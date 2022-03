Britansko ministarstvo objavilo je nove obavještajne informacije o ruskoj invaziji u Ukrajini.

Ukrajinske snage nastavile su provoditi lokalizirane protunapade na sjeverozapadu Kijeva – uključujući Irpinj, Bucha i Hostomel. Ovi napadi su imali određeni uspjeh i Rusi su odbačeni s brojnih pozicija, navode britanski obavještajci.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 29 March 2022



