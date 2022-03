Ovo su mjere kojima njemačka vlada pomaže građanima prebroditi krizu

Podijeli:







Izvor: N1

Novinar Deutsche Wellea Srećko Matić javio se u Newsroom te komentirao situaciju u Njemačkoj, ekonomski i društveno, u kontekstu ruske invazije na Ukrajinu i summita NATO-a i EU čelnika u Bruxellesu.

Komentirajući situaciju s energentima Srećko Matić je rekao:

“Cijena će, kakvo god rješenje bude, sigurno biti visoka. Njemačka se kao i sve “neprijateljske zemlje” našla pred izborom između alternativa i nijedna nije dobra. Ako Nijemci nastave Putinu plaćati u rubljama, diskreditirali bi vlastite mjere i sankcije. Druga opcija je ta da su Rusi jednostrano raskinuli dosadašnji ugovor koji je vrijedio za plaćanje u dolarima i eurima i to bi značilo da Nijemci prepuštaju odluku u Rusiju da ona mora sama odlučiti hoće li zavrnuti slavinu i prestati isporučivati energente. Rusima su navodno jako važne devize i energenti, ali konačnog odgovora nema.”

Njemačka se već okreće alternativi, ali vezani su ugovorom: “Posljednjih dana i tjedana se radilo na alternativi. Sad se u kratkom vremenu mora napraviti puno. S jedne strane dogovorili su s Amerikancima oko isporuke LNG-ja, a drugo ministar je bio u zaljevskim zemljama i s Katrom su postignuti određeni dogovori. Njemačka bi sad kupila bar tri plutajuća terminala da pokrije dio potreba za plinom, no problem je u tome da Nijemci do 2024. moraju biti ovisni o Rusima. Smanjit će se ta ovisnost po pitanju ugljena i nafte do kraja godine, a problem ostaje plin.”

Na pitanje koliko građani osjećaju strah od krize, Matić objašnjava: “U strahu su kao i svi Europljani i ostali. Cijene energenata su već prošle godine znatno porasle, kao i cijena hrane. Strah građana motivirao je vladu na dva paketa konkretnih mjera. Jučer su usvojili drugi paket:

– energetski paušal od 300 eura dobit će svi koji plaćaju porez na prihode;

– smanjuje se na tri mjeseca porez na energente;

– u idućih 90 dana subvencionirat će se cijena javnog prijevoza da ga građani što više koriste;

– pomoć obiteljima – po svakom djetetu jednokratni dodatak od 100 eura.”

I u Njemačkoj pomama za suncokretovim uljem

Matić kaže da u Njemačkoj nestašica još nema, ali ono što je u početku korona krize bio toaletni papir, sad je suncokretovo ulje. Premda ga nije posve nestalo, osjeti se da se na nekim mjestima više kupuje.

Govoreći o izbjeglicama rekao je da je taj dio možda u najvećem kaosu: “Ne znamo točan broj izbjeglica jer su granice otvorene i olakšan je ulazak. Tu stvari još ne funkcioniraju dobro. Najveći teret snosio je Berlin.”

Matić se osvrnuo na ulogu Njemačke u uvođenju sankcija Rusiji: “Građanima je jasno da Ukrajinci još nisu dobili, a ni neće ono što im je najpotrebnije – zabranu leta iznad Ukrajine. Njemačka je dosad dosta pomagala Ukrajini, ali sad su se stvari promijenile. Nijemci još nisu isporučili obećano oružje Ukrajincima pa ne čudi da je Zelenski otvoreno posljednjih dana kritizirao njemačke zastupnike.”

