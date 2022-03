Podijeli:







Izvor: Aris Messinis / AFP, Ilustracija

Zapad bi trebao "do zuba" naoružati Ukrajinu, kaže Zbigniew Rau, ministar vanjskih poslova Poljske.

Ruska ničim izazvana i neopravdana agresija na Ukrajinu prijelomni je trenutak za međunarodnu zajednicu. Jedna miroljubiva nacija – nacija koju su službeno uvjeravali da će se njezine granice poštivati, da joj neće trebati nuklearno oružje da se zaštiti od napada, da može predati svoj nuklearni arsenal Rusiji – sada je napadnuta, i to od strane upravo te iste Rusije. Ruska vojska namjerno puca po ukrajinskim civilima. Cijeli gradovi sravnjeni su sa zemljom. Poginulo je na tisuće bespomoćnih žena i djece, a milijuni Ukrajinaca napustili su zemlju, piše Zbigniew za Politico.

Ali Rusija ne napada samo Ukrajinu, njene nevine civile, stambena naselja, nuklearne elektrane i druge ciljeve koji nemaju nikakvu vojnu važnost, ona uništava i cijeli sustav institucija koji je upravo osmišljen da bi zaštitio svijet od ničim izazvanih ratova, što uključuje i tzv. Budimpeštanski memorandum iz 1994., u kojem se Ukrajina pristala odreći svog nuklearnog oružja. Rusija bi trebala biti oslonac ovog sustava, jer ne samo da je potpisnica Budimpeštanskog memoranduma, nego je i jedna od zemalja koje su zasnovale i Povelju Ujedinjenih naroda, Helsinški dogovor iz 1975. i Parišku povelju za novu Europu iz 1990.

Danas Rusija blokira institucije koje su nastale ovim sporazumima i onemogućuje im da ispune svoju dužnost i da interveniraju kada je mir ugrožen. Ukrajina krvari, ali cijeli svjetski institucionalni poredak je ranjen i disfunkcionalan.

Ako Rusija pobijedi u svom ratu protiv Ukrajine, upotreba sile će postupno postati uobičajena u međunarodnoj politici. Želja za iscrtavanjem novih zemljopisnih karti i proširenjem teritorijalnih posjeda postaje sve raširenija diljem svijeta. Stoga bi naš zajednički cilj trebao biti u sprečavanju Rusije da ostvari uspjeh u njenom ratu protiv Ukrajine i da time njena agresija postane strateški neuspjeh.

Najveća sigurnosna kriza našeg doba zahtijeva od nas da razmišljamo ambiciozno kako bismo uspjeli. SAD može predvoditi ove napore i pomoći svijetu da se uspostave mir i integritet naših institucija.

Evo plana za pobjedu:

Prvo, Ukrajini treba pružiti svako oružje koje joj je potrebno za borbu protiv ruskog agresora. Predsjednika Vladimira Putina ne zanimaju kompromisi. Napao je Ukrajinu, vođen željom da ponovno uspostavi Rusko carstvo. Od Ukrajine on traži bezuvjetnu predaju, a čak i ako trenutno nije u stanju postići taj cilj, on neće jednostavno odustati. Nastavit će sa sijanjem smrti i uništavanjem kako bi oslabio ukrajinski moral. Jedini način na koji međunarodna zajednica može utjecati na njegovu računicu jest da naoruža Ukrajinu do zuba, čime bi njegovi ciljevi postali neostvarivi.

Drugo, saveznici SAD-a u cijelom svijetu moraju povećati svoja ulaganja u sredstva za odvraćanje i obranu. Ruska invazija na Ukrajinu ilustrira njenu sve veću agresivnost i sve manju predvidljivost. SAD bi trebao pokrenuti program brzog naoružavanja svojih saveznika i partnera, uključujući i Ukrajinu, i potaknuti ga novim planom o zajmu i najmu (lend-lease), sličnom onom koji je SAD uveo za vrijeme Drugog svjetskog rata.

Treće, NATO bi smjesta trebao ojačati vojnu prisutnost na svom tzv. istočnom krilu u Europi. Na to treba gledati ne samo kao na potez koji jača kredibilitet našim sposobnostima odvraćanja, nego ga treba i predstaviti Rusiji kao direktan odgovor na njeno potpuno zanemarivanje vlastitih obveza koje se tiču održavanja mira u Europi.

Četvrto, Putin ne bi trebao imati nikakvih iluzija o tome koliko dugo će sankcije ostati na snazi. Sankcije se ne bi smjele ukinuti sve dok se Rusija ne povuče sa cijelog teritorija unutar međunarodno priznatih granica Ukrajine, ponovno se obveže odredbama Budimpeštanskog memoranduma i ne plati ratnu odštetu.

Peto, cijena ovog rata za Rusiju mora biti razorna, i ne samo u financijskom smislu. Međunarodna zajednica također mora pozvati na odgovornost sve one koji su omogućili ovaj agresorski rat i ratne zločince. Sudili smo ratnim zločincima nakon rata u bivšoj Jugoslaviji, i ne možemo dopustiti da počinitelji ratnih zločina u Ukrajini ostanu nekažnjeni. Uostalom, u svjetskom poretku temeljenom na pravilima sve su države jednake i na sve se primjenjuje isti set zakona.

Konačno, međunarodna zajednica mora pripremiti plan za obnovu Ukrajine. Milijarde dolara dostupne su iz zaplijenjene imovine ruskih oligarha koji su podržavali i financirali Putinovu agresivnu politiku. Također, moramo ponuditi milijunima nevinih ukrajinskih ratnih izbjeglica šansu za bolju budućnost u njihovoj vlastitoj zemlji, budućnost u kojoj se njihovi snovi mogu ostvariti. Da bismo to učinili, u Europu moramo integrirati Ukrajinu koja je cjelovita, slobodna i – nadamo se – mirna.

Tek tada će neuspjeh ruske agresije na globalnoj razini imati efekt odvraćanja. Svaki potencijalni agresor će onda dobro razmisliti prije nego što odluči napasti neku drugu suverenu državu. Poraz ove agresorske politike također će pomoći u vraćanju na temelje UN-a i Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (OESS).

Ako dopustimo da se agresorski ratovi vrate na popis alata koje države koriste u vanjskoj politici, međudržavni sukobi ponovno će postati normala, a međunarodni poredak temeljen na pravilima bit će izgubljen, zajedno s njegovim institucijama. To bi bio gubitak čije bi posljedice bile daleko šire od same Ukrajine ili Europe – to bi se odrazilo na cijeli svijet, piše Zbigniew za Politico.

