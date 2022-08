Podijeli:







Izvor: N1

Financijski analitičar Neven Vidaković u Novom danu komentirao je pljačku Ine koja je oštećena za milijardu kuna. Podsjetimo, u velikoj akciji na meti istražitelja našli su se direktor u Ini Damir Škugor, predsjednik Hrvatske odvjetničke komore (HOK) Josip Šurjak, njegov poslovni partner Goran Husić s kojim je suvlasnik tvrtke OMS Upravljanje, Škugorov otac Dane te predsjednica uprave tvrtke Plinara istočne Slavonije Marija Ratkić.

Vidakovć navodi da smo i ranije imali velike akcije i uhićenja koja nisu završila osudama za odgovorne.

VEZANA VIJEST Je li u Vladu iz Plinare istočne Slavonije stiglo upozorenje na sporne zarade?

“Neki ljudi su uhićeni i što sad? Ništa. Mi tih uhićenja imamo koliko hoćete, koliko je ministara uhićeno… Bio je Agrokor – je li bio proces, je li netko osuđen – nije. Tako i ovo, neko uhićenje koje će, gledajući povijest takvih procesa, rezultirati ničim, to je zabava za 15 minuta”, smatra Vidaković.

Vidaković navodi da u svakom poduzeću postoji hijerarhijska ljestvica. “Unutar svakog poduzeća postoji dokument koji se zove sistematizacija radnih mjesta gdje je definirano tko što radi i koliki su limiti. Ako je to bilo spušteno na izrazito nisku razinu, onda to nitko nije zamijetio jer problem je u tome po kojoj je cijeni Ina trećoj strani prodavala plin.”

On također ističe da treba istražiti jesu li prikazivane lažne cijene, a osvrnuo se i na izjave da su niske cijene bile poslovna politika Ine.

“Dolazimo do pitanja vlasnika koji imenuje Nadzorni odbor, upravu, nije adekvatno vodio poduzeće na prikladan način i rekao kao vlasnik, a vlasnik je država – mi želimo da se ostvari X dobit da bi dobili Y dividendi. To se zove budžetiranje i onda se to piramidalno spušta prema dolje gdje ide optimizacija po svim sektorima”, kazao je Vidaković.

“Filipović je sve odlično rekao”

Kaže da se tako vraćamo na priču da će nam biti dobro ako prodamo Inu. “To je kolaps upravljanja. Ako vam je upravljanje fokusirano na političku reorganizaciju, onda ne možete imati upravljanje fokusirano na ostvarivanje dobiti.”

VEZANA VIJEST Napokon se javio Filipović: Ugovor je potpisan prije nego što sam došao u NO Ine

Pojašnjava da se upravo zbog takvog upravljanja i dogodi da državno poduzeće posluje loše, a onda dođe privatni vlasnik koji uz male promjene napravi profitabilno poduzeće.

“Ako smo fokusirani na to da imamo političku polugu za svoje kadrove u državnom poduzeću, onda naravno da nismo fokusirani da poduzeće ostvaruje što veću dobit”, navodi Vidaković.

Osvrnuo se i na obraćanje ministra Davora Filipovića koji je poručio da će zatražiti izvanrednu reviziju.

“Sve je odlično rekao, da sam na tom mjestu ne bih rekao ništa drugačije. Naredio je sve što se može, da se revidiraju kompletno poslovni procesi. Ništa bolje i ništa više nije mogao reći”, kazao je Vidaković.

Tijek događaja iz minute u minutu pratimo OVDJE.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.