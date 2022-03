Prosvjedni skup stanovnika Hersona, grada na jugu Ukrajine koji su zauzele ruske snage, rastjeran je u ponedjeljak pucnjavom iz automatskog oružja i suzavcem, pri čemu je najmanje jedna osoba ozlijeđena, pokazuju video snimke dvaju lokalnih glasila.

Ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba osudio je na Twitteru “ruske ratne zločince koji su zapucali na nenaoružane ljude koji su mirno prosvjedovali protiv okupatora”.

VEZANE VIJESTI FOTO, VIDEO Ukrajinci izašli na ulice, prosvjedi u mnogim okupiranim gradovima Ruske snage granatirale lučki grad Odesu

Na snimkama se vidi kako prosvjednici idu prema središtu Trga slobode, a vojnici istodobno idu prema njima i počinju pucati. Snimke načinjene iz najmanje dva kuta pokazuju zatim bijeg više desetaka prosvjednika pod rafalnom paljbom.

Na društvenim mrežama su ih objavila dva lokalna glasila, Suspiljne Novini i Most Herson. Na ovim snimkama ništa ne upućuje da je u pucnjavi iz automatskog oružja netko stradao.

Na jednoj snimci vidi se stariji muškarac s nogom oblivenom krvlju dok se čuje glas koji kaže da je ranjen u eksploziji šok bombe.

Dmitro Kuleba je na Twitteru pozvao da se “Rusiju zaustavi” tako da ju se izolira, sankcionira i pred sud izvedu ratni zločinci.

Brave Ukrainians in Kherson keep protesting against Russian invaders. Peacefully and fearlessly. They literally forced two huge Russian trucks to retreat simply by their peaceful pressure. These people are Ukraine. Their spirit of freedom is truly unbreakable. #CourageousKherson pic.twitter.com/a4O90xs6Q5