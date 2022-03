Ukrajinski dužnosnici optužili su visokog ruskog vojnog dužnosnika za mnoge od najgorih zločina u ratu u Ukrajini, uključujući i granatiranje rodilišta u Mariupolju, nazivajući ga krvikom ovog grada.

“Zapamtite ga. Ovo je Mikhail Mizintsev”, napisala je na Twitteru čelnica ukrajinskog Centra za građanske slobode Oleksandra Matvičuk uz fotografiju general-pukovnika koji je na čelu ruskog Centra za kontrolu nacionalne obrane.

Remember him. This is Mikhail Mizintsev. He is leading the siege of Mariupol. It was he who ordered the bombing of a children's hospital, the drama theatre etc. He has huge experience of destroying cities in Syria. We’ll take care of the meeting him in the Hague#RussianWarCrimes pic.twitter.com/9mWzoCnofl