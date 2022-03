Završena je nova runda pregovora između Ukrajine i Rusije. Nakon dva tjedna, delegacije su se sastale licem u lice u Istanbulu.

Ukrajinska strana poručila je da će usvojiti neutralni status – jedan od ključnih zahtjeva Rusije – u zamjenu za sigurnosna jamstva, rekli su njezini pregovarači.

Neutralni status značio bi da se Ukrajina neće pridružiti nijednom vojnom savezu, poput NATO-a, ili biti domaćin vojnih baza, piše BBC.

Briefly. Security guarantees treaty with an enhanced analogue of Article 5 of NATO. Guarantor states (USA, UK, Turkey, France, Germany etc.) legally actively involved in protecting 🇺🇦 from any aggression. Implementation through a referendum & parliaments of the guarantor states.