Izvor: REUTERS/Alexander Ermochenko/ilustracija

Vojni analitičar s portala Obris.org Igor Tabak analizirao je situaciju u Ukrajini.

“Rusi se danima trude da uvedu red u Herson”

Herson je pao pod rusku kontrolu, a Ukrajinci ga žele vratiti. Tabak je objasnio zašto je Herson toliko važan.

“To je do sada jedini veći grad koji su Rusi zauzeli. Došli su do njega praktično prvog dana sukoba. S one strane dolaska, veliki je most preko Dnjepra i grad je zapravo na drugoj strani. To je jedino mjesto, zapravo, na kojem su prešli Dnjepar s lijeve na desnu stranu i onda krenuli dalje smjerom prema Odesi, što im nije baš dobro išlo zadnjih nekoliko tjedana. Grad se odupirao neko vrijeme, praktično do ostanka bez streljiva i onda su ga uspjeli okupirati”, rekao je Tabak pa nastavio:

“Pritom, i tu je došlo na vidjelo koliko oni (ruska vojska) imaju problema s držanjem tih prostora kroz koje uspiju proći, koje uspiju okupirati. Naime, gradonačelnik i stanovnici svako malo su se bunili. Rusi se već danima trude kako bi uveli red u grad, taj svoj vojni red. Njihova Rosgvardija je krenula hapsiti ljude, pucati u zrak, suzavac. Dapače, zadnje se pucalo i direktno u ljude, ali to nije jako impresioniralo tamošnje Ukrajince.”

Koliko Mariupolj može izdržati?

U Mariupolju je teško stanje, a Tabak navodi da je teško reći dokad će grad moći odupirati.

“Mariupolj je opkoljen već neko vrijeme; nema struje, vode, plina, grijanja, sad je zadnjih nekoliko dana nešto malo toplije, ali ako sam dobro shvatio, jedini izvor vode im je ono malo snijega što uspiju skupiti i otopiti. Na taj se grad puca svaki dan, po cijeli dan, branitelji pokušavaju zadržati ga u svojim rukama. To im je izgleda bilo jako teško. Koliko će izdržati ovisi i o zalihama koje su si pripremili. Bilo je rano jako jasno da će to biti velika točka borbi”, kazao je Tabak.

Naglasio je da je Rusima Mariupolj vrlo bitan jer je “zadnja prepreka na nesmetanom spajanju onih narodnih republika Donjecka i Luhanska s Krimom, da se uspostavi kopneni most”.

Rusi mijenjaju strategiju

Komentirao je i promjenu ruske vojne strategije, pri čemu će glavninu snaga koncentrirati na Donjeck i Luhansk.

“To se čulo jučer na presici, vojnoj, povodom mjesec dana operacija. Već cijela stvar zvuči čudno kad pogledate kartu sa svim tim različitim bojištima širom Ukrajine. I onda čujete da je jedna četvrtina karte ono što je bitno, a ono ostalo što nam ne ide, to zaboravite. Ta priča da je to cijelo vrijeme jedini cilj, jednako je problematična kao i ruska napredovanja na drugim dijelovima Ukrajine”, kazao je Tabak za RTL.

“Kvaliteta ukrajinske obrane mi nije iznenađenje”

Komentirao je i kako gleda na proteklih mjesec dana invazije, na rusku vojsku i ukrajinski otpor i obranu.

“Meni kvaliteta i ustrajnost ukrajinske obrane nije iznenađenje. Ukrajinsku vojsku sam vidio zadnjih godina i djelovala je ozbiljno, koncentrirano i tako se ponaša. Opći moral je visok i vidi se na svakom koraku. To je ono što ih drži uz zapadnu pomoć. Ruska Federacija je pak mjesecima imala dojam da će ta operacija u Ukrajini biti, da ne velim, šetanja po parku. Dva ili tri dana, možda i kraće, da će trajati koliko treba da se vozila prevezu od granice do svih bitnih točaka. To se niti izbliza nije ostvarilo”, rekao je Tabak i dodao:

“Ispalo je da svako veće, pa i manja mjesta, svaka prirodna prepreka je odjednom nesavladiv problem. Oni se cestama voze kao na fliperu, od ukrajinske točke do ukrajinske točke s vrlo malim učinkom. Pritom njihova logistika mora voziti slalom kroz razne ukrajinske enklave, izbjegavajući Bayraktare i zasjede. To nije način kako se očekivalo da će voditi tu operaciju. Onda su i efekti takvi da je jedna četvrtina bojišta, kao da se samo toliko htjelo.”

