Britansko ministarstvo obrane objavilo je nove operativne informacije o ruskoj invaziji u Ukrajini.

Britanija tvrdi da je Kijev i dalje glavni fokus ruskih snaga te da se u sljedećim tjednima može očekivati novi pritisak na ukrajinsku prijestolnicu.

“Žestoki ukrajinski otpor odbijen je ruske snage koje su napredovale iz smjera Hostomela prema sjeverozapadu. Glavnina ruskih snaga i dalje je na više od 25 kilometara od središta grada (Kijeva)”, tvrde Britanci.

U najnovijem izvješću ministarstvo obrane tvrdi da se teške borbe nastavljaju sjeverno od glavnog grada, ali da je rusko napredovanje iz tog smjera zaustavljeno.

“Unatoč kontinuiranom nedostatku napretka, Kijev je i dalje primarni vojni cilj Rusije i oni će vjerojatno pokušati opkoliti grad u sljedećim tjednima”, navodi se u izvješću.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 21 March 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/o31FnBRw3w



🇺🇦 #StandWithUkraine pic.twitter.com/reAkTEnHFj