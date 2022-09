Podijeli:







Izvor: N1

Gost N1 Studija uživo bio je politički analitičar Žarko Puhovski.

Komentirao je Aktualno prijepodne u Saboru te način komunikacije u Saboru.

PROČITAJE VIJEST Pljušte opomene i zabrane govora u Saboru, Plenkoviću spočitavaju da “gugla” Bauk ima prijedlog za premijera: Neka na vaše mjesto dođe Google

“Nije istina da je Sabor pao na razine kokošinjca kako se to nekad govorilo, ali baš daleko od dječjeg vrtića nije. Ovdje se vidi na svim stranama da se sve pokušava prebaciti na neku dosjetku, štos, da se ne raspravlja o ozbiljnim temama”, rekao je Puhovski pa dodao:

“Ljudi poput Bulja kažu ‘zna se da je Ina najveći problem’. Mi imamo i s ekonomijom i zimom koja dolazi problema. Agrokor je bio veći i nota bene direktnije uključuje političko vodstvo, ali sad su se oni okrenuli na to, na Inu, a premijer ima plakatiranje – manje nezaposlenih, više zaposlenih… To su činjenice. I to je doista istina da on ponavlja poznate stvari. Istina da nitko nema tri čiste da kaže da Vlada nešto dobro radi, ali da nije dobro ovo, ovo i ono, nego se odmah nastave na ovu razinu, prebacivati bez argumenata, nitko ništa novo nije rekao.”

Gubitak vremena

Puhovski kaže da oporba živi od medija.

“Vide ono što vi napišete, objavite pa onda oni o tome govore. Nitko od njih nije doveo do neke nove spoznaje. S druge strane, Plenković se doista na momente ponaša kao da su ga helikopterom spustili i zaprepašten je kako hrvatski puk ne prihvaća njegove velike rezultate, njegova postignuća. Imate paralelne svemire. Ti ljudi ne komuniciraju jedni s drugima. I doista je gubitak vremena i trebalo bi nešto napraviti ili se pomiriti s time da se i u drugim parlamentima to događa pa neka bude malo cirkusa. ‘Ko voli, nek’ izvoli. Jer tu ničeg produktivnog nema. Mi do kraja dana nijednu novu činjenicu nećemo doznati”, rekao je.

Aktualac uvijek izgleda isto, navodi.

“Plenković je na početku u formi, mirno odgovara, drži se kao da je superioran. Obično nakon nekog vremena izgubi živce jer mu je previše toga. Konkretna pitanja nitko ne postavlja – o zdravstvu, školstvu, prometu… Svi su okrenuli na Inu i ponašaju se po modelu mode, onda Plenković odgovara ‘a što radi SDP, što ste vi radili…’. Naprosto se čuju mimoilazne pozicije i od njih ničega nema, osim da gledamo u kojem će trenutku netko postići da premijer izgubi živce pa da bdue malo napetije ili u kojem trenu će netko biti istjeran iz sabornice. I to je zapravo čitav rezultat”, rekao je Puhovski.

Tko je premijeru rival? Puhovski kaže da postoji samo formalno.

“Nema rivala, nema šefa oporbe. Ima samo formalno u Peđi Grbinu. Danas ga nema, za SDP je dobro da ga nema, ali to je njihova stvar. Nemate protupoziciju. U Britaniji premijer nešto kaže, onda govori šef oporbe i odgovori mu: u krivu ste zato, zato i zato. To je rasprava koje kod nas nema. Kod nas nitko nije rekavo ‘vi ste iznijeli krive podatke’. Stvar je postala besmislena. A ako ukinete Aktualac, uzeli ste oporbi šansu da se profilira u javnosti, ali to se svodi na razinu dosjetke. Oni sjede i smišljaju dosjetke i onda se time prikriva činjenica da nemaju alternativnu poziciju. Teško je imati kad Vlada ima novce, daje ogromne novce i hoćeš-nećeš kupuje velik broj ljudi. Ovo kupuje ne mora nužno biti loše – ako meni cijena plina padne ili se ne poveća, imat ću neku vrstu zadovoljstva. Plenković je rekao istinu – kod nas nema nemira. I neće ih biti. Mala smo nacija, i ta kupovina, upumpava Vlada ogromne novce u društvo, od ekonomije do pojedinaca i zasad drže stvar. Koliko dugo će to biti ‘drži vodu dok majstori odu’, ja to ne znam. Ali čini mi se da je to problem koji pokazuje da nema alternativnog koncepta”, rekao je Puhovski.

Dodaje da Plenković nema od koga strepiti.

“Ne može strepiti ni od koga tko nema potencijal za barem 20 posto. Ne radi se tu o tome tko je ljepši, pametniji, rječitiji, duhovitiji, obrazovaniji, informiraniji, nego imam li potencijal za 20 posto. Više-manje to ima samo SDP koji se zapliće u unutrašnje probleme, nema puno kapaciteta za bavljenjem o svijetu oko sebe, vidi se da nemaju program. Nijedna druga stranka nema taj potencijal”, kaže Puhovski.