Država odbila roditelje djece s teškoćama, sprema se prosvjed

Podijeli:







Izvor: N1

Roditelji djece s poteškoćama u razvoju već godinama traže povećanje naknade za roditelje koji su na produljenom dopustu zbog poteškoća u razvoju djeteta. O toj su temi u Newsnightu govorile Suzana Rešetar i Lidija Blažević iz Udruge Sjena.

Objašnjavajući što traže roditelji sa svojom inicijativom Lidija Blažević je rekla:

VEZANA VIJEST Kako je biti roditelj djeteta s poteškoćama u Hrvatskoj? “Mi smo nevidljivi” Roditelji djece s teškoćama: Tražimo dostojanstvo, prijedlozi nisu prihvaćeni

“Traže povećanje naknade koja je 2.328 kuna i nije mijenjana godinama. To se ne može nazvati naknadom. Tu naknadu nitko od vladajućih ne doživljava.”

Suzana Rešetar je dodala: “Pričamo o dopustu za njegu djeteta s težim smetnjama do 8. godine, to stoji u Zakonu o roditeljskim potporama. Traže ga roditelji koji imaju dijete s teškim oblikom invaliditeta, on je limitiran do osme godine života. Doznale smo danas od zamjenika državne tajnice g. Babića da se on zapravo dorađuje i da vladajući podižu naknade i to ne malo. Diže se sa 5.600 na 7.500 kn, rekao je da će to na sve utjecati. Dobile smo odgovor da za našu populaciju nažalost novaca nema.”

Na pitanje zašto Vlada odbija inicjativu, Rešetar odgovara:

“Tražili smo najmanji iznos od 4.000 kuna. Nisu to nebulozni zahtjevi. G. Babić i Ured za demografiju i mlade je rekao da trebamo shvatiti da postoji vrijeme za podizanje djece, nismo shvatile što nam je htio poručiti. Sami Zakon o potporama usmjeren je potpori roditeljstvu, a ne djeci. Doslovno nam je rekao da pošto se rade te izmjene, da je uvođenje tih izmjena ogroman fiskalni učinak za državni proračun. Trošak je uvođenje ovih mjera za 5.094 obitelji gdje jedan od roditelja koristi pravo na dopust, novaca nema. To je poruka dana – ako rodiš zdravo dijete, može sve, a ako rodiš bolesno dijete, ne može ništa.”

Prosvjed roditelja i djece

Ističu da zbog svega toga spremaju prosvjed.

“Spremni smo na sve, prosvjed. Mislim da si to nijedna Vlada ne želi, takvu političku reklamu”, rekla je Blažević.

“Oporbeni klubovi su podržali ovu inicijativu. Na tragu je podrške i gđa. Murganić koja je za to da se poveća naknada iako je rekla da se sve usmjerava na financijske potpore. Planira se prosvjed jer je to očito jedini izlaz”, dodala je Rešetar.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.