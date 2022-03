Podijeli:







Izvor: N1

Bivši ministar vanjskih poslova Miro Kovač gostovao je u N1 Studiju uživo i analizirao rusku invaziju na Ukrajinu. Istaknuo je važnost dugoročnog razmišljanja jer ćemo, kako kaže, s Rusijom ponovno morati surađivati u budućnosti. "Moramo razgovarati i napraviti novi dogovor između zapada Europe i Rusije, moramo preskočiti ovu fazu neprijateljstva", rekao je Kovač.

“Ne znamo kad će rat završiti. Rusi nastavljaju s ratnim operacijama. Nisu došli do onog što žele ostvariti, a to je, čini mi se, koridor kojim bi povezali Krim s ‘majčicom Rusijom’ preko Donjecka i Luganska. To će kad-tak završiti. U nedjelju je Zelenski dao intervju za četiri ruska medija. To je zanimljivo, ruske vlasti nisu uspjele spriječiti objavu intervjua u Meduzi. Intervju je zanimljiv, traje sat i pol i u njemu Zelenski kaže da će za njega biti pobjeda Ukrajine ako bude nešto manje žrtava, ako rat što kraće traje i ako se ruske snage povuku na pozicije koje su imale prije invazije. Drugim riječima, prihvaća da Ukrajina neće moći vratiti Krim te Donjeck i Lugansk. U međuvremenu su se i Rusi proširili”, rekao je i nastavio:

“Hrvatska će s Rusijom morati razvijati odnose”

“Ako nema konkretne vojne pomoći i ako Ukrajinci neće moći vratiti barem dio zauzetih teritorija, ako se Biden ispričava preko suradnika da nije mislio na promjenu režima, to znači da ćemo s Rusijom morati računati i nakon agresivnog rata u Ukrajini. I sam Zelenski posredno vodi pregovore s Putinom. To i za Hrvatsku znači da ćemo s Rusijom morati razvijati odnose, samo je pitanje na temelju čega ćemo ih razvijati. Ako se ne promijeni vlast u Rusiji, morat ćemo uvažiti rusku realnost – da ima snažnu svijest o važnosti same sebe i nije se spremna uklopiti, utopiti u zapadnjački mainstream.

To vrijedi i za Tursku, zato su i zaleđeni pregovori na planu ulaska u EU. Te velike sile ili bivše velike sile, poput Velika Britanija, ne žele tek tako sebe uklopiti u neki veći organizam, a da one tu nemaju važnu ulogu. Na tragu toga moramo s Rusijom sutra surađivati kako bismo održavali sigurnosni poredak u Europi. Na bazi toga moramo razgovarati i napraviti novi dogovor između zapada Europe i Rusije”, komentirao je bivši ministar.

“Čim plaćamo Rusima energente, mi s njima surađujemo… Ideja mora biti da budemo energetski neovisni, ali dok to ne budemo, moramo kupovati energente i u Rusiji. Ideja plaćanja u rubljama je da Putin pokaže Zapadu da mora kršiti svoja pravila koja on smatra apsurdnima”, dodao je Miro Kovač.

Kaže da Rusija nije toliko protiv ulaska Ukrajine u Europsku uniju. Naime, Rusija EU smatra ‘soft silom’, dok je s NATO-om druga priča.

“U ratu je sve moguće”

Kovač ističe da su ratovi često započinjani dezinformacijama. Osim konvencionalnog ratovanja na terenu, postoji i informacijski rat, pojašnjava.

“U ratu je sve moguće – da se nekoga otruje, otme, ubije… Dobro je što se vode pregovori. Treba dugoročno razmišljati. Moramo preskočiti ovu fazu neprijateljstva između Rusije i Zapada. Mi smo sada Zapad, Rusija se bori i protiv nas, mi smo na strani Ukrajine. Morat ćemo preskočiti tu etapu – Njemačka se nakon Drugog svjetskog rata uključila u Zapad, a bila je agresor”, poručio je Miro Kovač gostujući u N1 Studiju uživo.

