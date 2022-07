Zdravko Marić odlazi iz Vlade! U tijeku sastanak u Banskim dvorima

Komunikacijska stručnjakinja, bivša ministrica zaštite okoliša i prirode, Mirela Holy govoreći o odlasku Zdravka Marića, kaže da sve “vrlo neobično djeluje”.

“Možda možemo povezati da je EP jučer dao zeleno svjetlo za eurozonu pa je Marić odradio važan dio posla. Danas već imamo i ime njegovog zamjenika, to pokazuje da se stvar pripremala duže vrijeme. Ali način gdje mi u večernjim satima doznajemo da je to na njegov zahtjev… On je bio jako važan ministar u Vladi Andreja Plenkovića, možda ovo može sugerirati da najesen možemo očekivati prijevremene parlamentarne izbore”, rekla je Holy, dodavši da “to nema nikakve veze s oporbom, nego može imati veze samo sa željom Andreja Plenkovića da u trenutku kad je HDZ u dobroj poziciji procijeni da je dobar trenutak”.

