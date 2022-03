Podijeli:







Izvor: Ludovic MARIN / AFP, Ilustracija

Politički analitičar Jaroslav Pecnik komentirao je u Newsoomu prijetnje ministrici Nataši Tramišak i Vladu Andreja Plenkovića.

Ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Tramišak danas je za N1 televiziju govorila o prijetnji, koju je policiji prijavila tek jučer, ali i o raskinutom ugovoru s tvrtkom Omegom Software.

Smatra da Tramišak vjeruje kako će biti povlačenja po blatu

“Njen nastup je pun praznina i nedorečenosti. Ako joj se prijeti od ljeta, a u siječnju je čula da će biti krvi do koljena, čudi me zašto nije izvijestila policiju, a čak nije izvijestila niti premijera. Pođite od sebe, ako vam netko prijeti, pa makar se čini bezazleno, želite s nekim popričati. Ako znamo da je Anušić njen zaštitnik, treba se zapitati zašto se bar s njime nije savjetovala. Bilo bi dobro čuti i njega. Jesu li razlog zašto se Tramišak ponaša kako se ponaša prijetnje da će biti krvi do koljena ili da će biti povlačenja po blatu, meni se čini da je u pitanju ovo drugo – da će biti povlačenja po blatu.

Fina je dodijelila posao Gaussu. Naglasio bih da je Gauss je jedna od najbrže rastućih tvrtki u tom segmentu na prostoru srednje Europe. Prihod joj je narastao od 8 do 20 milijuna kuna. Očigledno s tom tvrkom ide sve u redu. Je li to zato što su oni super kvalitetni ne znam, ali interesantno je što je ona zaključila ima indicije da će se na natječaj javiti samo Omega, koja se dotad jedina javljala i dobivala poslove, a onda odjednom odlučili da neće ići na javni natječaj i dodijeli to Fini, Fina je za to sposobna. A Fina onda to dodijeli Gaussu. Kako, zašto? Saznat ćemo je li to neka afera, radi li se o sukobu klanova unutar stranke – spominju se imena gospodina Savića i Brkića. Ona kaže ‘meni Savić nije prijetio'”, govori politički analitičar.

“Afere prate HDZ iz dana u dan”

Kaže da je HDZ premrežen svim mogućim negativnostima, a u samo dvije vlade Andreja Plenkovića otišlo je 13 ministara. “Te afere HDZ prate iz dana u dan, a Plenković tvrdi da izbora neće biti. Sad je došao rat u Ukrajini i nitko više ne zaziva izbore. U HDZ-u bi se morali dogovoriti i reći što je na stvari ili zaštiti ministricu ako je izložena. Stvari su nejasne, očito je isprepleteno i privatnog i poslovnog”, komentirao je Pecnik za N1.

“Paradoksalno je da imate Vladu u kojem je ministar uhićen pa je morao podnijeti ostavku, pa aktivira saborski mandat i koristi bonus 6+6, što je po zakonu – kod nas je sve po zakonu, o čemu drugi mogu samo sanjati. Dva ministra su pod istragom, Boris Milošević također… Vidi se da tu nešto ne štima, gospodina Miloševića nigdje nema – proleti pokraj novinara i kamermana kao pčelica.

Očigledno je sve premreženo interesima i najbolje bi bilo raspisati nove izbore, ali Plenković to ne želi. To bi bio znak slabosti, a očigledno računa i na Bruxelles i svoju poziciju tamo… Javna tajna je da u EU-u dobro stoji i očito želi poziciju vođenja vanjskih poslova u EK-u. Ne smije si dozvoliti nikakav poraz i mora stišavati sve što se dešava”, smatra Jaroslav Pecnik.

