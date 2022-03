Podijeli:







Ruska invazija na Ukrajinu ušla je u 29. dan. Ukrajinski gradovi izloženi su žestokim napadima ruskih snaga. Rusi tvrde da su zauzeli grad Izjum, Ukrajinci da su u luci Berdjansk uništili ruski desantni brod Orsk. Dok traju krvavi sukobi u Ukrajini, čelnici zapadnih zemalja iz Bruxellessa šalju sliku jedinstva i pokušavaju pronaći način da pomognu ovoj zemlji na način koji Rusija neće moći nazvati provokacijom. Volodimir Zelenski je tijekom svog obraćanja summitu NATO-a ponovno iznio teške optužbe na račun Rusije. Rekao je kako su ruske snage tijekom današnjih napada na ukrajinske gradove koristile fosforne bombe. Pozvao je NATO da njegovoj zemlji pruži neograničenu vojnu pomoć. Situaciju u Ukrajini za N1 je opisao i bivši predsjednik te zemlje Viktor Juščenko rekavši kako je ovo šesti put u povijesti da Rusija okupira Ukrajinu te kako je Vladimir Putin, očito, problem cijeloga svijeta.

TIJEK DOGAĐAJA

14:10 Biden: Razgovarali smo o jedinstvu i snazi saveza

I met with NATO Secretary General Jens Stoltenberg today to address Russia’s unprovoked and unjustified invasion of Ukraine. We discussed the unity and strength of the alliance, NATO’s ongoing efforts to deter and defend against any aggression, and our support for Ukraine. pic.twitter.com/WEJVXvzxck — President Biden (@POTUS) March 24, 2022

14:01 Ukrajinsko ministarstvo: Ljude iz Mariupolja prisilno odvode u Rusiju

Glasnogovornik ukrajinskog ministarstva vanjskih poslova Oleg Nikolenko optužio je Rusiju da je “teror podigla na novu razinu”.

“Prisilnim deportiranjem građana Mariuopolja na svoj teritorij, Rusija je teror podigla na novu razinu. Šest tisuća Ukrajinaca već sada je u ruskim kampovima gdje ih drže kao taoce. Humanitarni konvoji koji prolaze kroz neokupirane dijelove Ukrajine još uvijek se bombardiraju. Ovaj barbarizam mora završiti”, napisao je Nikolenko na Twitteru.

By forcibly deporting Mariupol citizens to its territory, Russia moves to the next level of terror. 6k Ukrainians already now in Russian camps where they may be used as hostages. Humanitarian convoys fleeing to non-occupied parts of 🇺🇦 still being shelled. This barbarity must end — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 24, 2022

14:00 Kovač: Zapad u ovom sukobu mora pobijediti, inače bi to bilo loše za imidž

Bivši ministar vanjskih poslova Miro Kovač bio je gost N1 Studija uživo i komentirao rusku invaziju na Ukrajinu.

Kaže da se u Ukrajini trenutno vodi brutalan rat koji je Rusija pokrenula kako bi Ukrajinu učinila ovisno o sebi.

Više čitajte OVDJE.

13:57 Istraživanje: Kako je rat u Ukrajini utjecao na gospodarstvo eurozone

Gospodarstvo eurozone usporilo je u ožujku pod utjecajem rata u Ukrajini i sankcija Rusiji zbog invazije, koji su pogodili potražnju, povećali troškove kompanija i izazvali nove probleme u nabavi, pokazalo je u četvrtak objavljeno istraživanje.

Više čitajte OVDJE.

13:53 Von der Leyen: Možemo smanjiti ovisnost o ruskom plinu

Predsjednica Europske komisije Urusla von der Leyen rekla je kako Europa “može smanjiti svoju ovisnost o ruskom plinu”.

Energy policy is also security policy.



With REPowerEU we have set the way forward.



Tomorrow I will discuss with @POTUS how to prioritize LNG deliveries from 🇺🇸 to 🇪🇺 in the coming months.



We are aiming to have a commitment for additional supplies for the next two winters. pic.twitter.com/xK8DnWHPxT — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 23, 2022

13:50 CNN: Ruski vojni zapovjednici odbili pozive iz Pentagona

Glasnogovornik Pentagona rekao je CNN-u da su viši ruski vojni zapovjednici odbili pozive svojih američkih kolega još prije invazije na Ukrajinu.

“Tijekom prošlog mjeseca, Austin i Milley su tražili i još uvijek traže, razgovor sa svojim ruskim kolegama. Ministar Sergej Šojgu i general Valerij Gerasimov dosad su odbijali sudjelovati. Nastavljamo da je vjerovati da je angažman lidera obrane SAD-a i Rusije od ključne važnosti u ovom trenutku”, rekao je glasnogovornik Pentagona John Kirby.

CNN je ranije izvijestio da je američki ministar obrane Lloyd J. Austin posljednji put razgovarao s ruskim ministrom Šojguom 18. veljače. Zapovjednik američke vojske Mark Milley je s načelnikom Glavnog stožera ruske vojske Valerijem Gerasimovim razgovarao tjedan dana ranije, 11. veljače.

13:30 Zelenski NATO-u: Najgore je ne dobiti jasan odgovor kad tražite pomoć u ratu

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ranije danas obratio se liderima NATO-a putem videolinka. Poručio im je kako se ruska premoć na nebu može usporediti s oružjem za masovno uništenje.

Više čitajte OVDJE.

13.20 Britanski obavještajci: Rusija je pretrpjela “na tisuće” ratnih žrtava

Ruske snage pretrpjele su, po podacima britanskih obavještajnih službi, velike gubitke u ratu u Ukrajini, kazali su u četvrtak iz britanskog ministarstva obrane.

Više čitajte OVDJE.

13:14 Uskoro počinje konferencija za medije NATO-a

Uskoro će se šef NATO-a Jens Stoltenberg obratiti novinarima nakon sastanka čelnika ove organizacije u Bruxellessu.

13:10 SAD planira prihvatiti do sto tisuća ukrajinskih izbjeglica?

Još uvijek nije jasno kako će ljudi koji bježe od rata doći u SAD. Bidenova administracija rekla je tek da neće svi doći kroz program za izbjeglice.

12:50 Zelenski traži neograničenu vojnu pomoć NATO-a

“Da spasimo živote ljudi i naše gradove, Ukrajina treba vojnu pomoć bez ograničenja. Na isti način na koji Rusija koristi svoj puni arsenal protiv nas”, rekao je Zelenski.

12:15 Zelenski optužio Rusiju: Koriste fosforne bombe

Volodimir Zelenski optužio je Rusiju da je u jutrošnjim bombardiranjima ciljeva u Ukrajini koristila fosforne bombe.

“Ponovno umiru djeca, ljudi umiru”, rekao je obraćajući se summitu NATO-a u Bruxellessu.

Nije dao dokaze za svoje tvrdnje niti otkrio gdje se navodni napad dogodio, piše BBC.

12:05 Zelenski govorio o “mračnom mjesecu razaranja”

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski videolinkom se obratio summitu NATO-a u Bruxellessu.

Rekao je kako je njegova zemlja “zarobljena u nekoj sivoj zoni između Zapada i Rusije” jer nije dio saveza ali “brani zajedničke vrijednosti”.

Ovo je bio mjesec “herojske obrane” i “strašan, mračan mjesec razaranja”, rekao je Zelenski. Dodao je i da se Ukrajina držala hrabro, ali po cijenu “tisuća života, uništenih gradova i gotovo 10 milijuna raseljenih”.

11:55 Bugarska pozvala na konzultacije svog veleposlanika u Rusiji

Bugarski premijer Kiril Petkov objavio je da je ova zemlja pozvala svog veleposlanika u Rusiji na konzultacije, prenosi Reuters.

11:50 Zelenski: Ukrajina zaslužuje da bude punopravna članica EU-a

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski obratio se danas švedskom parlametnu kojemu je poručio da njegova zemlja zaslužuje biti članica EU-a.

“Ne borimo se samo za narod Ukrajine, nego za europsku sigurnost i pokazali smo vam da zaslužujemo punopravno članstvo u EU-u”, rekao je zastupnicma.

One month after Russias invasion Pres #Zelensky adresses the Swedish Parliament.Grateful for #Swedens support to #Ukraine both hum and military. #Zelenskyj asks #Sweden to increase sanctions.After the war Zelenskiy hopes for support in the reconstruction of UKR. @Sverigesriksdag pic.twitter.com/FuIdBrKDd8 — Amb Veronika Wand-Danielsson (@AmbVWD) March 24, 2022

11:28 Rusija: Većina članica NATO-a ne shvaća što se događa u Ukrajini

Na redovitom brifingu za novinare, iz Kremlja su poručili da je izbacivanje američkih diplomata iz Rusije prisilna mjera, nakon što su prošlog mjeseca iz SAD-a izbačeni ruski diplomati.

Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov potvrdio je da novinarima da je Roman Abramovič imao ulogu u mirovnim razgovorima. “Sudjelovao je u početnoj fazi. Sada se pregovara između dvije strane, Rusa i Ukrajinaca”, rekao je Peskov.

Na pitanje zašto ministra obrane Sergeja Šojgua već neko vrijeme nema u javnosti, Peskov je odgovorio da je ministar zauzet poslovima oko Ukrajine i da sada nije vrijeme za biti aktivan u medijima.

Peskov je dodao i da većina članica NATO-a pati od “histeričnog i neadekvatnog razumijevanja onoga što se događa u Ukrajini”.

11:20 Johnson: Putin je prešao granicu barbarizma

Britanski premijer Boris Johnson u četvrtak je optužio Rusiju da je ratom u Ukrajini prešla granicu barbarizma i pozvao Zapad na pooštrenje sankcija kako bi se ovaj konflikt okončao.

„Vladimir Putin već je prešao granicu i okrenuo se barbarizmu“, kazao je Johnson novinarima pri dolasku u Bruxelles na izvanredni jednodnevni samit NATO-a, EU-a i zemalja G7.

Istaknuo je važnost uvođenja daljnjih sankcija.

„Jako je važno da se ujedinimo kako bi sve ovo što prije završilo. Što strože budu naše sankcije, što više budemo pomagali Ukrajini, ovaj sukob će prije završiti.“

Ruski predsjednik Vladimir Putin poslao je svoje vojnike u Ukrajinu zbog onoga što on naziva „specijalnom vojnom operacijom“ za demilitarizaciju i „denacifikaciju“ Ukrajine. Iz Moskve poriču ciljanje civila.

Više čitajte OVDJE.

11:18 Kallas: Putin ne smije pobijediti u ovome ratu

Estonska premijerka Kaja Kallas kazala je da bi NATO trebao “udvostručiti” napore da okonča rat u Ukrajini.

“Mislim da moramo udvostručiti napore – Putin ne smije pobijediti u ovome ratu”, kazala je Kallas o ruskome predsjedniku koji je prije točno mjesec dana započeo rat u Ukrajini.

Vođa Kremlja poduzima mjere kojima nas želi “zastrašiti” te “odvratiti od želje da nastavimo pomagati Ukrajini ili poduzimati daljnje korake”.

“Nikako ne smijemo upasti u tu zamku – moramo zaustaviti ratnoga zločinca”, kazala je.

11:17 Nauseda: Nitko nije siguran

Litavski premijer Gitanas Nausėda uoči samita je izjavio da je izgledno da će kao odgovor na rusku prijetnju u svojoj državi podići ulaganje u obranu na 3 posto BDP-a u idućih nekoliko godina.

“Trenutno nitko nije siguran”, kazao je osvrćući se na moguć ruski napad na teritorij NATO-a.

“To bi mogla biti Poljska ili baltičke zemlje. Nitko u Europi, čak niti one države koje su daleko od granice s Rusijom, trenutno nije siguran.”, kazao je.

11:17 Janša: Rusko bombardiranje moglo bi potaknuti kemijsku katastrofu

Rusko bombardiranje kemijskih postrojenja u Ukrajini moglo bi potaknuti “katastrofu velikih razmjera”, upozorio je slovenski premijer Janez Janša na početku posebnog samita NATO-a u četvrtak.

“Zabrinuti smo kada vidimo da ruske agresivne snage bombardiraju kemijske tvornice i slična postrojenja, što bi moglo potaknuti katastrofu velikih razmjera”, kazao je.

Dodao je da ne misli da će ruska vojska namjerno koristiti kemijsko i biološko oružje iz taktičkih razloga, te da smatra da bi to bilo “prilično nerazumno”.

Više čitajte OVDJE.

11:15 Austrijski OMV: Ruski plin i dalje ćemo plaćati u eurima

Austrijska naftna i plinska grupa OMV ruski će plin i dalje, naravno, plaćati u eurima, a ne u rubljima, izjavio je izvršni direktor Alfred Stein.

Više čitajte OVDJE.

10:58 Koliko je poskupio život u Rusiji nakon uvedenih sankcija?

Troškovi života u Rusiji rastu, pokazuju novi podaci, nakon što je pokrenuta invazija na Ukrajinu. Službene brojke govore da su neke namirnice, poput šećera, poskupjele čak 14 posto tijekom prošlog tjedna.

Više čitajte OVDJE.

10:55 NATO: Suočavamo se s novom stvarnošću

10:35 UK nametnuo još sankcija Rusima

Vlada UK-a objavila je da proširuje sankcije na još 59 osoba osoba iz Rusije.

10:25 Stoltenberg ostaje na čelu NATO-a još godinu dana?

Iako još nije potvrđeno, norveška TV2 objavila je da, zbog rata u Ukrajini, Jens Stoltenberg ostaje na čelu NATO-a još godinu danal, prenosi The Guardian.

10:20 Lideri NATO-a stigli na summit o Ukrajini

Lideri NATO-a stigli su na summit o Ukrajini u Bruxellessu.

10:19 Ukrajinski mediji: Ministar poljoprivrede podnio ostavku

Ukrajinski mediji javljaju da je ministar poljoprivrede ove zemlje Roman Leščenko podnio ostavku.

Više čitajte OVDJE.

10:06 Rusi objavili da su zauzeli Izjum

Ruska vojska tvrdi da je preuzela kontrolu nad ukrajinskim gradom Izjumom, objavila je državna agencija RIA novosti, prenoseći rusko ministarstvo obrane.

Ukrajina je demantirala ovu informaciju. Savjetnica ukrajinskog glavnog zapovjednika Valerija Zalužnjija, Ljudmila Dolhonovska, rekla je CNN-u da borbe za Izjum još traju.

10:05 EKSKLUZIVNO | Viktor Juščenko za N1

Bivši ukrajinski predsjednik Viktor Juščenko u ekskluzivnom intervjuu s tajne lokacije u Ukrajini za N1 televiziju govori o Vladimiru Putinu, svojoj borbi za život nakon pokušaja ubojstva, ukrajinskoj borbi i stradanju civila i gradova te odgovoru Zapada na rusku agresiju i prijetnju nuklearnim oružjem.

Cijeli razgovor s bivšim ukrajinskim predsjednikom pročitajte OVDJE.

9:45 Stoltenberg: Rusija bi kemijskim oružjem mogla kontaminirati i teritorij NATO-a

Bilo kakvo rusko korištenje kemijskog oružja u napadu na Ukrajinu moglo bi dovesti do kontaminacije na teritoriju NATO-a, upozorio je u četvrtak glavni tajnik Jens Stoltenberg.

Više čitajte OVDJE.

9:30 Borrell: Rusija želi odsjeći Ukrajinu od mora

Šef europske diplomacije Josep Borell izjavio je u četvrtak kako ruska vlada nema interesa za pregovore o prekidu vatre u Ukrajini jer nije postigla vojne ciljeve koje si je zadala.

“Rusija sada ne želi sjesti i pregovarati o bilo čemu: Ono što žele je okupirati teritorij”, rekao je Borrell u intervjuu za španjolski televizijski kanal TVE. “Oni žele obalu na granici s Moldovom i žele izolirati Ukrajinu od mora. Pregovarat će tek kad budu sigurni u svoju poziciju i snagu.”

Reuters javlja kako je Borrell rekao da će EU i njegovi saveznici nastaviti dostavljati vojnu pomoć Ukrajini. “To je važno jer će o svemu biti odlučeno u narednih 15 dana. Ono što će ispisati povijest je mogućnost Ukrajine da se odupre” rekao je Borrell.

9:27 Gazprom će nastaviti snabdijevati Europu plinom

Ruski energetski div Gazprom objavio je u četvrtak da će nastaviti snabdjevati Europu prirodnim plinom preko Ukrajine, u skladu sa zahtjevima konzumenata iz Europe.

Reuters je prenio da je ova kompanija objavila kako su zahtjevi iznosili 104 milijuna kubnih metara 24. ožujka, što je nešto manje u odnosu na prethodni dan kada su iznosili 106,5 kubnih metara.

9:20 Kuleba: Plaćanje u rubljima pomoći će Rusima da ubijaju Ukrajince

Ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba jutros je na Twitteru pozvao europske članice UN-a da odbiju zahtjev ruskog predsjednika Vladimira Putina za plaćanje ruske nafte i plina u rubljama.

“Ako ijedna europska zemlja poklekne pred Putinovim ponižavajućim zahtjevom da se nafta i plin plaćaju rubljama, to će biti kao da jednom rukom pomažu Ukrajini, a drugom pomažu Rusima da ubijaju Ukrajince. Pozivam sve relevantne zemlje da izaberu mudro i odgovorno”, napisao je Kuleba.

If any EU country bows to Putin’s humiliating demands to pay for oil and gas in rubles, it will be like helping Ukraine with one hand and helping Russians kill Ukrainians with the other. I urge relevant countries to make a wise and responsible choice. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 24, 2022

9:20 Ukrajina: Rusija jača zračne napade

Rusija jača zračne napade, s više od 250 letova registriranih u zadnja 24 sata, objavila je u četvrtak ujutro ukrajinska vojska.

Više čitajte OVDJE.

9:15 Fižulić: Do promjene Putinova režima slijede godine toplo-hladnog rata

Bivši ministar gospodarstva, Goranko Fižulić, gostovao je u Novom danu i komentirao sankcije koje je Zapad uveo Rusiji zbog invazije na Ukrajinu.

Više čitajte OVDJE.

9:15 Zapad upozorava: “Rusija će platiti”

Zapadne zemlje upozorit će u četvrtak, tijekom susreta NATO-a, zemalja G7 i EU-a, ruskog predsjednika Vladimira Putina da će njegova zemlja “platiti pogubne troškove” zbog invazije na Ukrajinu.

Summit koji bi trebao dočarati jedinstvo Zapada počet će u sjedištu NATO-a u Bruxellessu gdje će vođe transatlanskog obrambenog saveza dogovoriti pojačanje vojnih snaga na istočnom krilu Europe.

Uznemireni mogućnošću da će rat Rusije s njenim zapadnim susjedom dodatno eksalirati, predstavnici 30 nacija NATO-a složit će se i oko toga da u Kijev pošalju opremu za obranu od bioloških, kemijskih i nuklearnih napada, piše Reuters.

9:05 Rusko regulatorno tijelo za komunikacije blokiralo Google News

Rusko regulatorno tijelo za komunikacije blokiralo je Google News, optužujući tu platformu da je dopustila pristup lažnom materijalu o vojnoj operaciji u Ukrajini, javila je novinska agencija Interfaks.

Kako prenosi Reuters, agencija Interfaks nije navela detalje ove odluke.

Ruski zastupnici usvojili su zakon kojim se kriminalizira distribucija “namjerno lažnih informacija” o operacijama državnih subjekata.

9:00 Rusija objavila popis nepoželjnih američkih diplomata

Ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u Moskvi uručen je popis diplomata koji su proglašeni personama non grata u toj državi, priopćio je State Department. Ovaj potez tumači se kao odgovor na američko protjerivanje ruskog osoblja iz UN-a prošlog mjeseca. Washington je, podsjetimo, odlučio izbaciti 12 ruskih diplomata pri UN-u u New Yorku zbog sigurnosnih razloga. Kasnije je priopćeno da će još jedan ruski državljanin u UN-u biti izbačen jer se za njega tvrdilo da je špijun, podsjeća Reuters.

8:56 I Roskosmos će ugovore obračunavati u rubljama

Ruska svemirska agencija Roskosmos objavila je da će ugovore s drugim zemljama obračunavati u rubljama, izjavio je ravnatelj te agencije Dmitrij Rogozin, javlja TASS.

Kako prenosi Reuters, ovaj potez uslijedio je nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin rekao da će Rusija od “neprijateljskih” zemalja tražiti da ruski plin plaćaju u rubljama.

8:33 Sedam humanitarnih koridora

Zamjenica ukrajinskog premijera Irina Vereščuk izjavila je da je za danas dogovoreno sedam humanitarnih koridora za evakuaciju ljudi iz ukrajinskih gradova.

Reuters javlja da je Vereščuk naglasila kako nema dogovora o sigurnom putu za izlaz iz Mariupolja. Jasno je rekla kako Rusija ne dopušta da se otvori humanitarni koridor iz tog grada.

8:41 Stoltenberg produžuje mandat za godinu dana

Glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg i danas je u Bruxellesu rekao da zemlje članice i dalje namjeravaju podržavati Ukrajinu. Danas će na NATO summitu donijeti odluku o slanju novih trupa u zemlje istočnog bloka, u zemlje koje graniče s Ukrajinom, u Rumunjsku, Mađarsku, Slovačku i Bugarsku, javlja naša reporterka Ana Mlinarić.

NATO neće uvesti zonu bez letenja, glavni zahtjev Ukrajine, da ne bi ušli u izravan sukob s Rusijom.

Danas je i sastanak G7 i Europsko vijeće gdje će glavna tema biti strože sankcije Rusiji, vezano uz zabranu uvoza ruskih energenata.

8:40 UNICEF: Od početka invazije raseljena polovica ukrajinske djece

Svako drugo ukrajinsko dijete raseljeno je otkako je 24. veljače počela ruska invazija na ovu zemlju, prema UN-u.

Glasnogovornik UNICEF-a James Elder rekao je CNN-u kako je svako drugo dijete u Ukrajini moralo napustiti svoj dom.

Više čitajte OVDJE.

8:25 WHO potvrdio 64 napada na zdravstvenu infrastrukturu u Ukrajini

Ukrajinska zdravstvena infrastruktura napadnuta je 64 puta otkad je Rusija izvršila invaziju na svog zapadnog susjeda prije mjesec dana, objavio je WHO u četvrtak.

Ti napadi, dva do tri svaki dan, uzrokovali su 15 smrti i 37 ranjavanja, objavila je Svjetska zdravstvena organizacija. “WHO osuđuje te napade na najsnažniji mogući način”.

Više čitajte OVDJE.

8:15 Uništen ruski brod u Berdjansku?

Ukajinska mornarica objavila je da je luci Berdjansk uništila veliki ruski desantni brod Orsk. Berdjansk je luka na Azovskom moru oko 70 kilometara jugozapadno od Mariupolja koju su okupirale ruske snage.

CNN nije mogao potvrditi ove navode iako snimke koje se šire društvenim mrežama prikazuju veliki požar i na njima se čuju eksplozije u luci.

8:10 Renault obustavlja proizvodnju u Moskvi

Nakon što se našao pod udarom kritika iz Kijeva zbog poslovanja u Rusiji, francuski proizvođač automobila Renault obustavlja proizvodnju u svojoj tvornici u Moskvi, javlja BBC.

Više čitajte OVDJE.

8:07 U Hrvatsku ušlo više od devet tisuća izbjeglica iz Ukrajine

Načelnik Sektora za pripravnost i koordinaciju u Ravnateljstvu civilne zaštite Tomislav Marević rekao je za HRT da je u Hrvatsku odsad ušlo oko devet i pol tisuća osoba koje bježe od rata u Ukrajini.

“I dalje su to većinom žene i djeca. Imamo definirane kapacitete od prvog dana. Počeli smo se pripremati odmah kad smo vidjeli što se sprema. Velika je solidarnost hrvatskih građana i veliki broj ljudi je smješten privatno. U pojedinačnim smještajima je malo više od tisuću ljudi. Ljudi se u prihvatnim centrima ne zadržavaju dugo. Ideja je bila da budu do 48 sati, ali pokazalo se da možemo biti puno brži. Dok dođu na preglede, testiranje na koronavirus, uzimanje svih podataka i registracija. Već imamo spremne kolektivne smještaje na koje idu svojim prijevozom ili mi angažiramo prijevoz. To ide glatko, nema nikakvih problema”, rekao je.

Više čitajte OVDJE.

7:55 Vučić o plaćanju plina u rubljima: Mi preko Hrvatske nabavljamo naftu

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić sinoć je na RTV Vojvodini komentirao Putinovu odluku da sve neprijateljske zemlje moraju ruski plin plaćati u rubljima.

Više čitajte OVDJE.

7:40 Katastrofa u Černihivu

“Gradsko groblje nema više mjesta pa mrtve držimo u mrtvačnicama i hladnjačama dulje nego što je uobičajeno. Pokapamo ljude na starim grobljima koja se neko vrijeme nisu koristila”, rekao je gradonačelnik Černihiva Vladislav Atrošenko u videu.

Teško oštećene zgrade nižu se ulicama posutim ruševinama dok još uvijek plamteći požari ispunjavaju zrak gustim dimom, opisuje CNN video gradonačelnika Vladislava Atrošenka.

Dužnosnici u Černihivu rekli su da im ponestaje pitke vode, upozoravajući na humanitarnu katastrofu koja bi bila jednaka onoj u sravnjenoj luci Mariupolj, na jugoistoku zemlje, odakle 100.000 ljudi pokušava pobjeći.

7:30 Anonymousi tvrde da su hakirali Središnju banku Rusije

“Više od 35.000 datoteka bit će objavljeno u roku od 48 sati, bit će objavljeni i tajni ugovori”, poručili su Anonymousi.

JUST IN: The #Anonymous collective has hacked the Central Bank of Russia. More than 35.000 files will be released within 48 hours with secret agreements. #OpRussia pic.twitter.com/lop140ytcp — Anonymous TV 🇺🇦 (@YourAnonTV) March 23, 2022

7:18 Gori luka u Berdjansku?

Luka Berdjansk na jugoistoku Ukrajine navodno je jutros u plamenu, javljaju lokalni ukrajinski mediji. Dodaju kako su Rusi vjerojatno digli u zrak rezervoare s gorivom. Informacija nije službeno potvrđena.

7:11 Potpredsjednik ruske vlade: U životu je sve moguće, osim da EU odbaci ruski plin

“Europa neće moći pronaći zamjenu za ruski plin u sljedećih pet godina”, rekao je potpredsjednik ruske vlade Aleksandar Novak u intervjuu za Rusiju 1, prenosi ruska agencija RIA Novosti.

“Prosudite sami: što se tiče plinske industrije, mi isporučujemo oko 200 milijardi kubika plina, dok Europa troši 500 milijardi kubika – gotovo 60 posto izvoza. To definitivno nema čime zamijeniti za godinu dana, ili za tri, ili za pet godina”, rekao je Novak.

Više pročitajte OVDJE.

7:03 Zelenski: Danas ćemo znati tko je prijatelj, tko partner, a tko nas je izdao

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u noćašnjem video obraćanju upozorio je zapadne čelnike koji će se danas sastati u Bruxellesu da Rusija koristi svoju gospodarsku moć kako bi spriječila ukrajinske saveznike da se umiješaju u rat.

“Znamo da su Rusi već počeli lobirati za svoje interese. To su interesi rata. Znamo da oni rade s nekim partnerima”, rekao je Zelenski uoči samita G7, NATO-a i Europske unije koji se održavaju danas u Bruxellesu.

Više pročitajte OVDJE.

6:58 Danas summit NATO-a u Bruxellesu

Američki predsjednik Joe Biden danas će se u Bruxellesu sastati sa svjetskim čelnicima na hitnim sastancima zbog napada na Ukrajinu. Pet je ključnih pitanja.

Više pročitajte OVDJE.

6:53 Ruski pokušaj u Vijeću sigurnosti UN-a o pomoći Ukrajini nije uspio

Poziv za pristup pomoći i zaštitu civila u Ukrajini, koji je sastavila Rusija u kojem se ne spominje uloga Moskve u krizi, propao je u Vijeću sigurnosti UN-a u srijedu, a samo su Rusija i Kina glasovale za, dok je 13 ostalih članica bilo suzdržano.

“Da je Rusiji stalo do humanitarne situacije, prestala bi bombardirati djecu i prekinula njihovu opsadu. Ali nisu”, rekla je britanska veleposlanica u UN-u Barbara Woodward nakon glasovanja. Rusija poriče napad na civile.

Više pročitajte OVDJE.

