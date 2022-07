“Sjajan osjećaj, ogroman dan. Da nismo bili u EU, to se ne bi realiziralo”

Podijeli:







Izvor: N1

Predsjednik Vlade Andrej Plenković stigao je u Komarnu kod Pelješkog mosta u društvu ministara. Za N1 je rekao da je ovo sjajan dan za sve Hrvate, i ovdje i u svijetu.

“Sjajan osjećaj, ovo je ogroman dan za Hrvatsku, za sve nas, za sve Hrvate, Hrvatice u Hrvatskoj, u BiH, diljem svijeta, povezujemo Hrvatsku, prekida se taj diskontinuitet hrvatskog teritorija. Jedan prekrasan most”, rekao je Andrej Plenković i zahvalio svima koji su radili na mostu, od arhitekta do izvođača. “Ovaj most će ostati, on povezuje Hrvatsku, EU, Schengen Kinu, rješava brojne gospodarske, prometne, turističke opskrbne probleme. Sad je to nešto sasvim drugo”, dodao je.

“Prosvjedi u Sarajevu protiv visokog predstavnika Schmidta smatram da su bili nepotrebni, agresivni i nisu dobra poruka. Povezanost s Pelješkim mostom je takva da nam je dio teritorija bio prekinut teritorijem BiH i sad kad imamo državni kontiinuitet, to treba zadržati. To ne znači da ne gajimo prijateljske i dorbosusjedne odnose s BiH, ali želimo da se Hrvate poštuje kao ranvopravan, konstitutivni narod, a ne da ih se marginalizira”, rekao je o prosvjedima protiv visokog povjerenika u BiH.

“Svima savjetujem da gledaju epizodu Malog mista ‘Tko je više da’ i onda neka se traže. Najviše su dali oni koji su željeli ovaj most, a mi smo bili ta Vlada koja je znala kada i kako realizirati taj most. S alatima smo realizirali ono što su mnogi htjeli, znali smo to realizirati na pravi način”, rekao je o raspravama tko je najviše zaslužan za most.

“Sutra je novi dan. Da nismo bili u EU, to se ne bi realiziralo, to treba cijeniti. Ovaj most znači veliku razliku, a prometna povezanost juga se nastavlja”, zaključio je.

