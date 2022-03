Podijeli:







Izvor: Oleksandr GIMANOV / AFP / Profimedia

Vlasti u najvećoj ukrajinskoj luci Odesi kažu da su ruske pomorske snage u Crnom moru granatirale stambene zgrade na periferiji grada, javlja BBC.

To je prvi put da su tamo pogođene zgrade, piše BBC.

Glasnogovornik regionalne vojne administracije rekao je da nije bilo žrtava.

Grad se do sada nije suočio s bombardiranjem i borbama koje su iskusila druga područja. No, to je ključna luka, nedaleko od granice s Moldavijom i smatra se strateškom metom ako Moskva pokuša proširiti svoju kontrolu duž obale Crnog mora.

Рятувальники ліквідовують наслідки ворожого обстрілу на Одещині 21 березня.



Усі живі, тримаємо стрій 💪 pic.twitter.com/BPZjCH78U7 — DSNS.GOV.UA (@SESU_UA) March 21, 2022

