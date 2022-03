Legendarni Kasparov prozvao Zapad i Bidena pa poručio: Ukrajina nije Putinova!

Bivši svjetski šahovski prvak Gari Kasparov kritizirao je nedostatak akcija protiv Rusije, navodeći da je još 2014. godine upozoravao da Rusija neće stati na Krimu i istočnoj Ukrajini.

Sada svi priznaju da sam bio u pravu, ali žele ponoviti iste greške. Pustiti Putina da uništi Ukrajinu povećava prijetnju od izbijanja većeg sukoba, uključujući nuklearnog sukoba”, napisao je Kasparov na Twitteru.

“Putin bombardira bolnice, izbjeglice i domove za umirovljenike u Ukrajini. Ali, rečeno nam je da slobodni svijet ne smije djelovati sve dok te bolnice, izbjeglice i domovi ne budu unutar specifičnih linija na karti. I ti životi su važni, ta djeca su važna”, poručio je legendarni šahovski prvak.

Dodao je da ovdje nije riječ samo o članicama NATO saveza. “Ne postoji ugovor koji kaže da je SAD-u i drugim velikim silama slobodnog svijeta zabranjeno braniti Ukrajinu, koja umire da ih zaštiti. Postoji samo strah, isti onaj strah koji ih je 2014. spriječio da djeluju, a nas je doveo u ovu situaciju.”

Kasparov ističe da američki predsjednik Joe Biden ponavlja iste argumente koje je izgovarala i američka administracija u vrijeme predsjendika Obame.

“Herojska suzdržanost! Kakvo vodstvo! Prevruće ste glave, velemajstore Kasparov, pričekajmo pa ćemo vidjeti! Mi smo čekali. Mi vidimo”, objavio je.

“Čim je prvi ruski tenk prešao granicu Ukrajine, Zapad je Putina proglasio vladarom najveće zemlje u Europi. Nema više suverenosti, više nije dozvoljeno pozivati saveznike da se bore – to može samo Putin”, poručio je Kasparov.

Istaknuo je da SAD i EU žele nastaviti kupovati rusku naftu i plin. “Žele se vratiti ugodnoj korupciji. “Diktatori uvijek eskaliraju, a Zapad odustaje. Ali ovaj put Ukrajina odbija odustati.”

I was called a warmonger in 2014 when I said Putin would not stop with Crimea & E Ukraine. Now everyone admits that I was right, but wants to repeat the same mistake now. Letting Putin destroy Ukraine *increases* the threat of a greater conflict, including nuclear.