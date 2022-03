Američki predsjednik Joe Biden koji je više puta obećao braniti posljednji pedalj NATO-ova teritorija, u petak je posjetio američke vojnike raspoređene u Poljskoj nedaleko od granice s Ukrajinom.

Nakon slijetanja u petak u gradu Rzeszowu, nekih 80 kilometara od granice, američki predsjednik počeo je vrlo očekivan dvodnevni posjet susretom s vojnicima 82. američke zračno-desantne divizije.

Riječ je o posljednjoj američkoj formaciji koja je napustila Afganistan ljeti 2021., a dio je snaga raspoređenih na istočnom krilu NATO-a u svrhu jačanja američke vojne prisutnosti u vrijeme ruske invazije na Ukrajinu.

Glavni zapovjednik američkih oružanih snaga kojih je trenutačno 10.500 u Poljskoj, šalio se s vojnicima koji su se upravo šišali, a nakon toga je zajedno s njima u kantini pojeo pizzu. “Hvala, hvala, hvala”, ponavljao je Biden i smiješeći se rukovao se i fotografirao s vojnicima, pa je i za sebe napravio jedan “selfie”.

“Vi ste u središtu bitke između demokracija i autokrata”, rekao je Joe Biden i poručio: “To što radite je važno, doista važno”.

“We are the organizing principle for the rest of the world.”



President Joe Biden delivers remarks to US troops in Poland as the Russia-Ukraine conflict continues. pic.twitter.com/F1IxWmM8HV