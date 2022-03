Podijeli:







Ukrajinska parlamentarka Kira Rudik gostovala je u N1 Studiju uživo te je govorila o situaciji u Kijevu nakon granatiranja trgovačkog centra.

“Noć je bila strašna, bilo je dodatnih napada i granatiranje je bilo stvarno snažno. Kada je raketa pogodila šoping centar podrhtavanje tla osjetilo se i u udaljenim dijelovima grada. Ujutro sam otišla do šoping cetra da provjerim je li potrebna pomoć, pomislila sam, što se događa kada projektili pogode skloništa i ima li šanse da netko preživi. Nema šanse, jer ono što se događa sada je zastrašujuće. Čak i na zgradama, koje su od pogođenog trgovačkog centra udaljene 500 metara, popucali su prozori”, kaže na početku.

“Čovjek ne može ništa po pitanju zračnih napada”

Njezina kuća od trgovačkog centra udaljena je 10 minuta vožnje, a osjetila je podrhtavanje. Kaže da ju je strah jer je ovo van njezine kontrole.

“Znam što mogu učiniti, mogu se obučiti, možemo obučiti naše sage za borbu protiv Putinove vojske na kopnu, možemo se pripremiti za opsadu, imamo dovoljne hrane i vode. No čovjek ne može ništa napraviti po pitanju zračnih napada. Rusija nastavlja napade, a NATO ne želi uvesti zonu zabrane letova koja nam je potrebna. Dok ne dobijemo rakete i avione, a napadaju nas iz zraka, uništavanje će se nastaviti”, veli.

Jutros je bila na mjestu sinoćnjeg raketngo napada:

“To je potpuno uništenje. To su izgoreni dijelovi građevinske konstrukcije, izgleda kao armagedon”.

“U Mariupolju 3.000 ljudi nema hrane ni vode”

Rekla je i što misli o sastanku s Putinom kojeg Zelenski predlaže:

“Putinu se ne može vjerovati, to smo naučili na teži način. Svi pregovori s Putinom trebaju doći uz jamnstvo drugih zemalja koje će natjerati Putina da se drži svoje riječi. On trenutno ne može osigurati ni sigurnost na humanitarnim putevima iz Mariupola. On obeća sigurnost, a onda njegove snage granatiraju te puteve. Nemoguće da će Putin održati svoje obećanje, on je lažljivac i treba nam garantiranje drugih zemalja”, rekla je.

Opisala je i stanje u Mariupolju:

“Imamo malo informacija iz Mariupolja, taj grad je pod opsadom, znamo da je 3.000 ljudi u situaciji humanitarne katastrofe, nemaju vode, hrane ni medicinsku pomoć, baš ništa. Glavno što se mora dogoditi je da humanitarni konvoj izvuče te ljude. Već pet dana Putinovi ljudi kažu da će pustiti žene i djecu da odu, a onda kada ljudi pokušaju, oni pucaju na njih. To je cijena Putinove riječi, ona nema nikakve vrijednosti. Mi ćemo se i dalje nastaviti boriti jer Putinu se ne može vjerovati. Mi trebamo potporu, sada se čini kao da cijeli svijet gleda i govori nam ‘samo nastavite'”.

“Branitelji Mariupolja su tamo i branit će taj grad i ispunjavati svoju dužnost prema domovini. Mi se nećemo povući i nećemo uzmaknuti. Odluka vlasti da se ne povuku je ispravna, nema drugog načina za nas”, dodaje.

“Ljudi se spremaju za borbu”

Rekla je i kako je američko naoružanje još uvijek na putu prema njima. Opisala je i kako izgleda život u Kijevu:

“Naravno da izlazim, prvo jer sam zastupnica u parlamentu i moram skrbiti o svojim biračima. Puno vremena provodimo u skloništima jer se granatiranje nastavlja. Moramo ići u kupovinu, i dalje ima hrane i vode u Kijevu, međutim samo 10% trgovina s hranom radi. To nije luksuz, ali imamo dovoljno. Ja sam usredotočena na svoj parlamentarni rad i zato moram biti vani, fokusirana sam i na rad sa svojim pokretom otpora, prolazimo obuku i bit ćemo spremni obraniti grad”.

Komentirala je i Bidenov najavljani odlazak u Poljsku, rekla je i kako bi jož važnija odluka bila da dođe u Ukrajinu, a najbolja odluka bi bila da “odluči pobijediti u ovom ratu”. Dodala je i kako je u Kijevu ostalo pola stanovnika, oko 2,5 milijuna.

Ona sama je u pokretu otpora, a i mnogi drugi civili.

“Ljudi se naoružavaju, prolaze obuku i spremaju se za borbu”, kaže i dodaje je li zaista spremna primiti oružje u ruke:

“Nakon 25 dana rata spremnija sam nego što sam bila prvog dana. Nemam izbora, Rusi mi nisu dali izbora”.

