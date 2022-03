J.K. Rowling odgovorila Putinu

Književnica J.K. Rowling odgovorila je nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin uzeo nju kao dokaz da Zapad želi "otkazati Rusiju" objašnjavajući da se na Zapadu "otkazuju" ruski autori.

U objavi na Twitteru autorica “Harryja Pottera” podijelila je članak o ponovnom zatvaranju Alekseja Navaljnog i napisala:

“Kritike zapadne “kulture otkazivanja” možda i nisu najbolje kad ih izgovaraju oni koji trenutno kolju civile zbog zločina otpora ili koji zatvaraju i truju vlastite kritičare.” Uz to je napisala hashtag #IStandWithUkraine.

Critiques of Western cancel culture are possibly not best made by those currently slaughtering civilians for the crime of resistance, or who jail and poison their critics. #IStandWithUkraine https://t.co/aNItgc5aiW

U idućoj se objavi dotaknula rada u humanitarnoj udruzi koja skuplja novac za najranjiviju djecu u Ukrajini – onu koja se nalazi u sirotištima i drugim institucijama.

An update on the work of my children's charity @lumos in #Ukraine. Children trapped in orphanages and other institutions are exceptionally vulnerable right now. Thank you so, so much to everyone who has already donated to Lumos's Ukraine appeal 🇺🇦 https://t.co/q2KVBABLxB