Izvor: N1

Situaciju u Ukrajini u N1 Studiju uživo komentirao je vojni analitičar te suradnik i autor portala Obris.org Igor Tabak.

Na jugu zemlje ukrajinske snage su izgleda uspjele potisnuti Ruse iz Mikolajiva natrag prema Hersonu.

“To kretanje je relativno malo, nekoliko desetaka kilometara. Rezultat je da je Rusija koncentrirana na Mariupolj. To je pozitivan razvoj situacije na bojištu za Ukrajinu, ali treba staviti u kontekst – to je samo jedno i sporedno bojište zadnjih dana na kojem su Rusi zabilježili jedini veći uspjeh, zauzimanje Hersona, to im je jedini veći grad koji su zauzeli. I dalje predstavljaju prijetnju koja se privremeno translatirala dalje na istok prema Mariupolju. Za dan, dan i pol se i dalje može preliti na stranu gdje se Mikolajiv opet nalazi na braniku Odese”, komentirao je Tabak.

Mariupolj je u potpunom okruženju. Ruske snage ulaze u prigradsk naselja. Oko 300 ljudi možda je ubijeno u bombardiranju kazališta 16. ožujka, rekli su u petak lokalni dužnosnici pozivajući se na iskaze svjedoka.

“O obrani grada znamo jako malo. Jasno se vidi da borbe i dalje traju. To bojište usisava dodatne ruske snage. Evakaucaije iz grada praktički pa nema ili je ograničena, humanitarnih koridora nema, komunikacija s gradom je sporadična. Sigurno je da borbe teku, da se napadi i protunapadi smjenjuju brzim ritmom. Kakvo je točno stanje u kvartovima, teško je reći”, rekao je Tabak.

Postavlja se pitanje koliko još grad može idržati.

“Teško je reći, ovisi o pripremljenim zalihama prije sukoba. Bilo je prilično jasno da bi se mgrad ogao naći u opkoljenju, da će biti jedno od najžešćih poprišta. Pitanje je koliko su se branitelji pripremali zadnjih godina za ovu situaciju. Kazalište, to što se vani napiše nešto slovima je jako uvjetna stvar. Oni koji biraju mete vjerojatno se time nisu previše opterećivali, a oni koji ispaljuju samo oružje su dobili koordinate i nisu bili uopće u situaciji brinuti se koja su to slova pokraj. To apsolutno ne mijenja stvari da je gađan kulturni objekt za koji se znalo da je sklonište za civile. Ali to je pitanje odgovornosti onih na vrhu koji biraju jasno mete i znaju zašto ih biraju”, komentirao je Tabak.

Ukrajinci su, prema izvješćima, oslobodili dobar dio teritorija oko glavnog grada Kijeva. Je li riječ o promjeni odnosa snaga na bojištu ili tek o malim pomacima koji ne moraju imati dugoročni učinak?

“To je tek trenutna promjena. Ide ukrajini u korist, ali ne mijenja puno stvari, činjenicu da su Rusi objektivno tri do pet puta jači kad se sve zbroji. Trenutno imaju raznih problema, logističkih, zapovjednih, u kranjoj liniji kadrovskih, ali to su problemi koji su svi rješivi i njihovo rješavanje bi Ukrajincima bilo veliki životni problem. Ovo je trenutni bljesak, slika stanja koja je zadnjih dana vidjela ukrajinsko mini napredovanje”, odgovorio je Tabak.

Što nas čeka u idućim mjesecima?

Invazija je ušla u drugi mjesec.

“Ukrajinci su uspjeli izdržati prvi udar. Nakon toga se jasno pokazalo da je gomila ruskih manevarskih snaga, koje su jače tehnikom nego ljudstvom, prilično spretna i uspijeva manevrirati na otvorenom terenu. Čim dođu do većeg grada ili prirodne prepreke, tu najednom Rusi imaju problema. Njihova tkatika manevriranja pa pokušaja dubokih udara bila je slabo praćena ozbiljnom logistikom koja bi barem držala pravce kretanja, ako ne i prostor kojim su prošli. To je u više navrata omogućilo Ukrajincima da i nakon prolaza Rusa u pozadini im rade nered, a i da se gradovi ponekad vrate kompletno u ukrajinske ruke.

Ukrajinci su krenuli u jako ogorčen otpor, kojem neprekidno treba pomoć da bi bio moguć, i to sve je ponešto začuđujuće prema svim prognozama koje su se čule i sa zapadne, ne samo ruske strane. Rusi su imali fantazije da će se za par desetaka minutra sve riješiti ili u najgorem slučaju da će prošetati kroz državu u dan-dva. Sve je to palo u vodu”, rekao je Tabak.

