Burno u Saboru: Plenkoviću rekli da “gugla” zastupnike prije pitanja

Katica Glamuzina postavila je pitanje premijeru Plenkoviću vezano uz zdravstvo. "Koji je broj ministra Beroša? Molim vas da nam kažete brojeve telefona koje hrvatski građani mogu zvati kad trebaju rješavati zdravstvene probleme, rekla je Glamuzina.

"Ako su to vaši retorički dometi, OK. To čak ni Google nije mogao anticipirati", rekao je Plenković.

Dodao je da ministar zdravstva Vili Beroš priprema reformu zdravstva, s konceptom da mu je pacijent u središtu reforme. "To mu je cilj. Da mu je prevencija jedan od načina kako da potičemo i zdrave životne navike i da nam populacija bude osvještenija o tome što može učiniti za sebe i da prevenira skrb zdravstvenog sustava i na taj način smanji troškove. Da učini napore koji će tamo gdje se to može, smanjiti troškove u zdravstvu i omogućiti povezivanje različitih središta", rekao je Plenković, dodavši da se u reformi gleda i kako učiniti što više za zaposlene u zdravstvenom sustavu.

"Podaci o tome koliko su povećane plaće u jednoj od javnih službi, a to je zdravstvo, govore sami za sebe. Malo je koja profesija imala povećanja plaća kao što je imalo zdravstvo. Pitajte predstavnike sindikata", rekao je Plenković.

Svjesni su, rekao je, da problema ima, ali će učiniti sve da sustav bude funkcionalan i financijski održiv, što je ocijenio i jednim od temeljnih pitanja, "kako bi zdravstvo bilo što učinkovitije, bez obzira tko zna čiji broj telefona".