Britansko ministarstvo obrane objavilo je najnovije obavještajne procjene vezane uz rusku invaziju na Ukrajinu.

Britanci ističu da je Ukrajina uspjela ponovno zauzeti gradove i obrambene položaje istočno od glavnog grada Kijeva.

“Ukrajinski protunapadi i povlačenje ruskih snaga omogućili su Ukrajini da ponovno zauzme gradove i obrambene položaje do 35 kilometara istočno od Kijeva”, navode u priopćenju.

