Britanci objavili novu vojnu kartu ruskog napredovanja

Napredovanje ruskih snaga prema Kijevu sa sjeverozapadne strane je zastalo, objavila je britanska obavještajna služba u ponedjeljak.

“Nastavljaju se žestoke borbe sjeverno od Kijeva”, objavilo je britansko ministarstvo obrane.

“Snage koje napreduju iz smjera Hostomela prema sjeverozapadu odbacio je snažni ukrajinski otpor”, dodaje se.

Britanci su objavili i novu kartu ruskih napada na kojoj se vidi da u odnosu na jučer nema velikih promjena.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 21 March 2022.



