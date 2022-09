Podijeli:







Izvor: Pexels

Moždani udar je odumiranje moždanog tkiva do kojeg dolazi zbog prekida krvotoka i lošeg vođenja kisika do mozga ili zbog puknuća žile.

Većinom nastane iznenada i naglo, a prati ga niz različitih simptoma na koje je potrebno odmah reagirati. Mnogi ljudi koji dožive moždani udar nakon nekog perioda nastavljaju normalno živjeti uz neke bitne životne promjene.

Što uzrokuje moždani udar?

Postoje dvije vrste moždanog udara, a to su ishemijski moždani udar i hemoragijski. Kod ishemijskog dolazi do prekinute opskrbe dijela mozga krvlju zbog začepljenja krvne žile. Kod hemoragijskog udara krvna žila se rasprsne i sprječava normalan protok krvi. Oko 85 posto moždanih udara su ishemijski. Najčešći uzrok oštećenja krvnih žila u mozgu koje dovodi do moždanog udara je ateroskleroza, odnosno bolest koja dovodi do stvaranja masnoća, ugrušaka i kalcija u krvnim žilama što vodi do začepljenja ili slabljenja stjenke krvne žile.

Postoje određeni faktori koji mogu utjecati na pojavu moždanog udara, a tu spadaju loša prehrana u kojoj prevladavaju preslana jela te previše masti. Osim toga, tjelesna neaktivnost, pretjerana konzumacija alkohola, pušenje, godine života te genetika. Moždani udar je češći kod žena i kod starijih osoba, a može se pojaviti i kod osoba koje imaju nekih drugih zdravstvenih problema kao što su bolesti srca, dijabetes, poremećaji zgrušavanja krvi, visoki krvni tlak ili visoki kolesterol.

Puno veći broj žena nego muškaraca umire od moždanog udara i kardiovaskularnih bolesti.

Kako prepoznati moždani udar?

Iako je većina simptoma moždanog udara dobro poznato, neki ljudi ipak ne reagiraju odmah kod njihove pojave te se samim time pogoršavaju i posljedice koje nastaju nakon njega. Naime, što prije se potraži pomoć, to će i sam oporavak biti lakši i brži. Sami simptomi se pojavljuju u dijelu tijela koje kontrolira oštećeni dio mozga.

Odnosno, udari često oštete samo jednu stranu mozga, a simptomi se onda pojavljuju u drugoj strani tijela. Moždani udar tako uključuje:

– paralizu jednog dijela tijela

– probleme s govorom

– trnce ili slabost u rukama, licu, nogama na jednoj strani tijela

– zbunjenost i dezorijentacija

– nagle promjene u ponašanju

– problemi s vidom

– problemi s hodanjem

– gubitak ravnoteže

– vrtoglavica i snažna glavobolja

– mučnina i povraćanje

– napadaji

Kod žena se mogu pojaviti i dodatni specifični simptomi, a koji se često zamijene sa simptomima neke druge bolesti, a to su: nesvjestica, slabost, kratkoća daha, halucinacije, štucanje i bol.

Ako kod bilo koga primijetite ove simptome, što prije nazovite hitnu pomoć. Što bržom reakcijom se sprječava i trajno oštećenje mozga, nesposobnost i smrt.

Može li se spriječiti pojava moždanog udara?

Životne promjene te izbjegavanje potencijalnih navedenih rizika i uzroka moždanog udara mogu smanjiti opasnost od njegove pojave. Na primjer, prestanak pušenja ili konzumiranja alkohola, gubitak viška kilograma, promjena prehrane, a od pomoći mogu biti i redovite kontrole kod liječnika te provjera krvnog tlaka, šećera, kolesterola i redovite krvne pretrage.

Kako se dijagnosticira moždani udar?

Osim jasnih pokazatelja i simptoma, moždani udar, odnosno njegova ozbiljnost se može dijagnosticirati krvnim pretragama, CT-om i magnetskom rezonancom glave, EKG pretragom, ultrazvukom karotida i ultrazvukom srca.

Kako se tretira moždani udar?

Samo liječenje će ovisiti o uzroku moždanog udara i o njegovom utjecaju na tijelo te o tome koji je dio tijela najviše zahvaćen, ali i u kojoj mjeri je zahvaćen.

Svakako će biti potrebna određena rehabilitacija. U nekim situacijama će biti potreban odlazak na određene terapije kao što su fizikalna terapija, govorne vježbe, uvođenje određenih tjelesnih aktivnosti.

Jednako tako, važno je i tretirati određena stanja koja mogu dovesti do novog moždanog udara, a ovdje spadaju povišeni krvni tlak, srčane bolesti, šećerna bolest. Važno je i da svi pacijenti uzimaju propisane terapije.

Dakle, moždani udar se može prepoznati po određenim simptomima koji nastaju naglo i odjednom. Važno je što prije pozvati hitnu pomoć kako bi i posljedice udara bile što manje. Većina osoba živi normalno nakon moždanog udara uz odgovarajuću terapiju.