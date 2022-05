Britanci objavili novu ratnu kartu

Britansko ministarstvo obrane objavilo je novu kartu ratnih događanja u Ukrajini.

Nema vidljivih promjena u odnosu na zadnje dane. Najveće borbe i dalje se vode na istoku u regiji Donbas, a Ukrajinci i dalje pokušavaju doći što bliže gradu Hersonu na jugu. Riječ je o najvećem gradu koji su Rusi u dosadašnjem dijelu rata zauzeli.

Rusija je pretrpjela ogroman gubitak borbenih snaga od početka svoje invazije na Ukrajinu prije više od devet tjedana, objavila je britanska vojna obavještajna služba.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 2 May 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/bPVxJqq2E1



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/fi0dNvWgKL