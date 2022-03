Podijeli:







Mirjana Rakić, dugogodišnja vanjskopolitička urednica i novinarka, komentirala je u Novom danu situciju u Rusiji kao i summit NATO-a koji se trenutno održava u Bruxellesu. Smatra da Putin pokušava stvoriti novi imperij.

Govoreći o preminuloj Madeleine Albright Mirjana Rakić je istaknula kako je veliku ulogu imala u vrijeme kad je postala prva žena američka državna tajnica:

“Njezina uloga u tom vremenu bila je velika. Stekla je iskustvo u Bijeloj kući kao savjetnica i američka ambasadorica u UN-u. Ona je u memoarima znala reći da joj jedino žao što nije uspjela više napraviti u slučaju Ruande, da joj to ostaje kao trajni diplomatski teret. Prva je žena američkog državnog tajnika, otvorila je put Hillary Clinton i podržala ju je kao prvu ženu predsjednicu. Odgovarala joj je ta politika.

Madeleine Albright pamtimo po njenom boravku na ovim postorima, i tijekom rata i kasnije. Tu se vrlo angažirala oko Kosova. Dočekivana je različito, u Vukovaru su je gađali koječime. Sjećam se otvaranja mosta između Gunje i Brčkog gdje je pokušavala stvarati veze između naroda koji su ratom razjedinjeni. Puno kasnije onda, krajem devedesetih, kad je došla u posjet Hrvatskoj bila je na Baniji, to je bilo neugodno. Američki diplomati ne zaziru da kažu direktno što misle i ona je rekla što misli o tome, zašto se nije obnovilo, zašto se država više ne angažira. Pamtim njen i Tuđmanov nastup pred medijima, okrenula mu je leđa i tako razgovarala s novinarima. Dala je do znanja da se ni sa čim time ne slaže.”

“Ukrajina nije imala šanse samostalno odlučivati o svom postojanju”

Govoreći o Ukrajini i njezinoj samostalnosti Rakić je opisala što se ondje događalo devedesetih i kakav je Moskva odnos prema Ukrajini imala sve ove godine:

“Ukrajina se 1991. odlučila na neovisnost referendumom. 1994. su vratili nuklearno naoružanje Rusima uz izjavu s ruske strane da će im oni jamčiti sigurnost – vidimo do kuda je to došla. S Juščenkovim kandidiranjem otvorila su se nova pitanja – bio je prozapadno orijentiran, govorio je o neutralnosti Ukrajine. Juščenko je tad doživio tragediju kad je krenula izborna kampanja i tu se pojavilo trovanje. Čovjek nam se naočigled mijenjao. Taj dioksin djeluje tako da možete izgledati kao teški alkoholičar, a onda se otkrilo da su se vanjske manifestacije pokazale dva dana nakon što je primio otrov. U trećem krugu je pobijedio Juščenko.

Tad se dogodila kriza, stvaranje oligarha i vječno trvenje njega i Julije Timošenko koja se na raspadu Sovjetskog Saveza obogatila. Janukovič je kasnije pobijedio, bio je proeuropski orijentiran, u prosincu 2013. je trebalo potpisati pristupni sporazum i tad je reagirala Moskva, sporazum nije potpisan. Tad je buknuo Majdan i nastao je cijeli krš i lom i za nekoliko mjeseci Janukovič je pobjegao u Bjelorusiju. Onda je bio referendum u Krimu, nemiri u Donecku i Lugansku, novi izbori i Minsk 1. Ta zemlja nije imala šanse samostalno odlučivati o svom postojanju.”

“Putin će biti zadovoljan kad Mariupolj sravni sa zemljom”

Objašnjava da je trovanje uobičajena ruska metoda uspostavljanja dominacije:

“Trovanje je bila politička poruka Kremlja – naša ruka stiže do vas. To je kombinacija tajnih službi psihologa. Ono što znamo, takve su se stvari događale u Velikoj Britaniji, to je jako sofisticirano. Na taj način sebe štite od protivnika, pogledajte kako su i neki oligarsi završili, ali ovaj sustav trovanja je nešto zastrašujuće u današnje vrijeme. Ova agresija i nasilje prema civilima je jezivo. Još je jeziviji ratni cinizam da ljude iz Mariupolja odvode u Rusiju, svi od Staljina znamo što znači nasilno odvođenje.

Ovaj trenutak je strašan. Ukrajinci se odlično brane, njihova motivacija je tisuću puta jača. Ruska strana uništava gradove, ubija civile, ponižava na taj način. Što se tiče Mariupolja, Putin će biti zadovoljan kad ga sravni sa zemljom. Putin nema te ideje oko Sovjetskog saveza, on pokušava stvoriti novu imperiju. To je jedna bolesna figura koja živi u drugom svijetu, kako je Merkel rekla.”

Govoreći o summitu NATO-a danas Rakić je rekla: “NATO Zelenskom može dati još više naoružanja i pomagati u stvaranju humanitarnih koridora i u humanitarnoj i medicinskoj pomoći. Što se tiče EU-a, treba najaviti pomoć pri obnovi zemlje. Danas je i summit EU-a i G7, svi imaju na dnevnom redu, ne samo rat, nego i što s Moskvom.”

I Putin je rekao da želi doći na summit G20 i da želi Svjetsko nogometno prvenstvo u Rusiji. “To je Putin. Što se tiče G20, on ima dosta zagovornika u tom dijelu svijeta, u Indoneziji gdje se održava, oni će glasati da dođe”, istaknula je.

