Izvor: Press service of the National Guard of Ukraine/Handout via REUTERS

Tijekom rata u Ukrajini koji još uvijek traje, po prvi put u povijesti gledali smo korištenje hipersoničnih projektila. Rusija je napade potvrdila, a njenog moćnog oružja pribojava se cijeli svijet.

Rusija danas jedina raspolaže moćnim oružujem – projektilom Kinžal.

Za ovaj projektil se zna već četiri godine, ali zapadne zemlje još uvijek ne znaju gotovo ništa o ovom oružju, a nemaju ni odgovor njega. Kinžal je brz i precizan projektil za koji je njemački Fokus ranije napisao kako “trenutno ne postoji ništa što ga može zaustaviti”.

Radi se najmodernijoj balističkoj raketi i Rusija je, koliko se zna, jedina zemlja koja raspolaže takvim oružjem. Kinžal, čije ime u prijevodu znači bodež, može mijenjati pravac i visinu gotovo do samog udara u cilj. Na taj način izbjegava protuzračnu obranu.

Može nositi do 480 kilograma eksploziva, ali i nuklearnu bojevu glavu. Stručnjaci kažu da je najveći adut ove rakete upravo ono zbog čega je tako opasna – suluda brzina i to što je cilj do samog kraja praktično nepoznat čini obranu ili uzbunu i evakuaciju skoro nemogućom, piše DW.

Osin Kinžala, Rusija raspolaže hipersoničnim raketama Avangard i Cirkon.

Ova prva navodno dostiže brzine od čak 33.000 kilometara na sat i ima domet do šest hiljada kilometara.

Cirkon je, podsjetimo, hipersonični projektil kojim se Rusija hvalila još krajem prošle godine. Takve projektile jako je teško pratiti i presresti jer su, lako je pretpostaviti, brzi i imaju mogućnost manevriranja. Domet Cirkona je oko 1000 kilometara.

Rusko hipersonično oružje – šamar NATO-u

Točna i učinkovita uporaba hipersoničnog sustava Kinžal tijekom operacije u Ukrajini bila je “šamar” za NATO, navodi se u poznatom kineskom mediju Sina.

Upotreba projektila Kinžal je od velike važnosti. Ovo je prvi put u povijesti čovječanstva da je “hipersonično oružje” upotrijebljeno u stvarnoj borbi, piše medij iz Pekinga. Sudeći po reakcijama iz svijeta, potezanje ovog projektila prouzročilo je šok, tvrdi novinar Gu Huoping u mediju bliskom kineskoj vlasti, prenosi portal Geopolitika news.

Prema novinaru, Ruska Federacija ima neospornu prednost u odnosu na NATO i Sjedinjene Američke Države kada je riječ o ovom tipu naoružanja budući da su hipersonične rakete američke mornarice i vojske još uvijek u eksperimentalnoj fazi. U članku se navodi da je Kinžal “stvarno ušao duboko u teritorij ukrajinske vojske”, a zapadni mediji o tome “nisu imali što za reći”.

Prethodno je američki predsjednik Joe Biden priznao da je ovu rusku raketu gotovo nemoguće zaustaviti.

Također, njemački Die Welt nazvalo je rusko hipersonično oružje “nerješivim problemom za NATO”. Sjetimo se, rusko ministarstvo je ranije prvi put priznalo upotrebu ove rakete koja leti čak 15.000 km/h i ima domet od oko 2.000 km. Raketa je pogodila, prema navodima ruske strane, vojarnu na zapadu Ukrajine (regija Ivano-Frankivsk) pri čemu je ubila oko 100 ukrajinskih “specijalaca i stranih plaćenika”.

