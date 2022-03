Podijeli:







Izvor: REUTERS/Gleb Garanich/File Photo, Ilustracija

Ruska invazija na Ukrajinu ušla je u 31. dan. Sirene za uzbunu i jutros odjekuju ukrajinskim gradovima. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u svom noćnom obraćanju rekao je da su ukrajinske snage nanijele značajne gubitke Rusiji. Američki predsjednik Joe Biden u Poljskoj se susreo s ukrajinskim ministrima Dmitrom Kulebom i Oleksijem Reznikovim. Tijekom dana očekuje se njegovo obraćanje javnosti.

Tijek događaja

14:55 Britanija zaplijenila avione ruskim oligarsima

Dva privatna aviona koja posjeduju ruski oligarsi kojima su nametnute sankcije zaplijenila je britanska vlada.

Avioni pripadaju milijarderu Eugenu Švidleru.

14:54 Kuleba kaže da je SAD obećao Ukrajini dodatnu pomoć u obrani

SAD su ukrajinskog ministra uvjerile da će iz ove države doći dodatna pomoć u obrani Ukrajine.

“Danas smo dobili obećanja da će suradnja na našoj obrani evoluirati”, rekao je Dmitro Kuleba novinarima u Varšavi dodavši da nijedna druga država nije Ukrajini pomogla kao SAD.

14:47 Japanski premijer: Izgledi da će Rusija koristiti nuklearno oružje ‘sve realniji’

Fumio Kishida je rekao da vidi rastuću šansu da Rusija koristi nuklearno oružje. Japan, jedina zemlja koja je napadnuta nuklearnim oružjem, redovito poziva druge zemlje da odustanu od nuklearnog naoružanja.

14:15 Gradonačelnik Černihiva: Broj stanovnika se prepolovio

Gradonačelnik ukrajinskog grada Černihiva, koji se nalazi otprilike na pola puta između Kijeva i ruske granice, rekao je da se stanovništvo više nego prepolovilo od početka ruske invazije na Ukrajinu.

Gradonačelnik Vladislav Atrošenko je rekao da je u gradu ostalo 120.000 do 130.000 stanovnika, u usporedbi s oko 290.000 prije ruske invazije, te da je grad opkoljen, prenosi CNN.

13:55 Lokalni mediji: Ukrajinske FM stanice se više ne čuju

U južnom gradu Hersonu koji su okupirale ruske snage više se ne čuju ukrajinske FM radiopostaje, objavila je ukrajinska Pravda.

U eteru su samo ruske stanice.

У Херсоні не працює радіо у діапазоні FM. Місцеві жителі повідомляють, що зараз транслюються лише російські радіоканали. — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 26, 2022

13:40 Kako trenutno izgleda situacija u Ukrajini?

Britansko ministarstvo obrane objavilo je kartu trenutne situacije u Ukrajini.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 26 March 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/KYWSNt2Nqa



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/JxBG1hy6jU — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 26, 2022

13:34 Još jedan ruski general ubijen u Ukrajini?

Još jedan ruski general ubijen je u Ukrajini, objavilo je ukrajinsko ministarstvo obrane.

Riječ je o pukovniku Jakovu Rezancevu koji je poginuo u napadu u blizini Hersona.

Zapadni dužnosnici kažu da je ovo sedmi ruski general kojega je stigla smrt u Ukrajini.

Ukrajinski mediji javljaju da je Rezancev poginuo u blizini zračne baze Černobajvka koju rusija koristi kao zapovjedno mjesto i koju su ukrajinske snage već nekoliko puta napdale.

13:23 Biden se susreo s poljskim predsjednikom Dudom

13:15 Otkazan planirani policijski sat u Kijevu

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko otkazao je planirani policijski sat u glavnom gradu.

U objavi na Telegramu rekao je kako se policijski sat neće provesti. “Policijski sat ostaje normalan – od 20 do 7 sati”, napisao je Klično.

“Bit će moguće kretati se po gradu i regiji u nedjelju popodne”, rekao je.

12:57 Ukrajina: Rusi osvojili grad blizu nuklearke u Černobilu

Ruske snage osvojile su grad Slavutič u kojemu žive zaposleni u nuklearnoj elektrani u Černobilu, objavio je guverner regije Kijev Oleksandr Pavljuk. Rusi su oteli gradonačelnika, a agencije nisu mogle neovisno potvrditi ove navode.

12:52 Rusija: Izveli smo nove napade na Ukrajinu

Ruska vojska je objavila da je izvela nove raketne napade na vojne ciljeve u Ukrajini, prenosi CNN.

Glasnogovornik ruskog ministarstva obrane Igor Konašenkov rekao je da su raketama Kalibr uništena skladište sa streljivom i oružjem u regiji Žitomir.

“Visokoprecizna krstareća raketa Onyx je uništila bazu s gorivom u području Mikolajiva koja je opskrbljivala gorivom Oružane snage Ukrajine u južnom dijelu zamlje”, rekao je.

12:51 Dio Kijeva bez struje

Ukrajinska Pravda javlja da je okrug u zapadnom dijelu Kijeva ostao bez struje jer su u granatiranju uništena dva dalekovoda.

12:50 Ukrajina obavila ruske vojne gubitke

Ukrajinske snage objavile su da je od početka invazije na ovu zemlju ubijeno 16.400 ruskih vojnika. Navode i da je uništeno 575 tenkova, 1.640 oklopnih vozila…

12:05 Biden na sastanku s ukrajinskim ministrima

Američki predsjednik Joe Biden u Poljskoj se susreo s dvojicom ukrajinskih ministara, Dmitrom Kulebom i Oleksijem Reznikovim. Ovo je njegov prvi susret s visokim ukrajinskim dužnosnicima od početka ruske invazije.

12:00 Ukrajinci: Ruski zapovjednik počinio samoubojstvo

Agencija NEXTA je prenijela objavu ukrajinskog ministarstva obrane o samoubojstvu ruskog vojnog zapovjednika.

The Main Intelligence Directorate of the Ministry of Defense of #Ukraine reports the suicide of the commander of the 13th Tank Regiment of the 4th Tank Division of #Russia pic.twitter.com/X33yVzLCII — NEXTA (@nexta_tv) March 26, 2022

Ruske vojne snage nisu se oglasile o ovome.

11:55 Biden s ukrajinskim ministrima

Američki predsjednik Joe Biden u Poljskoj će nazočiti sastanku američkih dužnosnika s ukrajinskim ministrima Dmitrom Kulebom i Oleksijem Reznikovim.

11:30 Policijski sat u Kijevu

U glavnom gradu Ukrajine Kijevu proglašen je policijski sat. Trajat će od večeras u 20 sati do ponedjeljka u 7 sati ujutro.

10:45 Stručnjak: Ruska strategija invazije je propala

Početna ruska strategija u Ukrajini je propala i ruska vojska sada odlučuje što su joj sljedeći koraci, rekao je vojni analitičar za BBC.

Više čitajte OVDJE.

10:39 Za subotu dogovoreno 10 humanitarnih koridora

Zamjenica ukrajinskog premijera Irina Vereščuk rekla je da je postignut dogovor o deset humanitarnih koridora kojima će se u subotu evakuirati civili iz opkoljenih ukrajinskih mjesta i gradova.

U televizijskom obraćanju Vereščuk je rekla da će civili, koji će pokušati napustiti Mariupolj na jugu Ukrajine, morati to učiniti privatnim vozilima jer ruske vojne snage ne dopuštaju autobusima da prođu kontrolne točke na putu do tog lučkoga grada.

Agencija Reuters dodaje da nije mogla provjeriti tu informaciju iz neovisnih izvora.

Ukrajina i Rusija međusobno se optužuju za neuspjehe u evakuaciji civila iz opkoljenih gradova.

Stanje je najteže u Mariupolju koji su Rusi potpuno razorili u mjesec dana bombardiranja, a stanovništvo je u skrovištima bez hrane, bez lijekova i druge pomoći.

10:15 Rusko ministarstvo objavilo snimku ministra Šojgua

Tvrdnje ukrajinskog dužnosnika Antona Gerščenka da je ruski ministar obrane Sergej Šojgu imao srčani udar, pokušalo je demantirati rusko ministarstvo obrane objavom snimke Šojgua.

Više pročitajte OVDJE.

10:02 Zelenski: Rusija troši milijarde na laži i propagandu

Rusko vodstvo potrošilo je milijarde dolara na propagandu, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski te poručio u noćašnjem obraćanju da pregovori moraju biti razumni i poštivati ukrajinski suverenitet.

Više čitajte OVDJE.

9:57 Ukrajinske snage tvrde da će danas vratiti Herson

Američki dužnosnici sinoć su objavili da Rusija gubi kontrolu nad Hersonom, prvim gradom koje su ruske snage tijekom invazije na Ukrajinu osvojile.

Sada isto tvrde i ukrajinske snage, kažu da će grad vratiti pod svoju kontrolu tijekom današnjeg dana.

Savjetnik ministra obrane Markian Lubkivski rekao je za BBC4 kako vjeruje da će grad već danas biti pod potpunom kontrolom ukrajinskih snaga.

9:52 Ukrajinci tvrde da je ovaj čovjek granatirao rodilište u Mariupolju

Ukrajinski dužnosnici optužili su visokog ruskog vojnog dužnosnika za mnoge od najgorih zločina u ratu u Ukrajini, uključujući i granatiranje rodilišta u Mariupolju, nazivajući ga krvikom ovog grada.

Više čitajte OVDJE.

9:25 Manje izbjeglica dolazi u Poljsku

Poljska granična policija objavila je da je u petak u ovu zemlju ušlo oko 30.500 izbjeglica iz Ukrajine, što je oko 6,4 posto manje nego prethodnih dana.

Od početka rata u Poljsku je iz Ukrajine ušlo više od milijun izbjeglica, a u Ukrajinu je iz Poljske prešlo oko 300 tisuća ljudi.

9:15 Ukrajinsko ministarstvo obrane: Nećemo oprostiti

Ukrajinsko ministarstvo obrane na Twitteru je poručilo kako neće zaboraviti ni oprostiti.

9:01 Medvedev: Strane tvrtke se žele vratiti u Rusiju

Bivši ruski premijer Dmitrij Medvedev rekao je u subotu za RIA Novosti kako strane tvrtke koje su napustile Rusiji traže da im se ne uvodi vanjsko upravljanje i da se njihove ruske podružnice ne nacionalizira, jer se žele vratiti, a smatra kako će to i učiniti, no pitanje je kada i s kakvim gubicima.

Više čitajte OVDJE.

8:50 Ukrajinska vojska: Nastavljamo odbijati napade na Kijev

Ukajinska vojska objavila je jutros da nastavlja odbijati ruske napade na glavni grad Kijev. Dodaju i da Rusi, zbog sankcija koje su im nametnute, imaju poteškoća s nadoknađivanjem vojnih gubitaka, ali i da im je oprema “u jadnom stanju” zbog zanemarivanja i predugog stajanja u skladištima.

8:43 Britanija: Rusija nastavlja napadati gradove

Britansko ministarstvo objavilo je da će Rusija vjerojatno nastaviti koristiti tešku artiljeriju u napadima na ukrajinske gradove kako bi ograničila svoje već značajne gubitke.

Navode i da ruska snage nastavljaju opsjedati brojne ukrajinske gradove među kojima su Harkiv, Černihiv i Mariupolj.

(1/3) Russia continues to besiege a number of major Ukrainian cities including Kharkiv, Chernihiv and Mariupol. — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 26, 2022

8:28 Američki predsjednik sastaje se s poljskim, razgovarat će o avionima za Ukrajinu

Američki predsjednik Joe Biden u subotnjem govoru u Poljskoj istaknut će da se “slobodni svijet” protivi ruskoj invaziji na Ukrajinu i poručiti da su velika gospodarstva jedinstvena u stajalištu da se Vladimir Putin mora zaustaviti, najavila je Bijela kuća.

Više čitajte OVDJE.

8:18 Ukrajinski tužitelj: Dosad ubijeno 136 djece

U ratu u Ukrajini dosad je ubijeno 136 djece, objavio je ured ukrajinskog tužitelja u subotu. Ranjeno je 199 djece. BBC nije potvrdio nijednu od ove dvije informacije.

7:52 Rusija održava vojne vježbe na otoku oko kojeg se spori s Japanom

Nakon što je Japan Rusiji nametnuo sankcije zbog invazije na Ukrajinu, Rusi su objavili da će održati vojne vježbe na otoku oko kojeg se spore s Japanom već više od 70 godina.

Više čitajte OVDJE.

7:40 Ukrajina: Rusiji smo nanijeli značajne gubitke

U svom noćnom obraćanju ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je rekao da je njegova zemlja nanijela značajne gubitke ruskim snagama.

“Tijekom prošlog tjedna, naše herojske vojne snage nanijele su velike gubitke neprijatelju”, rekao je Zelenski i dodao da je ukupno 16.000 ruskih vojnika ubijeno. S druge strane, Rusija tvrdi da je 1.351 ruski vojnik poginuo na ratištu u Ukrajini.

“Kažu da je ministar obrane Rusije negde nestao”, dodao je Zelenski komentirajući nepojavljivanje Sergeja Šojgua koji u javnosti nije viđen od 11. ožujka. Međutim, Šojgu je prikazan na nekoliko sekundi u televizijskom prijenosu u četvrtak, na sastanku Vladimira Putina s ministrima.

7:16 Ukrajinski dužnosnik tvrdi da je ruski ministar Šojgu imao srčani udar

Savjetnik ukrajinskog ministra vanjskih poslova Anton Geraščenko tvrdi da je ruski ministar obrane, Sergej Šojgu imao srčani udar i da je to razlog njegovog nepojavljivanja u javnosti u posljednje vrijeme.

Više čitajte OVDJE.

7:00 Sirene u ukrajinskim gradovima

Lokalni mediji pišu kako u mnogim ukrajinskim gradovima i jutros odjekuju sirene za uzbunu.

7:00 Wall Street Journal: Sankcije SAD-a za ruske tvrtke koje pružaju usluge vojsci

Američka administracija priprema sankcije protiv ruskih tvrtki koje pružaju robu i usluge ruskim vojnim i obavještajnim službama, izvijestio je u petak Wall Street Journal.

Više čitajte OVDJE.

6:54 Velika Britanija s dva milijuna funti financira nabavu hrane za Ukrajinu

Velika Britanija je objavila u petak da će s dva milijuna funti financirati nabavu hrane za područja Ukrajine koja su okružena ruskim snagama, na izravan zahtjev ukrajinske vlade.

Više čitajte OVDJE.

6:53 Medvedev: Glupo je vjerovati da bi sankcije mogle imati ikakav učinak na vladu

Bivši ruski predsjednik i zamjenik predsjednika Vijeća sigurnosti UN-a Dimitrij Medvedev izjavio je u petak kako će zapadne sankcije konsolidirati rusko društvo, a ne izazvati nezadovoljstvo vlašću, prenosi Reuters.

Više čitajte OVDJE.

