1, uživo iz Kijeva, u razgovoru s Ivom Puljić-Šego govorio je gradonačelnik glavnog ukrajinskog grada Vitalij Kličko.

Prošlo je mjesec dana od početka rata.

“Nije tajna da je Kijev glavna meta i ruske snage su prije četiri tjedna imale plan okupirati Kijev, ali svi su se iznenadili koliko su Ukrajinci otporni, snažni, kako se ukrajinska vojska snažno bori. Uništili smo planove agresora da uništi Kijev. Naši su vojnici na sjeveru grada obranili glavni grad Ukrajine i svi su se iznenadili. Zašto smo tako snažni? Jer se ruski agresori bore za novac, a mi se borimo za našu neovisnost, slobodu, mi branimo našu djecu i naše obitelji. Imamo veliku motivaciju braniti budućnost naše djece”, rekao je Kličko.

Kličko je nedavno rekao da će radije umrijeti nego dići ruke od Kijeva: “Da, to je istina. Ruski vojnici nikada neće ući u naš grad, mi smo veoma motivirani”.

“Primjer – otišao sam na mjesto gdje je uništena stambena zgrada, tamo je bio jedan čovjek, pitao me što mu je raditi. Ja sam mu rekao neka se evakuira, ostao je bez doma, beskućnik. Predložio sam mu da se evakuira na sigurno, no on je to odbio, rekao je da ne želi otići i zamolio me da mu dam oružje jer želi obraniti svoj grad. Posjetio sam mnoga mjesta i imam slike ljudi koji nikada nisu mogli zamisliti da će uzeti oružje u ruke, to su ljudi iz mirnih profesija – liječnici, glazbenici, glumci koji su sada uzeli oružje u ruke i brane naš grad. U Ukrajini vlada veliki val domoljublja. Želim ponoviti – nikada nećemo pokleknuti, ne želimo živjeti pod diktaturom, želimo živjeti u slobodnoj zemlji, gdje se poštuju ljudska prava. I zato se ne želimo vratiti pod okrilje Sovjetskog Saveza. Vidimo svoju budućnost kao zemlje koja je dio europske obitelji. Ne branimo samo naš glavni grad i domovinu, branimo vrijednosti Europske unije”, rekao je ukrajinski gradonačelnik.

Je li očekivao veću potporu Zapada?

Zahvalio je svima koji podupiru Ukrajinu, koji šalju humanitarnu pomoć, novac, koji primaju izbjeglice…

“Ali neki političari privatno podupiru Ukrajinu, a s druge strane ne žele prekinuti odnose s Rusijom. Ne zaboravite, nikad nemojte vjerovati Rusima. I drugo, treba zaustaviti sve poslovne odnose s Rusima jer tako dajete novac Rusiji koja ga zatim ulaže u vojsku i onda vidimo ove strašne slike iz Ukrajine”, rekao je Kličko.

Predsjednik Volodimir Zelenski zamolio je jučer mađarskog premijera Viktora Orbana da prestane kupovati ruski plin i naftu te da pošalje oružje Ukrajini. Mađarska nije jedina u EU-u koja je odbila taj zahtjev.

“U ovoj situaciji morate sami donijeti odluku podupirete li Ukrajinu koja se bori za slobodu i europske vrijednosti ili ste na strani agresora, na ruskoj strani. Sada je svijet crno-bijeli i morate odlučiti hoćete li pomagati Rusima u njihovim ratnim naporima u ovom krvavom ratu protiv civila ili ste na strani demokratskog svijeta koji podupire Ukrajinu. Mi sada trebamo potporu i cijenimo podršku svih naših partnera i pravih prijatelja. U ovoj situaciji ne možete biti neodlučni, morate se odlučiti jeste li za rat ili za mir. Političari moraju to svhatiti. Ovo je najveći rat od Drugog svjetskog rata. Ako netko misli da je ovaj rat udaljen, vara se, ovaj se rat tiče svih u Euorpi jer ne znamo koja je Putinova krajnja ambicija. Njegova krajnja ambicija je obnova Sovjetskog Saveza. Danas Donjeck i Lugansk, sutra možda Poljska. Pitanje je koliko će Putin daleko otići i ovaj rat može utjecati na sve u Europskoj uniji”, rekao je.

Što očekuje od američkog predsjednika Joea Bidena, SAD-a i NATO-a?

“Očekujemo oružje, trebamo obrambeno oružje. Već dugo tražimo zatvaranje zračnog prostora iznad Ukrajine. Ako to ne možete učiniti, dajte nam oružje, mi ćemo sami zatvoriti nebo”, kaže Kličko.

SAD je odlučio dati veliku pomoć u naoružanju, je li ta pomoć već došla u Ukrajinu?

“Dio te vojne opreme već je u Ukrajini, ali nemamo vremena za gubiti jer svake minute civili umiru. Pogledajte prizore iz Buče, Harkiva, Mariupolja… To je tragedija, ne samo za Ukrajince, već za cijeli svijet”, odgovorio je.

“Oni koji su ga započeli, moraju platiti cijenu za ovaj krvavi rat”

Kaže da su Rusi u Ukrajini počinili ratne zločine.

“Definitivno. Oni koji su započeli ovaj rat moraju preuzeti i snositi odgovornost u međunarodnom smislu. Moraju platiti cijenu za ovaj krvavi rat”, kazao je.

“Vidjeli smo koliko je djece, žena, civila poginulo, infrastruktura i ekonomija naše zemlje potpuno su uništene. Ruski vojnici ubijaju civile i zato je ključna ujedinjenost i zato cijeli svijet mora uvesti snažne sankcije Rusiji, trebamo i humanitarnu pomoć, trebamo i obrambeno oružje. Ne borimo se samo za obranu našeg grada i domovine, nego i za cijelu Europu”, naglasio je.

Najviše u ratu trenutno ispašta Mariupolj.

“Prije nekoliko sati sam razgovarao s gradonačelnikom Mariupolja, rekao mi je da je 80 posto stambenih zgrada uništeno. Cijeli grad je zapravo već uništen. Ne znam koliko je civila poginulo jer ih ne možemo izbrojati, puno je tijela pod ruševinama. Gradonačelnik kaže da je riječ o tisućama poginulih civila, njihov grad zapravo više ne postoji”, ispričao je Kličko.

Ponovio je da se nikada neće predati.

“Životi svih Ukrajinaca su uništeni. 40 milijuna Ukrajinaca živi u ovoj zemlji. Životi svih njih su uništeni. Tijekom dana, tijekom noći slušamo eksplozije, ljudi cijelo vrijeme provode u skloništima, na ulicama je mnogo vojnika, velik broj građana je već otišao, većina žena i djece su evakuirani. Sada su muškarci ostali i spremni su braniti naš grad i našu budućnost. Nikada nećemo pokleknuti! Bolje da umremo i poginemo nego da se predamo. Rusi nikada neće zauzeti naš grad! Nemojte biti pasivni jer se borimo i za sve vas”, rekao je na kraju Kličko.

