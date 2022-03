Ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba rekao je u petak da su mirovni pregovori s Rusijom teški te je opovrgnuo izvješća da je došlo do napretka u razrješavanju četiri od šest ključnih pitanja.

“Ne postoji konsenzus s Rusijom po pitanju četiri točke”, rekao je Kuleba u postu na Facebooku.

“Proces pregovora je vrlo težak. Ukrajinska delegacija zauzela je čvrstu poziciju i ne odustaje od svojih zahtijeva. Ponajprije inzistiramo na prekidu vatre, sigurnosnim garancijama i na teritorijalnom integritetu Ukrajine.”

Ranije je turska televizija NTV citirala riječi predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana koji je rekao da je došlo do napretka u pregovorima.

Glavni moskovski pregovarač rekao je pak da pregovori zastaju oko glavnih točaka, naglasivši da do približavanja dolazi kod onih koje su manje važne.

