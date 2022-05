Tri teorije o eksplozijama u Rusiji

Podijeli:







Izvor: N1

Oleksandr Rogovski iz zajednice Ukrajinaca u Hrvatskoj gostovao je u Newsroomu te je komentirao situaciju u Ukrajini.

Najprije je govorio o čeličani Azovstal:

“Prvo što moramo znati, djeca i žene koje se nalaze tamo dva mjeseca nisu vidjeli Sunce, dva mjeseca nisu bili na zraku. Ima djece koja su imala 6 mjeseci kada su ušli, a sada imaju 8, to je trećina njihovog života. Naravno, sada su sretni kada su izašli. Najveći problem je s pitkom vodom, a problem je i što ima oko 600 ranjenika”, kaže.

VEZANE VIJESTI Vlasnik Azovstala: Mislim da nije čeličana ono što Putin želi Koje zemlje Europske unije najviše ovise o ruskom plinu? Lana Zerkalj: Rusija fizički ne bi mogla prekinuti isporuke plina Europi

Dodao je i kako se ne zna kolikoje točno ljudi u čeličani, ali da se taj broj kreće oko tisuću. Rekao je i kako ukrajinski vojnici vode drugačiji rat od Rusa, male grupe manevriraju, napadnu i odmah se miču s tog položaja.

“To sklonište je jako veliko, ima 6 katova i puno izlaza, građeno je za nuklearni rat i čeličana je napravljena tako da bi mogla raditi i ako se dogodi nuklearni rat”, veli. Rekao je i kako su izgledi 50% da će Rusi ponovno dopustiti evakuaciju iz čeličane, odnosno Mariupolja.

“Rusi pucaju iz svega što imaju”

“Papa Franjo je tri puta molio Putina da dozvoli evakuaciju, nije uspjelo. Šef UN-a je bio i na kraju je preko UN-a nekako to napravljeno, ali čim je evakuacija završena počeli su pucati po izlazima gdje su evakuirani ljudi.

Nažalost, mi imamo preko 500.000 Ukrajinaca koji su evakuirani u Rusiju, iz Mariupolja također. Nažalost, oni kad dođu jako dugo ih pregledavaju, dolaze u filtracijske logore, pokupe im dokumente i mobitele i šalju na daleki istok. Ti ljudi nemaju pravo tri godine izaći s tog teritorija. Neki Ukrajinci su već tamo, to su zarobljenici”, veli.

Kaže i kako Rusi pucaju iz svega što imaju. Komentirao je i incidente koji se posljednjih nekoliko dana događaju u Rusiji, nabrojao je tri teorije o eksplozijama.

“Rusija je čudna zemlja i može biti puno različitih verzija, od neopreznosti korištenja opreme jer sada oni rade pod velikim pritiskom. Ljudi nemaju naviku raditi u dvije ili više smjena i dogode se neke stvari. Ako pričamo o eksplozijama u skladištima streljiva, moguće da je to skrivanje tragova korupcije, to je sve prodano. Zapale skladišta i unište dokaze. Oni to sami sve pale”.

Što se tiče uništenog željezničkog mosta, kaže kako misli da su za to zaslužni ukrajinski specijalci. Također, veli kako takve akcije Rusija jako otežavaju jer misle da rat nikada neće biti kod njih.

“Ako netko u Hrvatskoj izbjeglicama otkaže smještaj, oni ne ostaju na ulici”

Govorio je i o iskustvima ukrajinskih izbjeglica u Hrvatskoj:

“Sve funkcionira dobro jer sada već ljudi imaju iskustva. Muči ih to što se žele vratiti kući. Od početka rata iz Ukrajine je izbjeglo 5 milijuna ljudi, vratilo se 1.5 milijuna. Sada je procjena da se polovica Ukrajinaca neće vratiti. Većinom su to majke s djecom i problem je majkama naći posao, vrtići su puni…

Ne mogu reći da ima lošeg ponašanja prema našim izbjeglicama, ali ima situacija kada su ljudi dali smještaj besplatno ili za malen novac i ljudi ne očekuju da će to biti trajno. Ali ako im netko otkaže smještaj, naši ljudi ne ostaju na ulicama, ima smještaja, preuzima ih odmah Civilna zaštita”, rekao je.

Dodao je i kako je slučajeva trgovine ljudi, odnosno pokušaja i to u Poljskoj i Njemačkoj.

“Čim se pojavila ta informacija, naša Vlada je poslala poruke na svim kanalima kako se ponašati. Situacija je bolja jer su ljudi više informirani”. Točne informacije o tome gdje su izbjglice nema i rekao je da će ih teško imati jer će rat trajati još dugo.

Situaciju u Ukrajini iz minute u minutu pratite OVDJE.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad | i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.