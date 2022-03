Puljak i Ivošević danas podnose ostavke, izjave pratite na N1

Podijeli:







Izvor: Miroslav Lelas/PIXSELL

Gradonačelnik Splita, Ivica Puljak i njegov zamjenik Bojan Ivošević održat će konferenciju za medije u četvrtak u 10 sati, u velikoj vijećnici Gradske uprave.

Puljkovu i Ivoševićevu pressicu pratite UŽIVO na N1 i na našem portalu.

Podsjetimo, kako smo jučer doznali, Puljak i njegov zamjenik danas će podnijeti ostavke na svoje funkcije.

“Ivica Puljak i Bojan Ivošević će obojica sutra na press konferenciji u 10 sati podnijeti ostavke. Do novih izbora Split će voditi zamjenik gradonačelnika Antonio Kuzmanić, kao vršitelj dužnosti gradonačelnika Splita. Puljak i Ivošević se neće predomisliti do sutra i to je konačna odluka”, rekao nam je Jurica Galešić iz odnosa s javnošću stranke Centar.

Ivica Puljak za N1 je kratko poručio da će sve objasniti sutra na pressici.

Split će, dakle, morati na nove izbore.

Gostujući u Dnevniku N1 šef splitskog HDZ-a, Vice Mihanović rekao je kako je ostavke doživio kao jedine moguće u ovom trenutku. Kaže da se u godinu dana vlasti u Splitu ništa se nije dogodilo i smatra da su potrebni novi izbori. “Imali smo niz afera… Nitko ne priča o projektima. Ništa se ne radi”, tvrdi Mihanović.

HDZ-ovi vijećnici će, kaže, podnijeti ostavke.

