Podijeli:







Izvor: N1

Sigurnosni stručnjak Ante Letica gostovao je u Novom danu gdje je komentirao situaciju u Ukrajini, protjerivanje ruskih diplomata iz Hrvatske kao i odnos sa Srbijom.

“Diplomati rade na razvijanju odnosa sa zemljom primateljicom u svim aspektima života i oni se po konvencijama ne bi smjeli baviti obavještajnim, pogotovo obavještajno-subverzivnim radom. Ovo jučer nije rezultat toga da su se diplomati ogriješili o zakonske propise ili norme, nego je Hrvatska time poslala poruku Rusima da osuđuje agresiju i zločine, da je solidarna s ukrajinskim narodom”, pojasnio je Ante Letica i dodao:

VEZANE VIJESTI Britanija provjerava tvrdnje o mogućem kemijskom napadu na Mariupolj U Moskvi uhićen istaknuti Putinov kritičar

“Obavještajne službe ne nadziru diplomate, nego one koji se zlorabeći diplomatski status bave obavještajnim radom u smislu klasičnog prikupljanja obavještajnih podataka. Neke zemlje, uključujući Rusiju, koriste diplomatski cover za klasičan obavještajni rad, a kod Rusa i obavještajno-subverzivan.”

Na pitanje što znači da je Hrvatska na listi neprijateljskih zemalja, objašnjava: “To je samo izjava koja potvrđuje odnos Rusije prema NATO-u i EU-u i Hrvatska kao članica apsolutno je protivnik Rusije, a nakon što se svrstala na jednu stranu, postala je neprijatelj. To znači da je meta u obavještajnom radu Rusa.”

Komentirao je i ruski odgovor na protjerivanje diplomata – “odgovor će biti primjeren”. “Nadam se da je Hrvatska ovo napravila i usuglasila kao čvrsti stav Hrvatske. Prema našim procjenama radi se o 18 diplomata i šest djelatnika administrativnog osoblja koji 25. travnja moraju napustiti Hrvatsku. Ruski odgovor može biti jednak, može biti slabiji i žešći, ovo može dovesti i do prekida diplomatskih odnosa – to ne bi bilo dobro, ali nije nemoguće. Sigurno će biti žestok odgovor.”

O korištenju kemijskog oružja u Mariupolju rekao je: “Kad je sukob na takvom nivou, nisam vojni stručnjak, ali svaki agresivniji nastup, upotreba žešćeg oružja, može izazvati nesagledive posljedice u smislu širenja sukoba i odgovora. Zato treba biti oprezan i imati stvarnu sliku na terenu. Jesu li koristili to oružje, to će se vidjeti. Bojim se da sad u zaustavljanju ruske agresije i prebacivanje aktivnosti na istok i jug i odgovor koji će Rusi doživjeti, moguće je da će biti i žešće od tog kemijskog oružja i može dovesti do sukoba širih razmjera.”

“Srbiji neće biti isporučeni Rafalei”

Prokomentirao je i dolazak kineskih aviona u Srbiju:

VEZANA VIJEST Srbija od Kine kupila moderan proturaketni sustav, kupnja obavijena velom tajne

“Kolege kažu da su to modificirani sustavi S-300, njihovu efikasnost ne znam. To pokazuje da Vučić, koji ima velikih problema u Srbiji, mora odlučiti. Računao je na veliku pomoć Rusa, ima kineske sustave da bi parirao budućim hrvatskim Rafaleima i podigao razinu sprskog oduševljenja.”

Međutim, najave kupnje novih Rafalea u Srbiji Letica odbacuje:

“Dok je Vučić u ovakvoj poziciji, mislim da neće dobiti suvremenu zapadnu tehniku i oruđa jer bi moglo doći i u ruke Rusiji. Dok je neodlučan, neće dobiti suvremena zapadna sredstva.”

Situaciju u Ukrajini iz minute u minutu pratimo OVDJE.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.