Danas je 26. dan ruske invazije na Ukrajinu. Glavni ukrajinski grad Kijev i lučki grad Mariupolj su pod teškim napadima. U napadu na Kijev u potpunosti je uništen trgovački centar, a gradonačelnik Vitalij Kličko najavio je novi 35-satni policijski sat. Ruska vojska pozvala je ukrajinsku da položi oružje i napusti Mariupolj, ali ukrajinska je strana odgovorila da nema predaje. Kremlj se oglasio o mogućem sastanku ruskog predsjednika Vladimira Putina i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, navodeći da dosad nije postignut dovoljan napredak u pregovorima da bi se takav sastanak održao. Zelenski je pak odgovorio da ne mogu prihvatiti ultimatume dok traje rat.

Zelenski: Ne pristajemo na ultimatume

Kremlj se oglasio o sastanku Putina i Zelenskog

Američki veleposlanik u Moskvi na razgovoru

Napadnuta Odesa

Nova vojna karta ruskog napredovanja

Koliko dugo Putin može financirati rat?

Što se događalo 26. dan ruske invazije na Ukrajinu pogledajte u prilogu Mirele Bačić:

TIJEK DOGAĐAJA

22:50 Potencijalne žrtve: Europol upozorava na rizik trgovine ljudima

Europol je u ponedjeljak upozorio na rizik da ukrajinske izbjeglice padnu u ruke mreža za trgovinu ljudima u Europskoj uniji, pozivajući zemlje koje ih primaju da budu na oprezu.

22:35 Mladi masovno bježe iz Rusije: “Ne želim živjeti u golemoj Sjevernoj Koreji”

Gotovo jednomjesečna ruska invazija na Ukrajinu pokazuje sve više štetnih posljedica po Rusiju, a jedna od njih je i masovni odlazak mladih stručnjaka iz te zemlje, koji se pribojavaju međunarodne izolacije. Fenomen poznat i kao “odljev mozgova” tako je postao svakodnevica.

22:20 Putinov tabloid: Hakirani smo, objavljeni broj poginulih ruskih vojnika netočan

Komsomolskaja Pravda, moskovski tabloid blisko povezan s Kremljom, objavio je ranije danas, pozivajući se na rusko Ministarstvo obrane, da je u invaziji na Ukrajinu poginuo 9.861 ruski vojnik, a da ih je ozlijeđeno 16.153. Objava je u međuvremenu uklonjena.

21:56 Ruske snage zarobile više ukrajinskih dužnosnika

U gradu Černihivu na sjeveru Ukrajine Rusi su zarobili pet lokalnih dužnosnika, javlja novinska agencija Interfax-Ukraine.

21:50 Zelenski najavio referendum

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski najavio je da će bilo kakav “kompromis” koji postigne s Rusijom morat ići na referendum.

“Kada govorite o određenim promjenama, potencijalno povijesnim promjenama, to mora ići na referendum”, izjavio je Zelenski u zajedničkom intervjuu za više europskih televizijskih postaja.

Nije naveo kako bi se takav referendum organizirao.

“Naš narod će imati konačnu riječ o bilo kakvim formatima ili kompromisima”, rekao je.

21:47 Rusija blokirala stranicu francuskog kanala Euronews

Ruski regulator za medije blokirao je u ponedjeljak pristup stranici francuskog kanala Euronews, u sklopu jačanja kontrole nad informacijama povezanima s ruskim napadom na Ukrajinu.

Po ruskim novinskim agencijama, Roskomnadzor je blokirao stranicu euronews.com i njezinu rusku verziju ru.euronews.com na osnovi zahtjeva tužiteljstva. Motiv za blokadu nije naveden.

21:41 Biden održao sa stanak s europskim čelnicima

Američki predsjednik Joe Biden održao je telefonski sastanak s europskim čelnicima u vezi rata u Ukrajini, priopćila je Bijela kuća.

Na sastanku su virtualno sudjelovalo britanski premijer Boris Johnson, talijanski premijer Mario Draghi, njemački kancelar Olaf Scholz i francuski predsjednik Emmanuel Macron.

U priopćenju se navodi da su šefovi država “podijelili zabrinutost oko brutalne ruske taktike u Ukrajini, uključujući napade na civile”, prenosi CNN.

Dogovorili su se da će nastaviti slati pomoć, u oružju i humanitarnu pomoć.

Biden će kasnije ovaj tjedan doputovati u Europu na sastanak NATO-a, EU-a i G7 u Bruxellesu nakon čega slijedi bilateralni susret s poljskim predsjednikom Andrzejom Dudom u Varšavi u petak.

21:12 HHO upozorava na pojačanu zaštitu žena i djece iz Ukrajine

Hrvatski helsinški odbor za ljudska prava (HHO) uputio je u ponedjeljak apel europskim institucijama i medijima upozoravajući na potrebu pojačane zaštite žena i djece iz Ukrajine od raznih opasnosti, posebice trgovaca „bijelim robljem“, seksualnih predatora i trgovaca djecom.

20:59 U Ukrajini ubijen 21 spasitelj, a 47 ih je ozlijeđeno

Od početka ruske invazije na Ukrajinu poginuo je 21 spasitelj hitnih službi, a 47 ih je ranjeno, rekao je Roman Primuš, zamjenik šefa Državne službe za hitne slučajeve.

“Prema Ženevskoj konvenciji gađanje, napadi i druge prijetnje spasiteljima u vrijeme kad se poduzimaju spasilačke akcije, smatraju se ratnim zločinom. Sve ove slučajeve bilježimo, materijali se prenose relevantnim tijelima koji će dati pravnu procjenu svake akcij i identificirati svakog uključenog počinitelja”, rekao je Primuš.

Napomenuo je da je i zatvaranje spasitelja također kršenje Ženevske konvencije.

Dodao je da će i to uključiti u procedure za međunarodne sudove, prenosi CNN.

20:37 Najmanje šestero djece ranjeno pri bijegu iz Mariupolja

Dvoje djece nalazi se u kritičnom stanju nakon što je raketa pogodila njihov automobil pri bijegu iz Mariupolja, a najmanje četvero ih je ozlijeđeno u napadu na autobus koji je također vozio civile iz Mariupolja.

20:25 Rusi zabunom objavili stvarne brojke o svojim gubicima?

Komsomolskaja Pravda, moskovski tabloid blisko povezan s Kremljom, objavio je, pozivajući se na rusko Ministarstvo obrane, da je u invaziji na Ukrajinu poginuo 9.861 ruski vojnik, a da ih je ozlijeđeno 16.153.

No, dobro upućeni promatrači ruske medijske scene dovode u pitanje ovu informaciju s obzirom da nije objavljena ni u jednom službenom priopćenju Ministarstva obrane pa špekuliraju o tri scenarija.

20:15 Ukrajinski pregovarač: Nakon 26 dana rata došlo je do promjena

Nakon 26 dana rata došlo je do nekih promjena u mirovnim pregovorima, kaže ukrajinski pregovarač Mihajlo Podoljak.

Kako je rekao za BBC, otpor Ukrajine prisilio je Rusiju da primjerenije procijeni realnost situacije, kako on kaže, što je pomoglo u poticanju nekog oblika dijaloga.

20:02 Rusi se hvale zločinom, objavili snimku napada na trgovački centar

Ministarstvo obrane Rusije objavilo je danas trenutak napada na trgovački centar u Kijevu.

19:23 NATO: Bjelorusija bi uskoro mogla napasti Ukrajinu

Bliska ruska saveznica Bjelorusija mogla bi uskoro napasti Ukrajinu i sprema se za rusko raspoređivanje nuklearnog oružja na prostoru bjeloruske države, rekao je viši obavještajni dužnosnik NATO-a.

Dužnosnik, koji je govorio o ovoj temi pod uvjetom anonimnosti, rekao je da je NATO savez zabrinut da bi se bjeloruske snage mogle pridružiti ratu u Ukrajini na strani Rusije.

19:21 Zelenski: Ultimatum Rusije ispunit ćemo samo ako nas više ne bude

Ukrajina ne može prihvatiti nikakve ruske ultimatume kako bi se zaustavilo rat, rekao je u ponedjeljak ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u razgovoru za ukrajinsku radioteleviziju.

18:51 Ukrajina: Oslobodili smo ključni grad za put prema Kijevu

Ukrajinska strana tvrdi da je oslobodila Makariv. Ako je to istina, to je važan korak zbog strateške važnosti grada koji se nalazi na glavnoj cesti prema Kijevu sa zapada.

Dopisnik The Economista na Twitteru je napisao da to možda znači da Ukrajina ponovno zauzima važne položaje prema glavnom gradu.

Ukraine says it has taken Makaryv on Zhytomyr highway to the west of Kyiv. This is significant since it would signify Ukraine is potentially liberating important artery to city. — Oliver Carroll (@olliecarroll) March 21, 2022

18:42 Američki veleposlanik u Moskvi pozvan na razgovor

Rusija je u ponedjeljak pozvala američkog veleposlanika u Moskvi u znak prosvjeda zbog, kako se navodi, “uvredljivih izjava američkog predsjednika na račun ruskog predsjednika”, priopćilo je rusko Ministarstvo vanjskih poslova, prenosi Anadolija.

18:23 Prosvjed u Hersonu rastjeran pucnjavom iz vatrenog oružja

Prosvjedni skup stanovnika Hersona, grada na jugu Ukrajine koji su zauzele ruske snage, rastjeran je u ponedjeljak pucnjavom iz automatskog oružja i suzavcem, pri čemu je najmanje jedna osoba ozlijeđena, pokazuju video snimke dvaju lokalnih glasila.

18:03 Ruske snage granatirale lučki grad Odesu

Vlasti u najvećoj ukrajinskoj luci Odesi kažu da su ruske pomorske snage u Crnom moru granatirale stambene zgrade na periferiji grada, javlja BBC.

Рятувальники ліквідовують наслідки ворожого обстрілу на Одещині 21 березня.



Усі живі, тримаємо стрій 💪 pic.twitter.com/BPZjCH78U7 — DSNS.GOV.UA (@SESU_UA) March 21, 2022

17:57 Mjerači radijacije oko Černobila prestali raditi

Mjerači radijacije oko nuklearne elektrane Černobil prestali su raditi, priopćila je ukrajinska agencija za nuklearnu energiju.

Agencija je navela i da u toj regiji više nema vatrogasaca koji bi mogli zaštititi šume, ozračene uslijed višedesetljetne radioaktivnosti, u vrijeme kad se temperatura zraka povećava.

17:40 SAD ne može potvrditi tvrdnje Rusije o hiperzvučnim projektilima

SAD ne može neovisno potvrditi ili opovrgnuti tvrdnju Rusije da je ispalila hiperzvučne projektile na ukrajinsku metu, no, s vojnog stajališta, upotreba takvog oružja nema puno smisla, kazao je u ponedjeljak dužnosnik američkog ministarstva obrane.

“Može biti da pokušavaju poslati poruku Zapadu”, rekao je dužnosnik koji je želio ostati anoniman. Po njegovim riječima, “iz vojne perspektive, to nije baš praktično”.

17:12 Rusija tvrdi da Crnim morem plutaju mine, Ukrajina to negira

Glavna ruska obavještajna agencija objavila je da je nekoliko stotina mina otplutalo u Crno more nakon što su se oslobodile s konopaca blizu ukrajinskih luka, što je tvrdnja koju Ukrajina odbacuje kao dezinformaciju i pokušaj da se zatvore dijelovi mora.

17:04 Ukrajinac iz Hrvatske: Ovo je samo odgađanje smrtne presude za organizatora rata

Ukrajinac iz Hrvatske Boris Graljuk za N1 Newsroom komentirao je rat u Ukrajini.

“Vladimir Putin je ušao u vlastiti glib, podcijenio je domoljublje i patriotizam jedne velike zemlje i još više pojačao otpor svih stanovnika svakog područja u Ukrajini”, kazao je Graljuk, dodajući da Putin zna da je poražen i gubitnik.

16:56 Rusija zabranila Facebook i Instagram zbog ekstremizma

Sud u Moskvi zabranio je u ponedjeljak američkim društvenim mrežama Facebook te Instagram rad na području Rusije pod optužbom da provode ekstremističke aktivnosti, a to je najnoviji u nizu koraka kojima vlasti nastoje kontrolirati internet od početka invazije na Ukrajinu.

16:48 Britanci objavili novu vojnu kartu ruskog napredovanja

Napredovanje ruskih snaga prema Kijevu sa sjeverozapadne strane je zastalo, objavila je britanska obavještajna služba u ponedjeljak.

16:45 Rusija zabranila Facebook i Instagram zbog ekstremizma

Sud u Moskvi zabranio je u ponedjeljak američkim društvenim mrežama Facebook te Instagram rad na području Rusije pod optužbom da provode ekstremističke aktivnosti, a to je najnoviji u nizu koraka kojima vlasti nastoje kontrolirati internet od početka invazije na Ukrajinu.

16:23 Ukrajinska zastupnica tvrdi da Rusi ubijaju civile izbliza

Lesja Vasilenko je na Twitteru napisala da ruska vojska “bez kontrole puca u civile izbliza” u glavnom ukrajinskom gradu.

Kijev se ponovno nalazi pod policijskim satom kako bi civili bili što sigurniji. Stupa na snagu večeras u 20 sati, a trajat će do srijede u 7 sati ujutro.

16:11 Pojačane aktivnosti ruske mornarice na Crnom moru

Stariji američki dužnosnik ministarstva obrane rekao je za CNN da su primijetili pojačane aktivnosti ruske mornarice na sjeveru Crnog mora.

Rekao je kako SAD vjeruje da je dio raketa, koje su ispaljene na ukrajinski grad Odesu, došao s tih ratnih brodova, no još uvijek nema konkretnih dokaza za neposrednu opasnost za Odesu s mora.

Rusija na Crnom moru ima raspoređeno više od deset ratnih brodova, uključujući amfibije, detektore mina, izvidničke brodove itd.

16:02 Razgovori EU-a o zabrani uvoza iz Rusije podigli cijene nafte

Cijene nafte poskočile su u ponedjeljak na međunarodnim tržištima iznad 112 dolara, potaknute razgovorima zemalja EU-a o embargu na rusku naftu i napadom jemenskih Huta na saudijska naftna postrojenja.

Na londonskom je tržištu cijena barela nafte nakon podneva bila u plusu 4,44 dolara u odnosu na prethodno zatvaranje i iznosila je 112,37 dolara. Na američkom tržištu barelom se trgovalo po 4,05 dolara višoj cijeni, od 108,75 dolara.

Trgovci su se na početku tjedna usredotočili na najavljene razgovore američkog predsjednika Joea Bidena i vlada članica EU-a koji bi trebali iznjedriti još oštriji odgovor Zapada na rusku invaziju na Ukrajinu.

Vlade EU-a razmotrit će uvođenje embarga na rusku naftu. Budući da sukobi ne popuštaju, na tržištu ponovno razmatraju moguću zamjenu za ruske barele pod sankcijama.

16:01 Slovenija za jačanje sankcija protiv Rusije

Slovenija se zalaže za jačanje ekonomskih sankcija protiv Ruske Federacije, uključujući i zabranu uvoza ruskih energenata u EU, kazao je u ponedjeljak slovenski ministar vanjskih poslova Anže Logar.

“Rusija nastavlja sa svojim napadom (na Ukrajinu), zato bismo morali imati odlučan odgovor na ekonomskom području i ojačati sankcije. Trebali bismo zatvoriti luke, zabraniti uvoz energenata i jasno podržati budućnost Ukrajine u Europskoj uniji”, kazao je Logar u izjavi pred početak zasjedanja Vijeća EU-a za vanjske poslove danas u Bruxellesu.

15:46 Kotarski: Putin je rat dugo pripremao, ali dvije stvari su pošle po zlu

Suprotno nekim medijskim špekulacijama, izgleda kako Putin ipak nije niti lud niti nepromišljen. Ovo je pomno planiran potez – strateška računica i priprema ruskog gospodarstva za međunarodne sankcije počela je još prije aneksije Krima. Gomilanje deviznih rezervi, diverzifikacija trgovinskih veza, poticanje proizvodnje hrane i samodostatnost osnovnih životnih namirnica ekonomski su pokazatelji pomno pripremanog plana.

15:35 UN: Gotovo 3.5 milijuna ljudi izbjeglo je iz Ukrajine

Gotovo 3,5 milijuna ljudi izbjeglo je iz Ukrajine pred borbama koje je potaknula ruska invazija 24. veljače, pokazuju podatci UN-a objavljeni u ponedjeljak.

15:20 Ruska Duma tvrdi: Ovo je razlog za opoziv Bidena!

Predsjednik Državne Dume Vjačeslav Volodin izjavio je u ponedjeljak da bi američki Kongres trebao opozvati američkog predsjednika Joea Bidena jer je američko oružje isporučeno Ukrajini završilo u rukama “neonacista iz bojne Azov”.

“Oružje koje se isporučuje u Ukrajinu završava u neonacističkim bataljunima uključujući Azov. To je razlog za opoziv Bidena. On je prekršio zakon”, poručio je Volodin na Telegramu, a prenosi ruska novinska agencija TASS.

14:55 UN: U Ukrajini stradalo 925 civila

Ured UN-a za ljudska prava (OHCHR) priopćio je kako je do ponoći 20. ožujka zabilježena 2.421 civilna žrtva u Ukrajini – 925 osoba je poginulo, a 1.496 ih je ozlijeđeno.

Navodi se da je ta brojka zasigurno veća jer se ne mogu prikupiti svi pdoaci iz mjesta u kojima se vode borbe. Primjerice, lokalni dužnosnici u Mariupolju izvijestili su da je najmanje 2.400 osoba stradalo u tom gradu od početka rata.

14:33 Ukrajina: Rusija nije ozbiljna u pogledu pregovora

Rusija nije ozbiljna u pogledu mirovnih pregovora, rekao je savjetnik ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog za BBC.

Aleksander Rodnjanski navodi da je cilj pregovora navesti “Zapad da misli da dodatne sankcije nisu potrebne”.

“Koristili su pregovore za odvraćanje pažnje s bojnog polja. Ne tražite mir dok istovremeno uvelike bombardirate gradove”, rekao je.

14:24 Herson: Rusi rastjerali skup potpore Ukrajini, ima ranjenih

Kako javlja Ukrajinska pravda, ruske snage otvorile su vatru i bacali granate na ukrajinske prosvjednike u gradu Hersonu. Nekoliko ljudi je ozlijeđeno.

14:18 Videopoziv ruskog i ukrajinskog izaslanstva trajao sat i pol

Održana je nova runda pregovora. Ruski i ukrajinski mirovni pregovarači održali su u ponedjeljak 90-minutni videopoziv, a radne skupine će se nastaviti komunicirati tijekom dana, rekao je ukrajinski pregovarač, a prenosi Reuters.

“Danas radimo cijeli dan”, rekao je David Arkamija, član ukrajinskog delegata, a prenosi The Guardian.

14:07 Slovenski diplomati dolaze u Kijev

Ukrajinski parlament objavio je da će Slovenija poslati diplomate u Kijev koji će tamo volontirati.

"Slovenia will soon send its diplomats to #Kyiv. They are volunteers. We are working to make the #EU do the same. 🇺🇦 needs direct diplomatic support," Slovenian Prime Minister @JJansaSDS.



Hopefully, the other world countries would soon join this display of solidarity, as well. https://t.co/7HRJGxxuWh — Verkhovna Rada of Ukraine - Ukrainian Parliament (@ua_parliament) March 21, 2022

13:58 Vereščuk: Napad na Mariupolj je osoban za Putina

Zamjenica ukrajinskog premijera Irina Vereščuk izjavila je da je napad na Mariupolj osoban za ruskog predsjednika Vladimira Putina jer ga nije uspio osvojiti 2014. godine kada je Rusija anektirala Krim.

“Mislim da se Putin osobno osvećuje ljudima u Mariupolju jer nije uspio zauzeti grad 2014. godine. To je kolektivna kazna jer su odbili Ruse”, izjavila je Vereščuk, a prenosi BBC.

13:44 Tajni agenti Zapada otkrili što je kod Putina posebno zabrinjavajuće

Ruski vođa Vladimir Putin zatočen je u zatvorenom svijetu koji je sam stvorio, vjeruju zapadni špijuni, i to je zabrinjavajuće.

Godinama pokušavaju shvatiti Putinovo stanje uma da bi bolje razumjeli njegove namjere. I dok su ruske trupe po svemu sudeći zapele u Ukrajini, postalo je nužno razumjeti Putina da bi se moglo znati kako će reagirati pod pritiskom.

Više čitajte OVDJE.

13:40 Moskovska burza djelomice otvorena u jeku zapadnih sankcija

Moskovska burza djelomice se otvorila uz ponedjeljak prvi put od 25. veljače, dan pošto je počela ruska invazija na Ukrajinu.

13:17 Zelenski: Nema eura za okupatore

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je europske čelnike da prekinu svu trgovinu s Rusijom, unatoč tome što je iz Kremlja stiglo upozorenje da bi daljnje sankcije mogle “pogoditi sve”.

“Molim vas, nemojte sponzorirati ratno oružje Rusije. Nema eura za okupatore. Zatvorite sve svoje luke za njih. Nemojte im izvoziti svoju robu. Uskratite energetske resurse. Pritisnite Rusiju da napusti Ukrajinu”, poručio je Zelenski, a prenosi The Guardian.

13:15 Šelo Šabić: Ako Putin napadne Poljsku i baltičke zemlje, rat obuhvaća i nas

Pregovore o okončanju rata između Rusije i Ukrajine u N1 Studiju uživo komentirala je Senada Šelo Šabić s Instituta za razvoj i međunarodne odnose.

Šelo Šabić smatra da pad Mariupolja neće biti dovoljan da Putin proglasi pobjedu.

“Prostora za pregovore i kompromis uvijek mora biti, ali koliko se meni čini on nije zainteresiran za to, odnosno njegov cilj je razgovarati na velikoj razini – ono što zovu Jalta 2 – razgovor s američkim predsjednikom Bidenom”, kazala je.

13:11 Ruska tajna služba traži trenutačnu zabranu Facebooka i Instagrama

Ruska sigurnosna služba (FSB) zatražila je u ponedjeljak “trenutačnu” zabranu američkih društvenih mreža Facebooka i Instagrama, prvog dana suđenja za “ekstremizam” dok se nakon invazije na Ukrajinu pojačava represija nad medijima.

13:09 Napad na Žitomirsku regiju raketnim bacačima Grad

Rusija je napala Žitomirsku regiju raketnim bacačima Grad, četiri osobe su poginule. Prema riječima lokalnog guvernera Vitalija Bunečka, tri vojnika i jedan civil poginuli su u selu Selec u ovom napadu Rusije na Žitomirsku regiju, javlja Ukrajinska pravda.

12:55 Kremlj priprema naciju na dugi rat

Institut za proučavanje rata, američki think-tank, objavio je nove informacije o ruskoj invaziji u Ukrajini. Oni navode da ruske snage oko Kijeva jačaju obrambene položaje i pripremaju se za razmještaj topništva.

Ukrajinski glavni stožer izvijestio je po prvi put da Kremlj priprema svoje stanovništvo za “dugi rat” u Ukrajini i provodi drakonske mjere mobilizacije koje uključuju i regrutaciju i raspoređivanje pripadnika mladih vojnih organizacija u dobi od 17-18 godina.

12:35 Ukrajina tvrdi: Uništili smo četiri od 10 ruskih vojnih jedinica

U 26 dana aktivnih borbi, Oružane snage Ukrajine (AFU) uništile su četiri od deset ruskih vojski, uključujući tri udarne vojne jedinice i jednu zračnu vojsku, rekao je Oleksij Arestovič, savjetnik šefa Ureda predsjednika.

12:23 U tri sjeverne županije smješteno 615 ukrajinskih izbjeglica

U sjevernim županijama – Varaždinskoj, Međimurskoj i Krapinsko-zagorskoj županiji, trenutno je smješteno 615 osoba izbjeglih iz ratom pogođene Ukrajine, potvrđeno je Hini u ponedjeljak.

12:20 Rusija: Krstarećim raketama pogodili smo vojni centar za obuku

Ruske snage su krstarećim projektilima pogodile ukrajinski vojni centar za obuku u Novoj Ljubomirki, u sjeverozapadnoj ukrajinskoj oblasti Rivne, priopćio je glasnogovornik ruskog ministarstva obrane Igor Konašenkov.

Konašenkov je rekao da u napadu ima desetak žrtava, ali CNN nije mogao potvrditi njegove tvrdnje.

Konašenkov je rekao da su krstareće rakete također uništile skladište streljiva i stožer brigade u blizini zapadnog sela Selec.

Vitalij Koval, čelnik regionalne uprave Rivne, rekao je na Telegramu da su dvije ruske rakete pogodile teritorij vojnog poligona.

11:59 Koliko dugo Putin može financirati rat?

Moralni pritisak na Njemačku da prestane uvoziti ruske energente raste. Kakav bi bio financijski učinak i koliko bi to stvarno utjecalo na mogućnost Rusije da financira rat u Ukrajini?

Sve je žešća rasprava o momentalnoj obustavi uvoza nafte i plina iz Rusije. Time bi se, argumentiraju zagovarači te mjere, zaustavilo financiranje Putinovog rata u Ukrajini.

11:56 U Istri 1045 ukrajinskih izbjeglica

Pedesetak izbjeglica iz ratom pogođene Ukrajine dnevno stiže u Istru, trenutno ih je na istarskom poluotoku 1045, a smještene su na sigurnim lokacijama u privatnim kućama, izvijestila je u ponedjeljak ravnateljica istarskog Crvenog križa Sandra Stipanov.

Najviše izbjeglica trenutno se nalazi na području Pule, njih 400-tinjak, u Poreču ih je 320 te na području Bujštine. Uglavnom se radi o ženama i djeci.

11:38 Rusi upozoravaju: Europski embargo na rusku naftu pogodio bi cijeli svijet

Mogući europski embargo na rusku naftu pogodio bi “cijeli svijet”, upozorio je Kremlj uoči sastanka članica Europske unije u ponedjeljak na kojem će razgovarati o novim sankcijama kojima bi kaznile Moskvu zbog invazije na Ukrajinu.

11:33 “Bombe padaju svakih 10 minuta”

Mariupolj je tijekom noći bio pod novim teškim bombardiranjem, rekao je ukrajinski časnik Svjatoslav Palamar za CNN.

“Bombe padaju svakih 10 minuta, ruska mornarica nastavlja s granatiranjem. Jučer su vojnici deaktivirali četiri tenka i oklopna vozila, a još nam treba streljivo, protutenkovsko oružje i protuzračna obrana”, rekao je kapetan Palamar.

On je također poručio da se on i njegovi suborci neće predati u Mariupolju.

11:25 Rusi pucaju prema obali Odese

Kako javlja ukrajinski Ukrinform, Rusi su u ponedjeljak pucali prema obali Odese, ali ukrajinske snage odbile su napad.

O napadu je izvijestio i glasnogovornik operativnog stožera Regionalne vojne uprave Odesa Serhij Bratčuk na svom kanalu na Telegramu.

“Kako ne mogu zauzeti Ukrajinu, nastavljaju s kaotičnim granatiranjem”, naveo je.

Također je dodao da je približavanje ruskih plovila ukrajinskoj obali samo demonstracija kako bi se zastrašilo civilno stanovništvo.

11:20 Kijevska parlamentarka na mjestu granatiranja: Izgleda kao armagedon

Ukrajinska parlamentarka Kira Rudik gostovala je u N1 Studiju uživo te je govorila o situaciji u Kijevu nakon granatiranja trgovačkog centra.

“Noć je bila strašna, bilo je dodatnih napada i granatiranje je bilo stvarno snažno. Kada je raketa pogodila šoping centar podrhtavanje tla osjetilo se i u udaljenim dijelovima grada. Ujutro sam otišla do šoping cetra da provjerim je li potrebna pomoć, pomislila sam, što se događa kada projektili pogode skloništa i ima li šanse da netko preživi. Nema šanse, jer ono što se događa sada je zastrašujuće. Čak i na zgradama, koje su od pogođenog trgovačkog centra udaljene 500 metara, popucali su prozori”, kaže na početku.

11:11 Kijev opet uvodi 35-satni policijski sat

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko najavio je da će se u glavnom gradu Ukrajine ponovno uvesti 35-satni policijski sat.

“Od danas, 21. ožujka u 20 sati, uvodi se pojačani policijski sat. Trajat će do 7 sati 23. ožujka”, objavio je Kličko na Telegramu.

“Trgovine, ljekarne, benzinske postaje, ustanove sutra neće raditi”, dodao je.

Građanima je poručio da ostanu u domovima ili u skloništima. Samo osobe s posebnim dozvolama moći će se kretati po gradu.

11:04 Kremlj se oglasio o sastanku Putina i Zelenskog

Napredak koji se vidi u pregovorima između Rusije i Ukrajine dosad nije dovoljan za razgovor o izravnim kontaktima između ruskog predsjednika Vladimira Putina i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i nije u skladu s razvojem situacije, glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov.

10:52 Kasparov prozvao Zapad i Bidena!

Bivši svjetski šahovski prvak Gari Kasparov kritizirao je nedostatak akcija protiv Rusije, navodeći da je još 2014. godine upozoravao da Rusija neće stati na Krimu i istočnoj Ukrajini.

“Putin bombardira bolnice, izbjeglice i domove za umirovljenike u Ukrajini. Ali, rečeno nam je da slobodni svijet ne smije djelovati sve dok te bolnice, izbjeglice i domovi ne budu unutar specifičnih linija na karti. I ti životi su važni, ta djeca su važna”, poručio je legendarni šahovski prvak.

10:31 Kličko: Promatra se onečišćenje, nosite maske kad izlazite van

Kijevski gradonačelnik Vitalij Kličko objavio je najnovije informacije o napadu na glavni ukrajinski grad.

Kličko je naveo da je kao rezultat napada na Kijev u potpunosti uništen trgovački centar, a oštećeno je šest kuća. Poginulo je osam osoba.

Oštećeni su i prostori dviju škole i dva vrtića, objavio je Kličko na Telegramu.

Zbog požara koji su izbili uslijed napada na Kijev, promatra se i onečišćenje zraka. Gradonačelnik savjetuje građanima da ne otvaraju prozore te da nose maske tipa FFP2 kada izlaze vani da bi zaštitili pluća.

Kličko je također pozvao građane da ne objavljuju fotogradfije i snimke vojske, vojne opreme i strateških objekata kako ne bi pomogli neprijatelju.

10:28 Weatherford obustavlja isporuke i ulaganja u Rusiji

Tvrtka za energetske usluge Weatherford International priopćila je u ponedjeljak da je obustavila isporuke i nova ulaganja u Rusiji, nakon uvođenja sankcija toj zemlji zbog invazije na Ukrajinu.

10:20 Gazprom tvrdi da redovno isporučuje plin u Europu preko Ukrajine

Ruski plinski koncern Gazprom u ponedjeljak je priopćio da redovno isporučuje plin europskim kupcima preko ukrajinskog teritorija.

10:11 Nove informacije o curenju amonijaka

Objavljene su nove informacije o curenju amonijaka iz kemijskog postrojenja u blizini grada Sumija. Curenje amonijaka je u međuvremenu sanirano, a sad pristižu nove informacije o onom što je dovelo do curenja tog opasnog plina.

Ukrajinski dužnosnici navode da je spremnik u kojem je bilo 50 tona otrovnog plina oštećen kad je postrojenje Sumihimprom pogođeno ruskom granatom, što je rezultiralo stvaranjem oblaka amonijaka, piše BBC.

Oblak je zahvatio područje radijusa oko 2.5 kilometra, rekao je guverner regije Sumi Dmitro Živicki. Dodao je da je prilikom napada ozlijeđen radnik u postrojenju.

Stanovnicima obližnjeg grada Novoselice preporučeno je da potraže sklonište jer je vjetar nosio oblak amonijaka u njihovom smjeru.

Amonijak se koristi u proizvodnji gnojiva. Ako se udahne, može uzrokovati bol, oštećenje dišnih puteva i ozljede očiju.

10:01 Zelenski: Vidite našu želju da budemo s Europom

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ponovno se oglasio na Facebooku.

“Vidite našu želju da budemo s Europom. Našu težnju, s kojom se borimo na bojištu”, naveo je Zelenski ponovno tražeći da Ukrajina “postane dio EU”.

“Nijemci, vi imate snagu”, poručio je Zelenski.

9:55 EU: Ruski napad na Mariupolj je ogroman ratni zločin

Šef diplomacije EU Josep Borrell rekao je da je ruski napad na Mariupolj “ogroman ratni zločin”, javlja AFP.

#BREAKING Russian assault on Mariupol is 'massive war crime': EU's Borrell pic.twitter.com/dR2uEGTBWM — AFP News Agency (@AFP) March 21, 2022

9:54 U invaziji ubijeno 115 djece

Ured glavnog tužitelja Ukrajine objavio je da su ruske snage ubile 115 djece od početka invazije, prenosi Ukrinoform. Ozlijeđeno je 148 djece. Najveći broj žrtava prijavljen je u Kijevu, potom u Harkivu i Černihivu.

9:50 Vojni analitičar: Padne li Mariupolj, nemojte se iznenaditi da Putin proglasi pobjedu

Četvrti je tjedan ruske invazije na Ukrajinu. Situaciju je u Novom danu analizirao vojni analitičar Ivica Mandić.

Rekao je da se u trenutku kad upravljanje ratom izmakne kontroli, kao što se dogodilo ruskoj strani, uvijek prilazi metodama kako napraviti kaos i prestrašiti ljude. “Nema brzog pomaka u urbanom ratu. Žrtve na ruskoj starni su stravično velike. Nadzor visokih vojnih dužnosnika na terenu je prepušten samovolji, događa se barbarska uporaba topništva. Nakon barbarske uporabe oružja, barbarizam da se ljude odvodi ne čudi”, rekao je.

9:46 Ukrajina: Ubili smo 15.000 ruskih vojnika

Ukrajina je objavila nove procjene o ruskim vojnim gubicima od početka invazije 24. veljače do današnjeg dana.

Ukrajinsko ministarstvo obrane objavilo je da je su Rusi izgubili oko 15.000 vojnika, 498 tenkova, 1535 oklopnih borbenih vozila, 240 topničkih sustava, 97 zrakoplova, 121 helikopter, 969 motornih vozila.

9:38 Ukrajinski zastupnik: Rusija pokušava izgladniti Mariupolj

Ukrajinski zastupnik Dmitro Gurin izjavio je za BBC da “Rusija pokušava izgladniti Mariupolj” kako bi prisilili građane na predaju grada.

Ukrajina je odbila ruski ultimatum o predaji Maripolja, a Gurin navodi da Rusi ne dozvoljavaju otvaranje humanitarnog koridora.

“Jasno vidimo da je cilj Rusa da izgladne grad kako bi učvrstili svoju poziciju u diplomatskom procesu, a ako se grad ne preda, a grad se neće predati, neće pustiti ljude van”, rekao je Gurin.

9:32 Više od 2 milijuna ljudi pobjeglo u Poljsku

Više od 2,1 milijun ljudi pobjeglo je iz Ukrajine u Poljsku (2.114.000) od početka rata, priopćila je poljska granična straža u ponedjeljak.

9:28 General otkrio koji će sljedeći grad pokušati zauzeti ruske snage

General Richard Barrons komentirao je rusku invaziju na Ukrajinu, navodeći da je lučki grad Odesa sljedeća “logična meta” za ruske snage.

9:13 Rat bi mogao dovesti do globalne prehrambene krize

Rat između Ukrajine i Rusije, državama koje su među glavnim svjetskim proizvođačima žitarica, mogao bi dovesti do globalne prehrambene krize, rekao je francuski ministar poljoprivrede Julien Denormandie u ponedjeljak u Bruxellesu uoči sastanka EU za poljoprivredu.

Ministri zemalja članica EU razgovarat će o situaciji s hranom sa svojim ukrajinskim kolegom u videopozivu, dodao je.

Dužnosnik Svjetskog programa za hranu (WFP) rekao je u petak da se lanci opskrbe hranom u Ukrajini urušavaju. Uništava se ključna infrastruktura, mostovi, vlakovi, a mnoge trgovine i skladišta su prazni, piše The Guardian.

9:08 Raste broj žrtava u Kijevu

Ured glavnog tužitelja Ukrajine na svom kanalu na Telegramu izvijestio je da je najmanje osam osoba poginulo u raketnom napadu na Kijev.

Točan broj stradalih i ozlijeđenih se utvrđuje, a djelatnici spasilačkih službi rade na terenu

Trgovački centra je u potpunosti unišetn u granatiranju, a prozori obližnjih kuća i automobila su oštećeni.

8:59 Dogovoreno 8 humanitranih koridora

Dogovoreno je osam humanitranih koridora iz Ukrajine u ponedjeljak kako bi se omogoćilo civilima da sigurno napuste gradove. Potpredsjednica ukrajinske vlade Irina Vereščuk izjavila je da nema dogovora o humanitarnom koridoru iz Mariupolja.

8:54 Snimljen trenutak napada na Kijev

Ruske snage sinoć su u raketnom napadu razorile shopping centar u Kijevu, koji se nalazi u rezidencijalnoj četvrti. Trenutak udara snimljen je nadzornom kamerom.

Video pogledajte OVDJE.

8:53 Kina šalje pomoć Ukrajini

Kinesko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da će njihov Crveni Križ poslati dodatnih 10 milijuna juana (oko 1,4 milijuna eura) humanitarne pomoći Ukrajini.

8:38 Šest osoba stradalo u Kijevu

Najmanje šest osoba poginulo je u noćnom bombardiranju Kijeva, javio je je novinara AFP-a.

8:36 Suzbijeno curenje amonijaka u Sumiju

Lokalne vlasti uspjele su suzbiti curenje amonijaka u Sumiju, priopćio je guverner regije Dmitro Živicki.

“Ekipe za hitne slučajeve rade na rješavanju oblaka amonijaka. Nema prijetnje za stanovništvo”, objavio je.

The accident on ammonia emissions in #Sumy is liquidated after #Russian shelling on chemical plant caused gas leak.#StopRussianAggression pic.twitter.com/QF2ee0gRyZ — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) March 21, 2022

8:31 Podoljak: Rusija uništava živote milijuna ljudi

Mihajlo Podoljak, savjetnik ukrajinskog predsjednika i ukrajinski pregovarač, objavio je da je “više od tri milijuna Ukrajinaca prisiljeno bježati u europske zemlje” uslijed ruske invazije.

“Ukupno je 11-12 milijuna interno raseljenih osoba koje su priseljene napustiti svoje gradove nakon što ih je uništilo rusko topništvo. Samo budite svjesni ove brojke. Rusija uništava živote milijuna ljudi. Nije li ovo već globalna humanitarna katastrofa?”, napisao je Podoljak na Twitteru.

3M+ Ukrainians are forced to flee to European countries. In total, 11-12M IDPs are forced to leave their cities being destroyed by Russian artillery. Just be aware of this figure. Russia destroys the lives of millions of people. Is this not a global humanitarian catastrophe yet? — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 21, 2022

8:21 Kijev i dalje prioritet Rusima

Britansko ministarstvo obrane objavilo je nove operativne informacije o ruskoj invaziji u Ukrajini.

Britanija tvrdi da je Kijev i dalje glavni fokus ruskih snaga te da se u sljedećim tjednima može očekivati novi pritisak na ukrajinsku prijestolnicu.

8:02 Curi amonijak iz kemijske tvornice u Sumiju

Stižu novi detalji o curenju amonijaka iz kemijskog postrojenja kod Sumija, grada na sjeveroistoku Ukrajine.

7:35 Žestoko bombardiranje Kijeva

Ruska vojska bombardirala je Kijev. U noći je gorio trgovački centar. Lokalne vlasti javljaju da je poginulo najmanje pet osoba.

Video of a shell hitting a shopping center. The explosion was incredibly strong, the wave blew out the windows in the neighboring houses. pic.twitter.com/Qe5ztF1vLc — NEXTA (@nexta_tv) March 20, 2022

7:29 Rusi pokušavaju doći do Odese

Britansko ministarstvo obrane u nedjelju je izvijestilo da ruske snage koje napreduju s Krima i dalje pokušavaju zaobići Mikolajiv dok nastoje krenuti na zapad prema Odesi, dodajući kako su ruske snage postigle mali napredak u proteklom tjednu.

7:25 Curi amonijak kod Sumija

Stižu novi detalji o curenju amonijaka iz kemijskog postrojenja kod Sumija, grada na sjeveroistoku Ukrajine. Amonijak, prema riječima regionalnog guvernera Dmitra Živitskog, curi iz postrojenja oštećenog ruskim granatiranjem. Kontaminirana je zona radijusa 2.5 kilometara oko postrojenja.

U objavama na Facebooku i Telegramu Živitskij je upozorio da je selo Novoselcija ugroženo. Grad Sumi zbog smjera vjetra vjerojatno neće biti ugrožen, napisao je. Stanovnicima kontaminiranih područja poručio je da dišu kroz gazu natopljenu limunskom kiselinom.

Osoblje tvornice i državna služba za hitne situacije pokušavaju sanirati curenje amonijaka, napisao je Živitskij.

Postrojenje Sumikimprom nalazi se u predgrađu Sumija, grada od oko 250.000 stanovnika.

7:20 Ukrajinska novinarka: Mariupolj je grad duhova

Ukrajinska novinarka Anastasija Lapatina na Twitteru je objavila da je Mariupolj “sada grad duhova”.

“80% gradske infrastrukture je oštećeno ili uništeno, od čega 40% ne može biti obnovljeno, kažu vlasti. Jedan od najvećih gradova u zemlji, predivan, razvijen grad je potpuno sravnjen sa zemljom”, napisala je.

Mariupol is now a ghost city – 80% of its infrastructure is damaged or destroyed, 40% of which cannot be rebuilt, authorities say. One of the largest in the country, a beautiful, developed city razed to the ground. — Anastasiia Lapatina (@lapatina_) March 20, 2022

7:18 Ukrajinci: Nema govora o napuštanju Mariupolja

Nema govora o tome da će Ukrajina odustati od grada Mariupolja i položiti oružje, izjavila je u ponedjeljak rano ujutro potpredsjednica ukrajinske vlade Iryna Vereshchuk.

“Ne može biti govora o bilo kakvoj predaji, polaganju oružja”, kazala je Vereshchuk te dodala kako su o tome već obavijestili rusku stranu, prenosi portal Ukrainska pravda.

7:16 Rusi pozivaju na napuštanje Mariupolja

Rusija poziva ukrajinske vojnike u Mariupolju da polože oružje u ponedjeljak ujutro i napuste taj lučki grad, praktički sravnjen sa zemljom u napadima. General bojnik Mihail Mizincev rekao je u nedjelju ruskoj državnoj novinskoj agenciji Tass da će siguran koridor biti uspostavljen između 10 i 12 sati po moskovskom vremenu.

7:15 Vitalij Kličko izvijestio o granatiranju u Kijevu

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko izjavio je kako su kasno u nedjelju granatirane stambene zgrade i trgovačka četvrt u kijevskom naselju Podil.

7:14 Biden u petak u poljskoj

Američki predsjednik Joe Biden otputovat će u petak, 25. ožujka, u Poljsku kako bi s predsjednikom Andrzejem Dudom razgovarao o ukrajinskoj krizi, objavila je Bijela kuća.

7:13 Zelenski o Izraelu

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u nedjelju kako Izrael poduzima napore kako bi dogovorio mirovne pregovore na najvišoj razini između njegove zemlje i Rusije te kako bi se oni mogli održati u Jeruzalemu.

