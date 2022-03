Ukrajinska zastupnica tvrdi da Rusi ubijaju civile izbliza

Lesja Vasilenko je na Twitteru napisala da ruska vojska "bez kontrole puca u civile izbliza" u glavnom ukrajinskom gradu.

Kijev se ponovno nalazi pod policijskim satom kako bi civili bili što sigurniji.

Lesja Vasilenko, koja je nakratko boravila u Velikoj Britaniji, gdje se susrela s britanskim političarima zbog situacije u Ukrajini, napisala je:

“U Kijevu u 20 sati na snagu stupa policijski sat do srijede u 7 ujutro jer su se ruski vojnici odmetnuli i pucaju u civile iz blizine. Slijedi 36 sati tišine – trgovine, ljekarne i sve ostalo bit će zatvoreno. Ljudi ne smiju napuštati svoje zgrade. Kakav sam trenutak za povratak odabrala…”

#Kyiv goes into curfew at 20.00 until 07.00 Wednesday because #Russia troops are running rogue shooting civilians point blank. 36 hours of quiet: food stores, pharmacies and all else will be closed. People not allowed to leave buildings. What a time I chose to come back..