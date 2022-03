Medvedev: Zapadne sankcije neće utjecati na Moskvu

Podijeli:







Izvor: Alexey NIKOLSKY / Sputnik / AFP

Bivši ruski predsjednik, a sada zamjenik predsjednika Vijeća sigurnosti zemlje, Dmitrij Medvedev, izjavio je da bi bilo "glupo" vjerovati da bi zapadne sankcije protiv ruskih poduzeća mogle imati bilo kakav učinak na moskovsku vladu.

Zapad je uveo niz sankcija Rusiji, a neke su posebno usmjerene na poslovne ljude za koje se vjeruje da su bliski predsjedniku Vladimiru Putinu, no Medvedev ističe da one neće utjecati na Moskvu.

“Zapitajmo se: može li itko od ovih velikih poduzetnika imati i najmanji utjecaj na poziciju vodstva zemlje?”, rekao je Medvedev u intervjuu za rusku državnu novinsku agenciju RIA.

“Otvoreno vam kažem: ne, nema šanse.”

No, analitičari vjeruju da bi pritisak na oligarhe mogao funkcionirati te da bi oni mogli pritisnuti ruskog predsjednika Vladimira Putina da promijeni strategiju, piše BBC.

Profesorica sociologije Brooke Harrington, koja je istraživala offshore bogatstvo superbogatih, rekla je da su najbogatiji Rusiji u takvom položaju da bi mogli poručiti Putinu “kako njegova invazija uništava njegovu vlastitu zemlju”.

“Raskošan način života koji vode oligarsi i njihove obitelji znači da su vrlo ranjivi na vanjski pritisak”, dodala je.

Medvedev: Tri četvrtine Rusa podržava odluku Kremlja

Medvedev je rekao da su istraživanja javnog mnijenja pokazala da tri četvrtine Rusa podržava odluku Kremlja da izvede vojnu operaciju u Ukrajini, a još više podržava predsjednika Vladimira Putina.

Obrušio se na one Ruse koji su govorili protiv invazije dok su boravili izvan Rusije: “Možete biti nezadovoljni nekim odlukama vlasti, kritizirati vlast – to je normalno. Ali ne možete se suprotstaviti državi u tako teškoj situaciji, jer je to izdaja”, rekao je.

Tisuće ljudi privedene su početkom ovog mjeseca na prosvjedima širom Rusije protiv Putinove invazije na Ukrajinu, prema neovisnoj skupini za praćenje prosvjeda

