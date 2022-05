Nove eksplozije u Rusiji, Ukrajinci otkrili ruske špijune u svom vojnom stožeru

Predstojeća godišnjica pobjede Rusije u Drugom svjetskom ratu neće utjecati na vojne operacije Moskve u Ukrajini, kazao je ministar vanjskih poslova Rusije Sergej Lavrov u nedjelju za talijansku televiziju.

“Naši vojnici neće svoje postupke temeljiti na tom datumu”, kazao je Lavrov kao odgovor na pitanje hoće li obljetnica 9. svibnja biti točka preokreta u sukobu.

Dodao je i da zapadni mediji krivo prikazuju ruske nuklearne prijetnje.

Russian Foreign Minister Sergei Lavrov said Russia is no longer aiming for a "victory" on 9 May, speaking to Italian TV



Adds that pace of 🇷🇺 offensive in 🇺🇦 "does not depend on dates," explains delay of "special operation" by "risk minimization"https://t.co/cmt9ToGIJJ