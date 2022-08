Objavljeni novi detalji pljačke Ine, Filipović se pravda, pljušte reakcije

Bivši financijski direktor riječke rafinerije, ali i bivši potpredsjednik Vlade i predsjendik NO-a Ine Slavko Linić komentirao je situaciju u Ini.

Komentirajući kako bi on reagirao Slavko Linić je rekao: "Uprava je u moje vrijeme ipak kontrolirala velike kupce, nabavku nafte i plina. Nadzorni odbor je s obzirom na neke sumnjive radnje angažirao međunarodnog stručnjaka, provjerio i sankcionirali smo jednog člana Uprave. Reagirali smo na vrijeme. To pokazuje da su veliki propusti kod članova Uprave, posebno predsjednika Uprave. NO većinom analizu poslovanja radi na bazi godišnjeg izvješća, trebali su imati signal, ali smatram da je Uprava to morala vidjeti i znati."

Više pročitajte OVDJE.