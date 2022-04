Raste zabrinutost zbog korištenja kemijskog oružja, sastaju se Putin i Lukašenko

Britanska ministrica vanjskih poslova Liz Truss rekla je da će London smatrati Putina i njegov režim odgovornim ako se dokaže da su ruske snage u Mariupolju koristile kemijsko oružje, prenosi BBC.

Ranije je gradonačelnik Mariupolja objavio da je ondje poginulo više od deset tisuća civila, a broj mrtvih mogao bi narasti na 20.000. Više pročitajte OVDJE.

Reports that Russian forces may have used chemical agents in an attack on the people of Mariupol. We are working urgently with partners to verify details.



Any use of such weapons would be a callous escalation in this conflict and we will hold Putin and his regime to account.