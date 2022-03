BBC Russian pokušao je doznati koliko Rusija stvarno ima žrtava u invaziji na Ukrajinu.

“Bilo je izazovno utvrditi točan broj žrtava među ruskim vojnicima do sada, a ukrajinska i ruska vlada daju vrlo različite procjene”, piše BBC dodajući da su proveli dubinsku istragu koja im je dala više informacija o ruskim žrtvama.

Dopisnica BBC-ja Olga Ivšina na Twitteru je istaknula da većinu potvrđenih gubitaka čine padobranci – što se može objasniti činjenicom da Rusija često koristi padobrance kao glavnu silu napada.

What do we definitely know about #Russian military casualties in #Ukraine? BBC in-depth research of verified military losses found some interesting tendencies