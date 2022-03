Podijeli:







Izvor: Murat Cetinmuhurdar/Presidential Press Office/Handout via REUTERS

Danas je 34. dan ruske invazije na Ukrajinu. Novi krug pregovora započeo je u Istanbulu, a turski predsjednik pozvao je na prekid vatre.

TIJEK DOGAĐAJA

10:27 Erdogan: Turska spremna organizirati sastanak Putina i Zelenskog

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je u utorak da je Turska spremna organizirati sastanak između ukrajinskog i ruskog čelnika, Volodimira Zelenskog i Vladimira Putina.

“Napredak koji ostvarite u razgovorima također će nam omogućiti da prijeđemo u sljedeću fazu, a to je kontakt na razini čelnika. Spremni smo održati takav sastanak”, rekao je Erdogan, a prenosi TASS.

10:18 Ukrajina se nada otvaranju humanitarnih koridora

Ukrajina se nada da će uspjeti evakuirati civile iz nekih opkoljenih gradova, kaže potpredsjednica vlade Irina Vereščuk. To uključuje i opkoljeni Mariupolj u kojem je zarobljeno 160.000 ljudi.

10:13 Roman Abramovič na pregovorima u Istanbulu

Pregovaračima se u Istanbulu pridružio ruski oligarh Roman Abramovič. Kremlj je ranije priopćio da je ruski milijarder odigrao ulogu u mirovnim pregovorima između Rusije i Ukrajine na samom početku, ali je proces sada u rukama pregovaračkih timova dviju strana. Podsjetimo, jučer je The Wall Street Journal objavio da se sumnja da je Abramovič otrovan.

Te je sumnje potvrdio i njegov glasnogovornik. Trovanje se, sumnjaju, dogodilo u Kijevu ranije ovog mjeseca, javlja BBC.

10:05 Zračne uzbune u Kijevu

U Kijevu su se ponovno oglasile sirene za zračnu uzbunu koje upućuju građane da se sakriju u najbliže sklonište. Zračne uzbune oglasile su se ranije i u Žitomiru, Ivano-Frankivsku, Izjumu, Sumiju i drugdje u zemlji.

Ukraine Siren Alert [29/03/2022]



11:03:57

Kyiv City

Місто Київ#Ukraine - Message was generated using municipal data pic.twitter.com/EhmsNSYRSG — Ukraine Siren Alerts (@UkraineAlert) March 29, 2022

10:00 Napad na Mikolajiv

Državna služba za hitne slučajeve Ukrajine izvijestila je da je u utorak ujutro oko 8.45 sati po lokalnom vremenu došlo do napada na Mikolajiv. Granatiranjem je uništen središnji dio deveterokatnice. Spasilačke službe izvukle su 17 osoba iz ruševina, a nastavlja se akcija spašavanja na mjestu napada.

9:42 Rusija odustala od jednog zahtjeva

Rusija odustaje od zahtjeva da se Ukrajina “denacificira”, rekli su izvori za The Financial Times, a prenosi The Guardian.

Četiri osobe upoznate s tekućim pregovorima izjavile su za novine da je Kremlj također spreman pustiti Kijev da se pridruži Europskoj uniji ako odustane od nastojanja da se pridruži NATO-u.

9:35 Ukrajina: Poginulo 144 djece

Ured glavnog tužitelja objavio je da je od početka ruske invazije u Ukrajini poginulo 144 djece, a više od 220 ih je ozlijeđeno.

9:20 Rusi prošli kroz černobilsku Crvenu šumu, radnici poručuju: “To je samoubojstvo”

Ruski vojnici vozili su oklopna vozila bez zaštite od zračenja kroz visoko otrovnu zonu zvanu “Crvena šuma”, dižući pritome oblake radioaktivne prašine, rekli su radnici s te lokacije.

Dva su izvora za Reuters rekli da vojnici u konvoju nisu imali nikakvu opremu koja ih štiti od radijacije, a jedan radnik nuklearke Černobil ocijenio je takvom ponašanje ruskih vojnika “samoubilačkim”, jer je radioaktivna prašina koju su udisali vjerojatno uzrokovala unutarnje zračenje u njihovim tijelima.

Više čitajte OVDJE.

9:05 Erdogan: Nastavak rata nikome neće koristiti

Ukrajinski pregovarač Mihajlo Podoljak podijelio je dio Erdoganove poruke.

“Nastavak rata nikome neće koristiti. Obnavljanje mira koristit će vašim zemljama i svim ostalima. Vi, kao izaslanstva, snosite povijesnu odgovornost za odluke donesene danas”, poručio je Erdogan.

“Continuing war will not benefit anyone. Restoring peace will benefit your countries and all the others. You, as delegations, bear historical responsibility for the decisions made today,” 🇹🇷 President @RTErdogan at the opening of the Istanbul round of negotiations between 🇺🇦 & 🇷🇺 pic.twitter.com/xvMnQFZw9B — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 29, 2022

8:51 Pregovaračima se obraća Erdogan

Prije početka pregovora, delegatima se obraća turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan.

Kako prenosi The Guardian, Erdogan je izjavio da se nada da će sastanak biti koristan za obje zemlje te da pošten mir neće imati gubitnika. Pozvao je na hitan prekid vatre.

Rusya - Ukrayna Müzakere Heyetleri Toplantısı https://t.co/9YJ222RWlw — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 29, 2022

8:41 Što se dosad zna o ruskim vojnim žrtvama u Ukrajini?

BBC Russian pokušao je doznati koliko Rusija stvarno ima žrtava u invaziji na Ukrajinu.

“Bilo je izazovno utvrditi točan broj žrtava među ruskim vojnicima do sada, a ukrajinska i ruska vlada daju vrlo različite procjene”, piše BBC dodajući da su proveli dubinsku istragu koja im je dala više informacija o ruskim žrtvama.

Više čitajte OVDJE.

8:30 Objavljeni novi podaci o ruskim vojnim gubicima

Ministarstvo obrane Ukrajine objavilo je nove podatke o ruskim vojnim gubicima od početka invazije 24. veljače.

Ukrajina tvrdi da je dosada poginulo 17.200 ruskih vojnika. Ukrajinsko ministarstvo obrane navodi da je u proteklih 34 dana invazije uništeno 597 ruskih tenkova, 1.710 oklopnih borbenih vozila, 303 topnička sustava, 54 sustava za protuzračno djelovanje, 127 zrakoplova i 129 helikoptera.

8:26 Što su Ukrajina i Rusija rekle o pregovorima?

Ukrajina i Rusija održat će novu rundu pregovora u Turskoj, a bit će to prvi sastanak licem u lice nakon dva tjedna. Kijev traži prekid vatre bez da pri tome mora odustati od svoje suverenosti. Što su obje strane rekle o pregovorima, pročitajte OVDJE.

8:17 Kuleba: Kriminalizirajte upotrebu simbola Z

Ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba pozvao je sve države da “kriminaliziraju upotrebu slova Z kao simbola javne podrške ruskoj agresiji u Ukrajini”.

“Z označava ruske ratne zločine, bombardirane gradove, tisuće ubijenih Ukrajinaca. Javna podrška ovom barbarstvu mora biti zabranjena.”

I call on all states to criminalize the use of the ‘Z’ symbol as a way to publicly support Russia’s war of aggression against Ukraine. ’Z’ means Russian war crimes, bombed out cities, thousands of murdered Ukrainians. Public support of this barbarism must be forbidden. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 29, 2022

8:13 Harkivska oblast: Jedna žrtva u Ljubotinu

Državna služba za hitne slučajeve Ukrajine objavila je na svom kanalu na Telegramu da je u napadu na Ljubotin jedna osoba poginula. Spasilačke ekipe spasile su dvije osobe.

8:08 Britanski obavještajci objavili nove informacije o ruskoj invaziji

Britansko ministarstvo objavilo je nove obavještajne informacije o ruskoj invaziji u Ukrajini.

Ukrajinske snage nastavile su provoditi lokalizirane protunapade na sjeverozapadu Kijeva – uključujući Irpinj, Bucha i Hostomel. Ovi napadi su imali određeni uspjeh i Rusi su odbačeni s brojnih pozicija, navode britanski obavještajci.

Više čitajte OVDJE.

7:49 Danas nova runda pregovora

Ukrajinsko izaslanstvo doputovalo je noćas u Istanbul u Turskoj na mirovne pregovore sa svojim ruskim kolegama. Izaslanstvo predvodi ukrajinski ministar obrane Oleksej Reznikov, tu je i Mihajlo Podoljak, šef ureda predsjednika. Oni kažu da je njihov glavni prioritet osigurati prekid vatre, iako postoji skepsa o tome je li to vjerojatno.

Domaćin razgovora licem u lice, prvog u više od dva tjedna, bit će turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan.

Sastanak bi trebao započeti u utorak u 10:00 po lokalnom vremenu (07:00 GMT). Između ostalog, Rusija traži da Ukrajina odustane od bilo kakve namjere pridruživanja NATO-u – pitanje za koje je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij rekao da je spreman na kompromis.

7:40 Zelenski: Oslobodili smo Irpin

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je sinoć da ukrajinske trupe ponovno zauzimaju teritorij oko glavnog grada i potiskuju rusku vojsku. “Naši branitelji napreduju u regiji Kijev, vraćajući kontrolu nad ukrajinskim teritorijem”, rekao je.

Pohvalio je i vraćanje Irpina pod kontrolu Ukrajine. “Irpin je oslobođen. Bravo! Zahvalan sam svima koji su radili na ovom rezultatu. Okupatori su odgurnuti od Irpina. Odgurnuti od Kijeva. Međutim, prerano je govoriti o sigurnosti u ovom dijelu naše regije. Borbe se nastavljaju.”

Zelenski je rekao da ruske trupe i dalje kontroliraju područje sjeverno od Kijeva i da će nastaviti s napadima iako su “stotine i stotine jedinica spaljene i uništene neprijateljske opreme” razasute tim područjem. Dodao je da je Mariupolj i dalje pod opsadom. “Ruske trupe nisu dopuštale da se danas organizira nikakav humanitarni koridor, nisu dopuštale prekid vatre”, rekao je.

7:13 Japan neće plaćati u rubljama

Glavni tajnik japanske vlade Hirokazu Matsuno izjavio je u utorak da će se od japanskih tvrtki tražiti da odbiju ako Rusija zatraži plaćanja u rubljama za ekonomske transakcije, posebno u energetskom sektoru.

Rusija je prošlog tjedna zahtijevala da “neprijateljske” zemlje moraju plaćati svoj plin u rubljama, a ne eurima, nakon što su se Sjedinjene Države i europski saveznici udružili u nizu sankcija usmjerenih na Rusiju.

Više pročitajte OVDJE.

7:05 Novi krug pregovora

Ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmitrij Kuleba poručio je ukrajinskim pregovaračima da ne jedu i ne piju kada pregovaraju s Rusijom, jer je Abramovič navodno otrovan. “Savjetujem svima koji idu na pregovore s Ruskom Federacijom da ništa ne jedu i ne piju.

I, po mogućnosti, izbjegavajte dodirivanje bilo koje površine. To je iz prve ruke.

Drugo, sve te priče – netko je negdje nešto čuo, neki izvori – sada je puno takvih, jer su svi žedni vijesti, senzacija””, rekao je Kuleba, prenosi Sky News.

Danas će se u Istanbulu održati pregovori, prvi licem u lice nakon dva tjedna. A jučer je objavljeno kako je Abramovič razvio simptome trovanja nakon putovanja u Kijev.

7:00 Kremlj: Nećemo koristiti nuklearno oružje u slučaju poraza u Ukrajini

Rusija bi nuklearno oružje upotrijebila samo kada bi postojala prijetnja opstanku zemlje, a ne kao rezultat rata u Ukrajini, rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov u intervjuu za PBS NewsHour u ponedjeljak.

.@ryanchilcote spoke to a Kremlin spokesman about Russia's ongoing conflict with Ukraine and asked about the potential use of nuclear weapons.



"No one is thinking about using...a nuclear weapon," Kremlin spokesman Dmitry Peskov said. pic.twitter.com/0Q5poykjZn — PBS NewsHour (@NewsHour) March 28, 2022

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.