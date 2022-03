Rusi raketom razorili shopping centar u Kijevu, snimljen trenutak napada

Ruske snage sinoć su u raketnom napadu razorile shopping centar u Kijevu, koji se nalazi u rezidencijalnoj četvrti. Trenutak udara snimljen je nadzornom kamerom.

Video of a shell hitting a shopping center. The explosion was incredibly strong, the wave blew out the windows in the neighboring houses. pic.twitter.com/Qe5ztF1vLc