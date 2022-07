Počelo je svečano otvorenje Pelješkog mosta: “Večeras spajamo Hrvatsku”

"Sjajan osjećaj, ovo je ogroman dan za sve Hrvate tu i diljem svijeta. Povezujemo Hrvatsku, prekrasan most", rekao je Andrej Plenković i zahvalio svima. "Ovaj most će ostati, on povezuje Hrvatsku, EU, Kinu, rješava brojne probleme", dodao je.

"Prosvjedi u Sarajevu protiv Schmidta smatram da su bili nepotrebni, agresivni i nisu dobra poruka. Povezanost s Pelješkim mostom je takva da nam je dio teritorija bio prekinut teritorijem BiH i sad kad imamo držani kontiinuitet, to treba zadržati. Želimo da se Hrvate poštuje kao ravnopravan narod u BiH", rekao je o prosvjedima protiv visokog povjerenika u BiH.

"Svima savjetujem da gledaju epizodu Malog mista, tko je više za, a tko je manje. Najviše su dali oni koji su željeli ovaj most, a mi smo odlučili da ćemo ga izgraditi neovisno o sredstvima iz EU-a. S alatima smo realizirali ono što su mnogi htjeli, znali smo to realizirati na pravi način", rekao je o raspravama tko je najviše zaslužan za most.

"Sutra je novi dan. Da nismo bili u EU, to se ne bi frealiziralo, to treba cijeniti. Ovaj most znači veliku razliku, a prometna povezanost juga se nastavlja", zaključio je.