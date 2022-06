Podijeli:







Vesna Vučemilović iz Hrvatskih suverenista gostovala je u studiju N1 uživo i, među ostalim, komentirala najavu premijera Andreja Plenkovića o tome da će se naknade za roditelje djece s poteškoćama u razvoju podići s 2380 na 4000 kuna.

“Ako se napravio nekakav pomak za tu skupinu, moram reći da sam izrazito zadovoljna. Brojni su problemi s kojima se suočavaju roditelji djece s poteškoćama u razvoju”, rekla je.

Nije imala komentar na izjave predstavnika Vlade, koje su u četvrtak na N1 otkrile Suzana Rešetar i Lidija Blažević iz Udruge Sjena u Newsnightu.

“Tijekom formalnog dijela sjednice Odbora nisam čula grube izjave predstavnika izvršne vlasti. Opravdano su reagirale predstavnice udruga, koje su rekle da ne isključuju prosvjede”, rekla je Vučemilović.

Nakon toga, osvrnula se i na sve veću inflaciju i krizu u Hrvatskoj.

‘Nisu svi jednaki u inflaciji’

Kaže da pamti inflaciju 80-ih i 90-ih godina.

“Sve smo preživjeli, pa ćemo i ovo. Ključno je zaštititi one koji su socijalno najranjiviji jer teza da ćemo svi jednako podnijeti tu inflaciju nije točna. Umirovljenik s 300 do 400 eura neće jednako podnijeti teret inflacije kao neki umirovljenik u Njemačkoj s većim primanjima. Našim građanima oko 30 posto primanja odlazi samo na prehranu, a ako tome pridodate grijanje i režije, onda su to brojke koje postaju alarmantne.

Komentirala je i povećanje mirovina koje su ovoga tjedna najavili premijer Andrej Plenković i Silvano Hrelja.

“To je bilo za očekivati. Kolega Hrelja je prelaskom u vladajuću većinu i najavio. Obiteljske mirovine su među najnižima i ovo je nešto što je prisutno u brojnim državama Europske unije”, rekla je Vučemilović.

Osvrnula se i na smanjenje marži i trošarina za distributere goriva kako bi se umanjio cjenovni udar na džepove građana.

“Mađarska, primjerice, ima dvojne cijene, što se kosi s temeljnim pravilima Europske unije i za to su dobili upozorenje. MOL će tu ostvarivati i dodatnu zaradu. Vlada to pokušava nekako regulirati, a mislim da bi vaučeri bili puno bolji. Ne vjerujem da će naša Vlada napraviti išta što bi se kosilo s elementarnim načelima solidarnosti u EU.

“Srbija glumi mini Haag”

Komentirala je potom i optužnicu protiv hrvatskih pilota od strane Republike Srbije.

“Ovo što Srbija pokušava je sramotno. Oni žele glumiti nekakav mini Haag. U povijesti se ne pamti slučaj gdje se agresor na drugu državu htio postaviti kao nekakav pravosudni čimbenik. Što bi oni istraživali? Oni su bili agresor i dok to jasno i glasno ne kažu, nećemo se maknuti s mrtve točke”, rekla je Vučemilović.

