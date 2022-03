Podijeli:







Gradonačelnik Splita, Ivica Puljak i njegov zamjenik Bojan Ivošević podnijeli su ostavke. Split će morati na nove izbore.

“Split ide na nove izbore. Bojan Ivošević nije teret, on je nosio teret bivše vlasti. U nove izbore idemo zajedno kao pobjednički tim.

Zamjenik Ivošević i ja ćemo dati ostavke, a zamjenik Kuzmanić ostaje kao povjerenik do sljedećih izbora, on će se brinuti da hladni pogon funkcionira i neće sudjelovati u kampanji. Kao što ste vdjeli jučer, sve političke opcije se slažu da se raspusti Gradsko vijeće.

Ja mislim da bi bilo dobro da to bude što prije, da idemo zajedno na izbore i da tako uštedimo novac poreznih obveznika”, rekao je Puljak na press konferenciji danas u Splitu.

“Ovo nije iznuđena ostavka, gradonačelnik je praktički nesmjenjiv. Ja sam mogao odabrati da do kraja godine budem gradonačelnik i to ste možda navikli u hrvatskoj politici da se ljudi grčevito drže za fotelje, ja nisam takav čovjek. Ja se svojih građaa ne bojim i ja ne želim biti gradonačelnik koji nema podršku svojih građana i ja sam siguran da je imam i sada”, rekao je Puljak.

O situaciji u Splitu, prije pressice Puljka i Ivoševića pričali smo sa saborskom zastupnicom stranke Centar Dalijom Orešković.

Ona kaže da se “u Splitu događa velika hrabrost”.

“Ostvarili su rezultate”

Pošteno je, smatra, građane na izborima pitati što misle o njihovom dosadašnjem radu.

“Neka i HDZ podnese ostavke i neka izađu na izbore”, kaže.

Na pitanje zašto je Ivošević toliko bitan Puljku Orešković kaže kako će on to objasniti svojim biračima u kampanji. “I prvi put su išli kao tim, pokazali su kako se nadopunjuju, kako rade, i činjenica je da su ostvarili rezultate. To je ono što će staviti pred birače da o svemu tome presude”, dodaje Orešković.

DORH prošli tjedan podignuo optužnicu protiv Ivoševića

Podsjetimo, DORH je prošli tjedan podignuo optužnicu protiv Bojana Ivoševića te mu prijeti do 5 godina zatvora zbog prijetnji urednici Slobodne Dalmacije Nikolini Lulić.

Ivošević je početkom veljače putem mobitela zaprijetio urednici Gradske rubrike Slobodne Dalmacije Nikolini Lulić kojoj je nakon verbalne rasprave rekao “da će im se napiti krvi”. Tereti se da je to kazneno djelo počinio 6. veljače oko 19.30 sati u putem mobilnog telefona. Kako bi kod novinara izazvao osjećaj straha i uznemirenosti uputio je prijeteće riječi, nezadovoljan sadržajem članaka objavljenih na portalu i u Slobodnoj Dalmaciji koji su se odnosili na njega i njegov rad na dužnosti dogradonačelnika, kao i u odnosu na članove njegove obitelji, navodi se u optužnici Općinskog državnog odvjetništva.

“Osnovano se sumnja da je novinarka njegove riječi prenijela svojoj kolegici novinarki, a zatim glavnoj urednici tog dnevnog lista, kao i izvršnoj urednici portala, koje su kod njih izazvale osjećaj straha i uznemirenosti”, stoji u optužnici.

