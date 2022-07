Podijeli:







Predsjednik Narodne stranke Reformisti, Radimir Čačić gostuje u N1 studiju uživo i komentira ostavku ministra financija, Zdravka Marića.

Komentirajući Marićev odlazak, Čačić je rekao da je apsolutno zatečen. “Pretpostavljam da su svi zatečeni i iznenađeni. Možda je premijer uvrijeđen, ali to morate pitati njega”, rekao je Čačić.

Čačić je rekao da je Plenković, tijekom Mostova zahtjeva za opozivom ministra Marića, iskoristio priliku da izbaci Most iz Vlade. “To nije imalo veze s Marićem, mogao je biti bilo koji drugi ministar”, rekao je Čačić.

Upitan za razloge odlaska ministra financija, Čačić je rekao da je razlog vjerojatno jako, jako dobra poslovna ponuda. “Marić je jedan od onih koji je bio kičma Vlade. Na njemu je svoju politiku i svoj dobar rezultat gradio Orešković, koji je bio administrativna Vlada i Marić je bio za to što je radio jako dobar. To ne znači da je sve što je radio bilo dobro, ne, bilo je tu svega. Ukupno je vodio dobro u situacijama koje su bile jako teške. Ono što je bilo loše, nije bio kriv on”, rekao je Čačić.

“Ima nekoliko velikih stvari na koje je Marić ispod površine utjecao”, rekao je Čačić.

Govoreći o razlozima odlaska, Čačić je rekao da “sve može biti moguće”.

Marić će, rekao je Čačić, karijeru nastaviti “ili u nekoj kompaniji ili u nekakvim europskim institucijama”.

Upitan za Marićeva nasljednika Marka Primorca, Čačić je rekao: “Nemam pojma.” Doduše, rekao je da nije previše optimističan. “Sve govori da naša administracija funkcionira po nečemu što nije opći interes. Opći interes je da imaš ljude koji su dobri u tom poslu”, rekao je Čačić.

“Sigurno nije dobro ni to što se cijepio preko reda”, rekao je Čačić.

Plenković je, kaže Čačić, morao znati razloge Marićeva odlaska. “Marić je 6 i pol godina u kontinuitetu u Vladu. Nitko nije u kontinuitetu u ovoj Vladi, samo Marić. Ove bitne stvari su odrađene dobro. I ova ocjena europska na kraju da smo izašli iz prostora strukturnih neravnoteža, to je ozbiljan posao. Ovdje je odražen velik i ozbiljan posao i ne može biti i to je potpuno neprihvatljivo da premijer to ne zna”, rekao je Čačić.

O arbitraži

Komentirajući gubitak na arbitraži u Washingtonu, Čačić je rekao da bi nas “moglo koštati svašta”.

“Imamo mi još takvih arbitraža. Loše, neodgovorno, neozbiljno, politikantski. Tad, kad je Vrdoljak izašao s tom gluposti, jer je potpuno jasno da mi to gubimo, jer smo prekršili obvezu koje smo potpisali i koju je potpisao Sanader, to nije prošlo na arbitraži”, rekao je Čačić, dodavši da je dvije milijarde kuna kazne ogroman novac koji će prouzročiti rupu u proračunu.

“Bačen novac nesposobnošću, za koju neće više odgovarati nitko. Vrdoljaka više nema, on je otišao i nije u fokusu javnosti, a Most i Petrov i Grmoja i dalje imaju nešto za reći”, rekao je Čačić.

“Opet trećerazredni oblik vođenja politike, razgovor kako voditi državu u kafiću u Metkoviću”, rekao je Čačić.

Upitan povezuje li vijest o odlasku ministra Marića s gubitkom arbitraže, Čačić je rekao da ne povezuje. “Marić je puno važniji od arbitraže za koju smo znali da smo je izgubili”, rekao je Čačić.

