Rusi zabunom objavili stvarne brojke o svojim gubicima?

Komsomolskaja Pravda, moskovski tabloid blisko povezan s Kremljom, objavio je, pozivajući se na rusko Ministarstvo obrane, da je u invaziji na Ukrajinu poginuo 9.861 ruski vojnik, a da ih je ozlijeđeno 16.153.

No, dobro upućeni promatrači ruske medijske scene dovode u pitanje ovu informaciju s obzirom da nije objavljena ni u jednom službenom priopćenju Ministarstva obrane pa špekuliraju o tri scenarija: ili je netko hakirao web stranicu tabloida, ili je netko omaškom objavio nešto što nije trebao, bilo to istinito ili ne, ili je pak na djelu novi slučaj neposluha u redakciji, nalik onome kada je urednica dnevnika na državnoj televiziji nedavno upala u kadar s antiratnim transparentom, prenosi Jutarnji list.

Da ovakva špekulacija ima itekakvog utemeljenja, svjedoči i činjenica da je netom nakon što se proširila informacija o objavljenim podacima, Komsomolskaja Pravda sa svoje web stranice izbrisala kompletan odlomak u kojemu se oni spominju, na što je ukazao urednik nezavisnog ruskog portala Meduza.

Now it’s back without the death toll. https://t.co/plXFLV2G4V